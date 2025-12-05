¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー¤¬´°À®¡ª¸ø³«µÇ°¤ÎÅê¹Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹
ÀÄ²Ì¤ÎÁí¹çÎ®ÄÌ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§¾®ÎÓ ³Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥àー¥Óー¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬¤è¤ê¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æ°²è»ëÄ°¤Î´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ù¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È3,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー¡Û
¢§»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2n3nddJxIJE ]
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¡Ù¡£
»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢Â©»Ò¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¿©¤Ù¤ë¡©¡×Êì¤Î¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤µ¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥¹ー¥Ñー¤Ç¸«¤«¤±¤¿¸÷·Ê¤È¤Ï¡Ä¡©
¿·¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー »ëÄ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー¤ò»ëÄ°¤·¡¢´¶ÁÛ¤ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ*¹¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ù¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î
¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー»ëÄ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¾ÞÉÊ
Áª¤Ù¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È3,000±ßÊ¬¡§10Ì¾¤µ¤Þ
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬～2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢£±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/farmind_¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡Êhttps://x.com/farmind_/status/1996776578295136675¡Ë
¡Ê3¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Åê¹Æ¤ÎÆ°²è¤Þ¤¿¤ÏYouTube¡Êhttps://youtu.be/2n3nddJxIJE(https://youtu.be/2n3nddJxIJE)¡Ë¤ò»ëÄ°¤·¡¢´¶ÁÛ¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È
¢¨É¬¤º±þÊçµ¬Ìó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
¡ö£± »ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÊÖ¿®¡Ê¥ê¥×¥é¥¤¡Ë¡Ä¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¥Ý¥¹¥È¡Êhttps://x.com/farmind_/status/1996776578295136675¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Õ¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/farmind_
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬～2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¼õÉÕ»þ´Ö¡§10»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
¢¨ÊÖ¿®¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£