¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÆ¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç
À¤³¦Í¿ô¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ー(https://www.rolandberger.com/ja/Locations/Japan/Start/) ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó ÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¶¶¾ù¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥¢¥¸¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÆ¹½ÃÛ(https://www.rolandberger.com/ja/Insights/Publications/Asia-s-supply-chain-reconfiguration.html)¡×¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ò·Ð¤Æ¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤ò·Àµ¡¤Ë¤½¤ÎÄ¬Î®¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ³Ë»º¶È¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Í¿ô¤Î¾ÃÈñÃÏ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢»º¶Èµ¡³£¡¢²½³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»º¶È¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñºâ¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÀ¸»º¤ò°Ñ¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ð´´»º¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤Ù¤¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´±Ì±°ìÂÎ¤Ç»º¶È¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤«¡¢´ë¶È¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÁÐÊý¤È¤â¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ーÆüËÜË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÂç¶¶¾ù¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ÉÍý¤Ï°ìÁØÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÇÊÒ²½¤¬¿Ê¤àÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ー¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤ÊÁ´ÂÎºÇÅ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¶¡µëÌÖ¤ÎÁá´ü°ÂÄê²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ーÆüËÜË¡¿Í¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ª¤è¤Ó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¾®ÌîÄÍ À¬»Ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î»º¶È¹½Â¤¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³ºÒ³²¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶¼°Ò¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¤É¤¦¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»ëÅÀ¤È¼êË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×
¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ー¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¶Ë²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¬Î®¤òÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÃÎ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊ£»¨²½¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡×¡¢¡ÖGo to Asia¡×¤¬¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¡¢¶È³¦¡¢µ¡Ç½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¹â¤¤ÂÐ±þÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
