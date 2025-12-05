ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ä¤¤¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡ª¡ØDreame D20 Ultra¡Ù¤¬³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¤Ç50%OFF¤ÇÇ¯ËöÂçÁÝ½ü¤ËºÇÅ¬¡ª
¹âÂ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥âー¥¿ーµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëDreame Technology Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹âÀÇ½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDreame D20 Ultra(https://bit.ly/4oktQgI)¡×¤ò¡¢º£²óÀµ¼°¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Dreame D20 Ultra¤Ï¡¢¶È³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î13,000PaÄ¶¶¯ÎÏµÛ°ú¤ÈºÇÄ¹100Æü´Ö¥´¥ß¼Î¤ÆÉÔÍ×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤è¤êEC¡ÊAmazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¹â¤¤¼ÂÎÏ¤¬»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ÎËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ò¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê99,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é50%OFF¡¢49,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤«¤éÆü¾ï¤Î¤ªÁÝ½ü¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥»ー¥ë³µÍ×¡¡- ¥»ー¥ëÌ¾¾Î¡§³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë01:59
- ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§Dreame D20 Ultra ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
- ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§49,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê99,800±ß¤è¤ê50%OFF¡Û
- ³«ºÅ²ñ¾ì¡§Dreame ÆüËÜ¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡
- ½ÅÅÀÀ½ÉÊ¡§Dreame D20 Ultra¡Ê¥É¥êー¥ßー ¥Ç¥£ー¥Ë¥¸¥å¥¦ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯ :
https://bit.ly/4oktQgI
¢£Dreame D20 Ultra¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. ¶È³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î13,000PaÄ¶¶¯ÎÏµÛ°ú
¶Ã°Û¤Î13,000Pa¤È¤¤¤¦¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯µÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½¡£ºÙ¤«¤¤¥Û¥³¥ê¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¡¢´è¸Ç¤Ê¥´¥ß¤â°ì½Ö¤ÇµÛ°ú¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹285Ê¬¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤¬²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤â30%Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ç²ÈÃæ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¤ªÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
2. DuoScrub¹âÂ®²óÅ¾¥â¥Ã¥×¤Ç´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤â¶¯ÎÏÀö¾ô
2¤Ä¤Î¹âÂ®²óÅ¾¥â¥Ã¥×¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤ò¿¡¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¾ô¿å¡¦±ø¿å¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢Ìý±ø¤ì¤ä¥·¥ß¤â¸úÎ¨Åª¤Ë½üµî¡£»Å¾å¤²¤Ï²¹É÷´¥Áç¤Ç¥«¥Ó¤ä½¤¤¤òËÉ¤®¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¾²¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
3. RoboSwing¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç"¶ù¤Î±ø¤ì"¤Ë¶¯¤¤
³×¿·Åª¤ÊRoboSwing¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢Éô²°¤Î¶ù¤äÉýÌÚ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥íー¥Á¡£²ÈÃæ¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
4. ´°Á´¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊºÇÄ¹100Æü´Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×¡Ë
³×Ì¿Åª¤ÊDualBoost 2.0¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç100Æü´Ö¢¨¤Ï¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ò´¹¤Ê¤·¤Ç²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£3.2L¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥´¥ß¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¯¼«Æ°¼ý½¸¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥êー¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î´°Á´¼«Æ°¤ªÁÝ½ü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°&¾ã³²Êª²óÈò
¹âÅÙ¤Ê¥ìー¥¶ー¥»¥ó¥µー¤È3DAdaptµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢²È¶ñ¤ä¾ã³²Êª¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÝ½ü¥ëー¥È¤ò¼«Æ°·×²è¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤È¹Å¾²¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¾×ÆÍ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥ÈÀ¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£D20 Ultra¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥¾ー¥ó¤ò²óÈò¤·¤ÆÍî¤Á¤¿ÌÓ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯µÛ°ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ã¥×¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
6. ²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç´ÊÃ±¤ËÁÝ½ü
Alexa¡¢Siri¡¢Google Home¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÁÝ½ü¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢Dreame¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://bit.ly/4oktQgI
¢£´ë¶ÈDreame Technology¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dreame Technology¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥âー¥¿ー¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¡¢SLAM¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥³ー¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÌ´¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤ÎÌó7¡ó¤ò¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¡£½Ð´êºÑÆÃµö¤ÏÎß·×Ìó10,000·ï¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âDreame¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡£¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¦SNS- ¸ø¼°ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.dreametech.jp/
- ¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/dHVByPZ
- ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/dreamejapan
- ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dreametech_japan
- Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡§https://amzn.to/4fMv9l6
- Dreame³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/
- Dreame¸ø¼°¥ä¥ÕーÅ¹¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/
¡ÚDreame¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡üÁë¸ý¡§Dreame¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¡üÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-5050-8170¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë¡¡
¡ü¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～18:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)
¡ü¥áー¥ë¡§support.jp@dreame.tech¡¡
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ï½ç¼¡ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÖ¿®¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£