ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î¸øÉÛ¸¶ËÜ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ª

¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢´ÛÄ¹¡§³ùÅÄ¡¡·°¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯¡Ê£²£°£²£µÇ¯¡Ë¤Ë¸øÉÛ£´£°Ç¯¡¢ÍèÇ¯¤Ë»Ü¹Ô£´£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î¸øÉÛ¸¶ËÜ¤ò¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¶ËÜ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ÂÊª¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¡Ê°Ê²¼¡¢¶ÑÅùË¡¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢ÃË½÷¤È¤âÊ¿Åù¤Ë°·¤¦¤³¤È¤òÄê¤á¤¿Ë¡Î§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÀ©Äê¤Ï¡¢¹ñºÝÉØ¿ÍÇ¯¤ä½÷»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Îº¹ÊÌ¤ÎÅ±ÇÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡Ê°Ê²¼¡¢½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÆ°¤¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¶ÑÅùË¡¤Ï¡¢¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯¡Ê£±£¹£¸£µ¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬½÷»Òº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¤òÈã½Ú¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñÆâË¡¤ÎÀ°È÷Åù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶ÐÏ«ÉØ¿ÍÊ¡»ãË¡¡Ê¾¼ÏÂ£´£·Ç¯¸øÉÛ¡Ë¤òÁ´ÌÌ²þÀµ¤¹¤ë·Á¤Ç¸øÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÍâÇ¯»Ü¹Ô¡Ë¡£
¡¡À©ÄêÅö½é¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ä²ò¸Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃË½÷´Ö¤Îº¹ÊÌ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢Êç½¸¡¦ºÎÍÑ¤ä¾º¿Ê¡¦¾º³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÅØÎÏµÁÌ³µ¬Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆâÍÆ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ê¿À®£¹Ç¯¡Ê£±£¹£¹£·¡Ë¤Î²þÀµ¤Ç¶Ø»ßµ¬Äê¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿À®£±£¸Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢´ÖÀÜº¹ÊÌ¤Î¶Ø»ß¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»ºÅù¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿ÉÔÍø±×¼è°·¤¤¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤Îµ¬Äê¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ìó£³£°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤ò´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÀï¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¼ÏÂ£²£°Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò·î¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¾¼ÏÂÆó½½Ç¯¡×¤ä¹ñÆâ¤ÎÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ·àÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤È¤²¤¿»þÂå¤ò¤¿¤É¤ë¡Ö¹âÅÙÀ®Ä¹¤Î»þÂå¤Ø¡×¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î»öÀÓ¤ò¾·³²È¤ÎÂ¢½ñ¤«¤é¤ß¤ë¡ÖÆÁÀî²È¹¯¡×¡¢¿¢Êª¿ÞÉè¤ä±à·Ý½ñ¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Í¡¹¤Î¿¢Êª¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹¾¸Í¤Î²Ö¤À¤è¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¸¶ËÜÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î¸øÉÛ¸¶ËÜ¤âÅ¸¼¨»ñÎÁ¤Ë´Þ¤ó¤À¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢´äÁÒ»ÈÀáÃÄ¤Ë¿ï¹Ô¤·¡¢Î±³Ø¤·¤¿ÄÅÅÄÇß»Ò¤ä½÷À¸¦µæ¼Ô¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ¥Á¥«¡¢½÷À½é¤Î¹ñÌ³Âç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³¥Þ¥µ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤¿½÷À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡Ö²áµî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡×¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤Î¥Ð¥Êー¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛHP¡Ö²áµî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡×¡§https://www.archives.go.jp/exhibition/past.html
¡ÚÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¡¡¸¶ËÜÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£±£²·î£±£´Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏµÙ´Û
³«ºÅÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡¡ÅìµþËÜ´Û£±³¬¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©£±£°£²-£°£°£¹£±¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èËÌ¤Î´Ý¸ø±à£³-£²
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡¡ÃÝ¶¶±Ø²¼¼Ö¡¡£±b½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ£µÊ¬
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬～¸á¸å£µ»þ£°£°Ê¬
