こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自動販売機を通じてクマ出没注意を呼びかけ「クマ対策自動販売機」を岩手県紫波（しわ）郡紫波町に設置
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、クマの出没注意を呼びかける「クマ対策自動販売機」（以下「本自販機」）を、12月11日（木）、岩手県紫波郡紫波町の古館（ふるだて）公民館を始め、町内3カ所に設置しますので、お知らせいたします。
本取り組みは、市街地に出没するクマへの注意喚起を目的に、自動販売機を通じて住民の安全確保に寄与することをめざして企画したものです。本自販機には、金銭投入時に「クマ出没注意！」、商品搬出時には「クマを見かけたら落ち着いてゆっくり後退しましょう！」などのオリジナルメッセージが流れる機能を搭載しております。また、紫波町公式LINEの登録用QRコード※を掲示し、クマ出没情報の確認を促進することで、クマ対策への意識向上につながることを期待しております。
当社は、今後も地域の皆様やご利用されるお客様とともに、本自販機を通じて安全・安心な地域づくりに貢献してまいります。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
（１）設置する「クマ対策自動販売機」デザインイメージ
（２）本自販機設置予定場所（午前9時より古館公民館から順次設置予定）
古館公民館（所在地：岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手77）
中央公民館（所在地：岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森24−2）
赤石公民館（所在地：岩手県紫波郡紫波町日詰駅前一丁目10−2）
（３）音声フレーズ例 (一例)
https://digitalpr.jp/table_img/2999/124023/124023_web_1.png
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊自販機設置に関するお問い合わせ先＊＊＊
自販機設置コンサルタントページお問い合わせフォーム
https://www.dydo.co.jp/jihankiconsul/contact/
関連リンク
ダイドードリンコ株式会社
https://www.dydo.co.jp/
