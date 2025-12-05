¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÁ÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç¼¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝß· ÍÎ°ì¡¢°Ê²¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç¼¼¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢BtoB¼õÈ¯Ãí¤òWEB²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¡×¡Êµì¡Ö³Ú³ÚB2B¡×¡Ë¡¢CRMµ¡Ç½ÆâÂ¢·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦°ì¸µ´ÉÍý¡×¡Êµì¡Ö¥¢¥·¥¹¥ÈÅ¹Ä¹¡×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆD2C/Äê´üÄÌÈÎÆÃ²½·¿EC¥«ー¥È¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦¥ê¥Ôー¥È¡×¡Êµì¡Ö³Ú³Ú¥ê¥Ôー¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÇÈ À¿°ì¡¢°Ê²¼¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Á÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¡×¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦°ì¸µ´ÉÍý¡×¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦¥ê¥Ôー¥È¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¤ÎÏ¢·ÈÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢½Ð²Ù¡¦ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ÎÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÏ¢·È¤Î³µÍ×
½¾Íè¡¢Á÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï¼õÃí¥Çー¥¿¤òCSV¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ø¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¼êºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÇËÂ»¤ä·Á¼°Êø¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¼è¤ê°ã¤¨¤Ê¤É¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢
½Ð²Ù¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ø¼õÃí¥Çー¥¿¤òÄ¾ÀÜÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¤äÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¤ÎÈ¿±Ç¤Ë¤«¤«¤ëºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤ÎËÉ»ß¤ò¼Â¸½¤·¡¢Àµ³Î¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê½Ð²Ù½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
½Ð²Ù¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ÖCSV¤ò¥íー¥«¥ë¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢B2¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¡×ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á÷¤ê¾õÈ¯¹Ô»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ¡Ë¤â¡¢¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆ°¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿ÇËÂ»¤ä·Á¼°Êø¤ì¤ÎËÉ»ß
CSV¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡È0È´¤±¡É¤äÊ¸»ú²½¤±¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿ÇËÂ»¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤ÎËÉ»ß
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¿ÍÅª¥ß¥¹¤òËÉ»ß¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê½Ð²Ù´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Á÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ÷¤ê¾õÈ¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥àB2¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢ÂðµÞÊØ¤ÎÁ÷¤ê¾õ¤ä¥Í¥³¥Ý¥¹¤Î°¸Ì¾¥é¥Ù¥ë¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥ó¥¿¤ÇÌµÎÁ¤ÇÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
BtoB¼õÈ¯Ãí¤òWEB²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BtoB¼õÈ¯Ãí¤òWEB²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
Æ¯¤Êý²þ³×¤äDX¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã¥Á¥ã¥Í¥ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È´ë¶È´Ö¼è°ú¤ÎDX¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡É ¤¢¤ë¤¤¤Ï ¡È±Ä¶ÈDX¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê´ûÂ¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼¼Â¤·¤¿BtoB¼è°úÀìÍÑµ¡Ç½¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¡×¤Ï¡¢¼è°úÀèËè¤Ë¡Ö»ØÃÍ¡×¤ä¡Ö³Ý¤±Î¨¡×¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ê¾å¤Ë¡¢ÈÎÏ©¡¦·èºÑÊýË¡¤äÉ½¼¨¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤âºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°ºî¶È¤ä½èÍý¥ß¥¹¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³¤¬¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦B2B¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ec.smaregi.jp/b2b/
CRMµ¡Ç½ÆâÂ¢·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦°ì¸µ´ÉÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥·¥¹¥ÈÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤ä¥âー¥ëÅ¹ÊÞ¤Î¼õÃí¡¦¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ì¸µ´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë1to1¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤ä¥âー¥ëÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î¡Ö¹¶¤á¤È¼é¤ê¤ÎDX¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ec.smaregi.jp/oms/
D2C/Äê´üÄÌÈÎÆÃ²½·¿EC¥«ー¥È¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦¥ê¥Ôー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤¹¤ëµ¡Ç½Â¿¿ô¤ÇLTVºÇÂç²½¤¹¤ë¥ê¥Ôー¥ÈÄÌÈÎ¥«ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦¥ê¥Ôー¥È¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Ôー¥ÈÄÌÈÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢SaaS·¿EC¥«ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²½¾ÑÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊä½õ¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ËÍ¸ú¤ÊÄê´üÄÌÈÎµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤²¤«¤éÂ¾¼Ò¥«ー¥È¤«¤é¤Î¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ì¥¸EC¡¦¥ê¥Ôー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ec.smaregi.jp/repeat
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç¼¼
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-14-5 DaiwaÀÖºä¥Ó¥ë1F¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝß· ÍÎ°ì
ÀßÎ©13Ç¯ÌÜ¡£EC»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Ç¤Ïµ©¤ÊBtoC¡¢ BtoB¤ÎÎÎ°è¤ÎÎ¾Êý¤Î¥«ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¡£¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÈ÷¤¨¡¢EC»ö¶ÈÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÄó°ÆÎÏ¡×¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
https://netshop-pro.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¾åÅÄ
TEL¡§03-4446-7924¡¡E-mail¡§info@netshop-pro.jp