Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢1st Mini Album ¡íYONAKA¡í¥ê¥êー¥¹¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¡ÉEpilogue¡í¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö "Epilogue"
Àî¸åÍÛºÚ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢
1st Mini Album "YONAKA" ¥ê¥êー¥¹¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¡ÈEpilogue¡É ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¸ø±é¤Ï 2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢½ÂÃ« TOKIO TOKYO¡Ê¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®3-7 B1F¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ 1st Mini Album ¡ÈYONAKA¡É ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¾Ï¤Ø¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇYONAKA¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¿Ìµ¿ô¤Î¡ÈÌë¡É¤Î·çÊÒ¤ÏÀÅ¤«¤Ë·Á¤ò·ë¤Ó¡¢Êª¸ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î½ªÃåÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÈYONAKA¡É¤Î¥¨¥Ô¥íー¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¾Ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥íー¥°¤¬¸òº¹¤¹¤ë°ìÌë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Ba.ÏÂÅÄÄ¾´õ¡¢Dr.»³Ãæ°½²Ú¡¢Piano.µÌÅ¯É×¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢
Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï ¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ¤è¤ê¡¢LAND ARCADE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LAND ARCADE https://landarcade.info
¡ÚEpilogue ¾ÜºÙ¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡ÈEpilogue¡É
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡§17:30 ¡¿ ³«±é¡§18:00 ¡ö½ª±é¸åÊªÈÎÍ¤ê
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« TOKIO TOKYO
¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®3-7 B1F
½Ð±é¡§Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band
¡¦°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+1D
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL¡§[LAND ARCADE] https://landarcade.info
¼çºÅ¡§LAND MUSIC
´ë²è¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒLAND
¡ÚÀî¸åÍÛºÚ¸ø¼°SNS¡Û
¡ÎX¡Ï https://x.com/kawagohina3
¡ÎInstagram¡Ï https://instagram.com/hina_kawago
¡ÎTikTok¡Ï https://tiktok.com/@kawagohina3