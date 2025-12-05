¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º20¼þÇ¯µÇ°¡ªÎòÂå¤Î¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤È¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤È¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
EC¥µ¥¤¥È¡¦¥»¥¬¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtensega/r/r110675/)¤ÈAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0G4MQ4K1C%7CB0G4MMKX6P%7CB0G4MM2NSC)¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Ç¤¹¡£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤ÎÊâ¤ß¤òÃ©¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ ÎòÂå¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê 3,980±ß¡Ë
¡ÚÁÈÎ©¸å¤Î¥µ¥¤¥º¡ÛÌóW283¡ßD38¡ßH67mm
¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î»Ñ¤ò°ìºîÌÜ¤«¤éºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÁ´12¼ïÎàÊÂ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ë¤â¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê 1,650±ß¡Ë
ËÜÂÎ ÌóW 54¡ßH148¡ßt3mm¡¢ÂæºÂ Ìó W68¡ßH41mm
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ø£¸¡Ù¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡ÊºÇ½ª·èÀïver.¡Ë¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê 1,650±ß¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó W57¡ßH148¡ßt3mm¡¢ÂæºÂ Ìó W68¡ßH41mm
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£°¦¡¢¿Í¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¡£µðÂç´¿³Ú³¹¤ËÀ¸¤¤ëÇ®¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤¬·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½ÂåÆüËÜ¤òÉ½¸½¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï2,770ËüËÜ¡¿DL¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¹ç·×¡Ë¡£
