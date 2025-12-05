カーリング世界最終予選が１２月５日からカナダで開催！ 大舞台への切符をかけて戦うカーリング日本代表チームを ＪＡ全農が「ニッポンの食」でサポート！

ＪＡ全農は、１２月５日（金）からカナダ・ケロウナで開催される「カーリング世界最終予選」に出場するカーリング日本代表チームを「ニッポンの食」で応援します。

全農は、選手の皆さんが海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供しています。今大会も、全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の商品を中心に精米やフリーズドライのみそ汁、全農の商品ブランド「ニッポンエール」の干し芋などをお渡ししました。

カーリング世界最終予選には、９月に北海道・稚内市で開催された日本代表決定戦を勝ち抜いた「ＳＣ軽井沢クラブ（男子）」、「フォルティウス（女子）」、「小穴・青木（ミックスダブルス）」が出場します。カーリング日本代表チームは、２月に開催される国際大会への出場枠をかけて、ニッポンの食をパワーに変えて戦います。

ニッポンの食を手に笑顔の 男子日本代表（写真提供：ＪＣＡ）

ニッポンの食を手に笑顔の 女子日本代表（写真提供：ＪＣＡ）

ニッポンの食を手に笑顔の ミックスダブルス日本代表

（写真提供：ＪＣＡ）

今回提供したニッポンの食

男子日本代表チームの山口剛史選手からは「“ニッポンのお米パワー”をしっかりエネルギーに変えて、氷上で全力を尽くします！」、女子日本代表チームの近江谷杏菜選手からは「大会中は緊張感も高まる場面も多いので、安全安心でおいしい日本の食事を食べることが出来るのはすごく力になります」、ミックスダブルス日本代表チームの小穴桃里選手からは「世界で戦う私たちの食を『ニッポンの食』で支えてもらえて本当に嬉しいです」とコメントをいただきました。（他選手からのコメントは別紙参照）

【提供食材一覧】

全農は、日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、令和元年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じてカーリング競技を応援します。

大会概要

（１）大会名称：カーリング世界最終予選

（２）日程：令和７年１２月５日（金）～１８日（木）

（３）出場選手 ※敬称略

ア．男 子：小泉聡（リード）、山本遵（セカンド）、山口剛史（サードスキップ）、

胗澤李空（フォース）、臼井槙吾（リザーブ）

イ．女 子：近江谷杏菜（リード）、小谷優奈（セカンド）、小野寺佳歩（サード）、

吉村紗也香（スキップ）、小林未奈（リザーブ）

ウ．ミックスダブルス：小穴桃里、青木豪

（４）詳細：https://worldcurling.org/events/oqe2025/（英語）