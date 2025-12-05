¡ÚÊ¡²¬¤Î¼ã¼Ô¤¬ÁÏ¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Îº×Åµ¡Û¡ÖGOUN FES¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
GOUN FES¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼ã¼Ô1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOUN FES 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¡²¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è/À©ºî¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥º¥ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¢¨GOUN FES 2026¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.gounfes.com/)¡£
º£²ó¤ÎÊ¡²¬³«ºÅ¤òÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖGOUN FES 2026¡×¥³¥ó¥»¥×¥È
～±¿(¤¤Ã¤«¤±)¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤È¤ÏÄÏ¤ß¼è¤ë¤À¤±¡£～
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÂà¶þ¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë18～25ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ÔÆ°¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ø¿Í¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»É·ã¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
µÇ°¤¹¤Ù¤½é³«ºÅ¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¿©¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î³¹¡¢Ê¡²¬¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Îº×Åµ¡ÖYouth Live¡×¤È¡¢ÆüËÜ°ì±¿¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡ÖÊ¡ÃËÊ¡½÷·èÄêÀï¡×¤ÎÆóËÜÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. Youth Live¡Ê¥æー¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ë
～ÃÏ°è¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥¹¥Æー¥¸¡ª～
¥À¥ó¥¹¡¦¥¢¥«¥Ú¥é¡¦ÏÂÂÀ¸Ý¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ÖYouth Live¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡£ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
£².Ê¡ÃËÊ¡½÷·èÄêÀï¡Ê¤Õ¤¯¤ª¤È¤³¡¦¤Õ¤¯¤ª¤ó¤Ê¤±¤Ã¤Æ¤¤¤»¤ó¡Ë
～ÆüËÜ°ì¤Î¡Ö±¿¡×¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©～
¥µ¥¤¥³¥í¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ê¤É ¡É±¿¡É ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¶¥µ»¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¤â±¿¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡ÖÊ¡ÃËÊ¡½÷·èÄêÀï¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾Þ¶âÁí³Û77Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ØGOUN FES 2026¡Ù
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00 ³«±é13:00(Í½Äê)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Ê¡²¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë
¡¦ÁÛÄêÆ°°÷¿ô¡§³ØÀ¸1,000Ì¾(ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§18ºÐ～25ºÐ)
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¸ø¼°LINEÄÉ²Ã¸å¡¢Google form¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.gounfes.com/
¡¦¸ø¼°SNS¡§
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/GSZXCoT
Instagram¡§https://www.instagram.com/gounfes_2026
¡¦¼çºÅ¡§GOUN FES¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥º¥ó
¡¦¶¨»¿¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Í·µ»Ï¢ÌÁ
º£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥º¥ó
2018Ç¯12·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥º¥ó¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¦°û¿©»ö¶È¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÃ¯¤â¤¬¡É¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
¡¦¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Øiito JAPAN¡Ù
¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Õ¥§¡ØOLIP¡Ù
¡¦½÷À¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØLilycareer¡Ù
¡¦³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡¡https://reason.holdings/