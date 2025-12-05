WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡×ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤¹¡¿»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡ÖWBC½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ê£»¨¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ë¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡ÙÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤Ø¤Î¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù#32¡¦#33¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Æ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤òYouTube¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù#32
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Z3mT2qbeHYQ ]
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù#33
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Z5-OYR29zqo ]
▶︎¡ÖABEMA¡×Ìîµå¸ø¼°YouTube
#32 URL¡§https://youtu.be/Z3mT2qbeHYQ
#33 URL¡§https://youtu.be/Z5-OYR29zqo
¢£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡ÙºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¡×²¦Äç¼£¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡ªÆüËÜÂÚºß»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â
ËÜÇÛ¿®²ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡ÙºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤ÎWBC½Ð¾ì¤ä¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¼«¿È¤Î´ÆÆÄ´Ñ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤¿µ®½Å¤Ê²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¾Ð´é¤Ç²ó¸Ü¡£À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î²Æì¤äÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤¿¤·¡¢»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍ¼¿©¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦²¦Äç¼£»á¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡ÖÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤¯¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
▶ÆüËÜ¤Ç¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤È²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡ª¡©
https://x.com/MLB_ABEMA/status/1996753392539238580?s=20
¢£WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡×ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÎÊý¿Ë¤âÌÀ¤«¤¹
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡£º£²ó¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬WBC½Ð¾ì¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤ÏæÆÊ¿¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öµå³¦¡¢WBC¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢æÆÊ¿ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£æÆÊ¿¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÎÅêµå¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢WBC¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Ç¤ÏWBC½ªÎ»¸å¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£WBC¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡ÖWBC½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ê£»¨¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ë
°ìÊý¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Î¾ì¹ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÏ¯´õ¤¬WBC¤ÇÅê¤²¤¿¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¡£Ï¯´õ¤Ï¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÇÁá¤á¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£»³ËÜÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÍ³¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢²áµî2Ç¯´Ö¡¢Í³¿¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Ê¤¤¤È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÍ³¿¤ÈÏ¯´õ¤ÈÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤ÈÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÈà¤é¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹¥Åê¤¹¤ë¤³¤È¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤º¤Ã¤È¡×¤È¡¢Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£Â¼¾å¡¦²¬ËÜ¡¦º£°æ¡¦¹â¶¶¡È¥á¥¸¥ãーÄ©ÀïÁÈ¡É¤òÊ¬ÀÏ¡õ¥É¥¸¥ãー¥¹´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ë¤â¸ÀµÚ
¤½¤Î¤Û¤«ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢º£°æÃ£ÌéÁª¼ê¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍÁª¼ê¤Î¥×¥ìー±ÇÁü¤ò´ÆÆÄ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥³ー¥Êー¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢µå¼Á¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ãー¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¤ä´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢ºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶¤â¤·¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é...
https://x.com/MLB_ABEMA/status/1996753505634472429?s=20
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù#32¡¦#33¤Ï¡ÖABEMA¡×¡¢ABEMAÌîµå¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù³µÍ×
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/765-1
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
#32»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://abema.go.link/i2nNk
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
#33»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://abema.go.link/i0WnP
¢£ABEMA¸ø¼°SNS
YouTube¡§https://www.youtube.com/@baseball_ABEMA
X¡§https://x.com/MLB_ABEMA
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÆ°²è¡¦ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡Êhttps://abema.tv/¡Ë