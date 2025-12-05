¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º2025Ç¯¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡×¤òCSÊüÁ÷ Æü¥Æ¥ìNEWS24¤Ç12/11(ÌÚ)16»þ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ä·àÅª¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Þ¥êー¥ó¥º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤âÊüÁ÷¡ª
2024Ç¯¤ÎÌÏÍÍ(C)CHIBA LOTTE MARINES
¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º2025Ç¯¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡×¤òCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ìNEWS24¤Ç12·î11Æü(ÌÚ)16»þ¤è¤êÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
U-18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹äÏÓÅê¼ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡ËÅê¼ê¤ò»Ï¤á7¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡ªÁª¼ê¤¿¤Á¤Î½é¡¹¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ûー¥à»Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥êー¥ó¥º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯2025¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º2025Ç¯¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ
12·î11Æü(ÌÚ)16¡§00～17¡§30¡¡À¸Ãæ·Ñ/ÇÛ¿®
¢¨Áá½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¥Þ¥êー¥ó¥º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯2025
12·î28Æü(Æü)18¡§00～20¡§00¡¡½é²óÊüÁ÷
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)18¡§00～20¡§00¡¡ºÆÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
