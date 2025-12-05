µÖ»³À²¸Ê¡¢½é¥Ìー¥É¤ò²ò¶Ø¡ªÀ¤³¦Åª¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥¢¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ª»á¤¬»£¤ê²¼¤í¤¹¡¢¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØMajesty¡ÙÃÂÀ¸
¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈµÖ»³À²¸Ê¤È¡¢ÃøÌ¾¼Ì¿¿²È¥¢¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ª¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØMajesty¡Ù¤¬12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤ÎËÜ¼Á¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¡ÈÁõ¾þ¤ò¼Î¤Æ¤¿Íç¤ÎÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¤ÎµÖ»³¤òÂª¤¨¤¿°ÕÍßºî¤Ç¡¢ºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤ÏÃÎ¼±¡¦Ê¸²½Ê¬Ìî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦ masterys ¡Ê¥Þ¥¹¥¿¥êー¥º¡Ë¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMajesty¡Ù¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¿´¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÍç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°ìÊý¡¢µÖ»³¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤½¤ì¤é¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ø¤Ï¡ÖÃ¦Èé¡áºÆÀ¸¤ÈÊÑ²½¡×¤ò¼¨¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÌ¦Ç¯¤È¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ª¤ÏµÖ»³¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¸ÆµÛ¡¢»ëÀþ¡¢¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤È²òÊü¤È¤¤¤Ã¤¿°ì½Ö¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢ÍÅ±ð¡¦ÀÅëí¡¦ÌîÀ¡¦À¸Ì¿ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò°ìºý¤ÎÃæ¤ËÍ»¹ç¡£
ÌòÊÁ¤ä±é½Ð¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡È¤¿¤À°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎµÖ»³À²¸Ê¡É¤¬¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖMajesty¡×¤Ï¡¢³°ÌÌÅª¤ÊÁõ¾þ¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾þ¤ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿¿¤Î¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢µÖ»³¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ª¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¶¦Æ±ÁÏÂ¤¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢masterys ¡Ê¥Þ¥¹¥¿¥êー¥º¡Ë¤Ï¤½¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¡£
¢£ ÀëÅÁ±ÇÁü
URL : ÀëÅÁ±ÇÁü(https://www.instagram.com/p/DRb-DR0Erw4/)
µÖ»³À²¸Ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖND ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¹¥¿¥êー¥º¡¢¤½¤·¤ÆËÜºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë ND ¤µ¤ó¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹À¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤ë°ì½Ö¤ò´¶³Ð¤ÈÄ¾´¶¤Ç¶¦¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤âºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¡¢Âç¶½Ê³¤Ç¤¹¡ªÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ND CHOW¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¡¢masterys ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢µÖ»³À²¸Ê¤µ¤ó¤ò»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÖ»³¤µ¤ó¤ÏÁÏÂ¤À¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÈÂÎ¤È´¶¾ð¤ò¼«Á³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£½Ö»þ¤ÎÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æ°¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½É¤ëµ©Í¤Ç½ã¿è¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¦ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸½Âå¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£¤´°ì½ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
masterys ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÖ»³À²¸Ê¤µ¤ó¡¢ND Chow ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëµÖ»³¤µ¤ó¤È ND ¤µ¤ó¡¢Î¾¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´ÖÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤¬·ë¾½¤·¡¢°ìºý¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜºî¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿·¤·¤¤´¶À¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡× - ¥Þ¥¹¥¿¥êー¥º CEO¡¢Shen Lim¡Ê¥·¥§¥ó¥ê¥à¡Ë
¢£ È¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§ 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§ 11:00-19:00
²ñ¾ì¡§ ¸¶½ÉOM¥Ó¥ë B1¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥±Ã«3ÃúÌÜ13-7¡Ë
https://share.google/U7esuuZdFP6Qe6GLe
(https://share.google/U7esuuZdFP6Qe6GLe)
- ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤´»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£-
¢£ ½ñÀÒ¾ðÊó
¡ØMajesty¡Ù¤Ï masterys Äó·È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È(https://masterys.official.ec/items/119248832)
¢£ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
µÖ»³À²¸Ê¡ÊHaruki Kiyama¡Ë
ÆüËÜÉñÍÙ²È¤ÎÉã¡¦²ÖÌø°Ë»°Ïº¤È¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤ÎÊì¡¦¾®»³²ÃÂå¸Æ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÉñÂæÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë·Ý½Ñ¤Ë¿Æ¤·¤à²ÈÄí´Ä¶¤è¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆüËÜÉñÍÙ¡¦¥Ð¥ì¥¨¡¦Ìý³¨¤Ê¤É¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£14ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ¹â¹»Â´¶È¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢ー¥Ä¤ÇÈþ½Ñ³Ø»Î¡ÊBFA¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·Â´¶È¡£Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÖThe Illusionist¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¿Í½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥åー¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ìý³¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ÎÁÏºîÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¡¢Åá·õÍðÉñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢Áí¹ç·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram : @haruki_kiyama(https://www.instagram.com/haruki_kiyama/)
ND CHOW¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ë
ND Chow¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë½Ð¿È¤Î¼Ì¿¿²È¡¦±ÇÁüºî²È¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ä¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÅ¸¼¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¾¦¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ»ß²è¤È±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢ÆâÌÌ¤ÎÀÈ¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram : @ndchow75(https://www.instagram.com/ndchow75/)
masterys ¡Ê¥Þ¥¹¥¿¥êー¥º¡Ë
masterys ¤Ï¡¢Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë mastery¡Ê¥Þ¥¹¥¿¥êー¡¿½ÏÃ£¡Ë ¤ÎÀº¿À¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ëº¬¤Å¤¯ÃÎ¼±¡¦Ê¸²½¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»×¹Í¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¢ÈÖÁÈ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÈImagine the Next¡É ¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÎ¤ÈºÍÇ½¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Instagram : @masterys.io(https://www.instagram.com/masterys.io/)