¡ÈÁÇºà¤Î¼¢Ì£¤ÈÇÈÆ°¤ò°ìÆé¤Ë¡É――A5 ¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤½¤·¤¸¡×¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë2025Ç¯12·î5Æü¥ªー¥×¥ó
¡ÖÂçºå¾ÆÆù¡¦¥Û¥ë¥â¥ó ¤Õ¤¿¤´¡×¡ÖGREEN BROTHERS¡×¤Ê¤É7¥Ö¥é¥ó¥É128Å¹ÊÞ¤òÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFTG Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÀîÀ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ÖÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ ¤½¤·¤¸ ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯7·î8Æü¤ËÄ¹Ìî¸©¡¦·Ú°æÂô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ ¤½¤·¤¸ ·Ú°æÂôËÜÅ¹¡×¤ËÂ³¤2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿Æù¡¦ÊÆ¡¦Íñ¤ò¡¢ÆîÉôÅ´´ï¤ÎÆÃÃíÆé¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡£ÁÇºà¤¬Êü¤Ä¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤½¤·¤¸¡É¤È¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¹â¤¤ÇÈÆ°¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½É¤¹Ê¸»ú¤È¤·¤Æ½ñ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤ª¼é¤ê¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ëÎÏ¤ò»®¤Î¾å¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë--¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¹¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ ¤½¤·¤¸¡×»Í¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤êÆù¡§Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿A5¹õÌÓÏÂµí
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¹ñ»ºÏÂµí¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤ºÇ¹âÅùµé¡ÖA5¥é¥ó¥¯¡×¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ò¸·Áª¡£¤Þ¤¿ÆÃ¤ËÈþ¤·¤¤Áú¹ß¤ê¤ò¼¨¤¹BMS10°Ê¾å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤»é¤Î´Å¤ß¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡É¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¡§¤¹¤¾Æ¤ÀìÍÑ¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡¡¡Ú¤ªÊÆ¤Î¾¢¡¡È¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡Û
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÊÆ²°¤¬¤¹¤¾Æ¤¤Î¤¿¤á¤ËÂî±Û¤·¤¿ÌÜÍø¤¤Ç¤ªÊÆ¤ò¸·Áª¡£Äã²¹¡¦ÄãÂ®ÀºÊÆ¤È1¡ó¹ï¤ß¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤È
»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÍýÁÛ¤ÎÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµé¤Î¤ªÊÆ¤òÅÚÆé¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Íñ¡§¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊ¿»ô¤¤Íñ¡Ú¤½¤·¤¸Íñ¡Û
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¿»ô¤¤Íñ¤ò»ÈÍÑ¡£¼«Á³¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Ã¤¿·Ü¤¬»º¤ó¤ÀÍñ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²«¿È¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë
Çò¿È¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÍñËÜÍè¤Î¿¼¤¤»ÝÌ£¤ÈÎÏ¶¯¤¤É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦D¡¦E¤äÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¤È±ÉÍÜ¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÉÊ¤ò¡¢À§Èó¤¹¤¾Æ¤¤È¤È¤â¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æé¡§¡ÚÆîÉôÅ´´ï¡Û¤Ë¤è¤ëÆÃÃíÆé
ÅÁÅý¹©·Ý¡¦ÆîÉôÅ´´ï¤Ë¤è¤ë¡¢¤¹¤¾Æ¤ÀìÍÑ¤ÎÆÃÃíÆé¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÅ´ÃòÊª¤ÏË¤«¤ÊÃßÇ®À¤ò¤â¤Á¡¢ÆéÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ÊÇ®¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Æù¤Î»ÝÌ£¤òÆ¨¤µ¤º¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢ÌîºÚ¤äÆ¦Éå¤Ë¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇ®¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹ÆÃÃí¤Î¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤¨¤¿°ìÆé¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
ÅöÅ¹¤Î¤¹¤¾Æ¤¥»¥Ã¥È¤Ï3¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î¤ªÆù¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¼ïÎà¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¹¤¾Æ¤¥»¥Ã¥È
¾å¡Ê¸ª¥íー¥¹¡¦ÊÂ¡Ë¡¿ÆÃ¡Ê¸ª¥íー¥¹¡¿¾å¡Ë¡¿Å·¡Ê¥µー¥í¥¤¥ó¡Ë¡ÒÌîºÚ¡Ü¤½¤·¤¸ÍñÉÕ¡Ó¡¡
2,980±ß¡¿3,380±ß¡¿3,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¾å¡Ê¸ª¥íー¥¹¡¦ÊÂ¡Ë¡ÒÌîºÚ¡Ü¤½¤·¤¸ÍñÉÕ¡Ó¡¡¡¡2,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Å·¡Ê¥µー¥í¥¤¥ó¡Ë¡ÒÌîºÚ¡Ü¤½¤·¤¸ÍñÉÕ¡Ó¡¡3,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Æù¾Æ¤¥»¥Ã¥È
¤Ø¤ì¡¿ÆÃ¤Ø¤ì¡Ê¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¡Ë¡ÒÌîºÚ¡ÜÂçº¬¤ª¤í¤·ÉÕ¡Ó ¡¡¡¡6,500±ß¡¿8,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÆÃ¤Ø¤ì¡Ê¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¡Ë¡ÊÌîºÚ¡¦Âçº¬¤ª¤í¤· ÉÕ¤¡Ë1¿ÍÁ° 8,000±ß
°ìÉÊ¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÎãÇÏ»É¤·¡¡1,250±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
»ÝÌ£¤È¸ý¤É¤±¤òºÇ¹â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÖ¿È¡¦¥¿¥Æ¥¬¥ß¡¦»é¤òº®¤¼¹õÅü¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÇÏ»É¤·¡¡1,250±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡¡800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ö¤½¤·¤¸Íñ¡×¤Èº«ÉÛ¤À¤·¤ò»È¤¤¡¢¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡¡800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Ï»ËÜÌÚ¤ÈÅìµþ¥¿¥ïー¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËãÉÛ½½ÈÖ¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î³¹¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤ò»Ä¤·¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥Õ¥§¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ ¤½¤·¤¸ ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡×¤Ï¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶â¿§¤Î¡Ö¤½¤·¤¸¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢°Â¿´´¶¡¦²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½ãÏÂÉ÷¤Î³°´Ñ¤¬ÌÜ°õ¡£³Æ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¡¡¾Î¡§ÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ ¤½¤·¤¸ ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ1-5-29¡¡ËãÉÛ½½ÈÖ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹101
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～ÌÚ¡¡11:30～15:30¡ÊL.O.14:30¡Ë17:00～23:30¡¡(L.O.22:30)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â¡¡¡¡¡¡11:30～15:30¡ÊL.O.14:30¡Ë17:00～4:00¡¡(L.O.3:00)
¡¡ ÅÚÆü½Ë¡¡11:30～23:30¡ÊL.O.22:30¡Ë
¢£ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¢£ÀÊ¡¡¿ô¡§ 44ÀÊ¡¡
¢£TEL ¡§ 03-6459-2529
¢£Instagram ¡§ @sosiji.sukiyaki
¢£Í½ÌóURL¡¡¡§ https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13314969/
³°´Ñ¡¢Æâ´Ñ¥¤¥áー¥¸
--------------------------
³ô¼°²ñ¼ÒFTG Company
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/¿¹ÀîÀ¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ3-6-1ÀéÍÛ¥¢¥Ý¥í¥ó¥Ó¥ë4F
URL¡§https://ftg-company.com/