¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÄÌÈÎ¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤¬Â£¤ë¡Ö2025Ç¯ Åß¥®¥Õ¥ÈÂç¾Þ¡×¤ò¸ø³«
Á´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://suit-chocolate.com/¡Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯ Åß¥®¥Õ¥ÈÂç¾Þ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÇ¯²ì¡¢µ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ£¤ëµ¡²ñ¤¬ºÇ¤âÁý¤¨¤ëµ¨Àá¡£
¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¤³¤ÎÅß¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤Åß¥®¥Õ¥È¤ò¸·Áª¡£
¡ÈÂ£¤ëÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤ä¡È¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Î´î¤Ó¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ½¸¤ÇÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡þ¢¡¡þÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡þ¢¡¡þ
https://suit-chocolate.com/gift-award/(https://suit-chocolate.com/gift-award/)
2025Ç¯Åß¥®¥Õ¥ÈÂç¾Þ¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
MURATA¡¡¥Þ¥«¥í¥ó12¸ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ÊPremium¡Ë¡¿4,032±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ò¤È¸ý¤Ç¹¤¬¤ë¹¬Ê¡´¶¡£
MURATA¤¬¸Ø¤ë¡¢Åß¥®¥Õ¥È¤Î·èÄêÈÇ¡£Ìó20Ç¯¤ÎºÐ·î¤È2000²ó°Ê¾å¤Î»îºî¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤«¤¸¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¹âµ®¤Ê¹á¤ê¡¢¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ë·Ú¤¤¥¯¥êー¥à¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍÏ¤±¤ëÀ¸ÃÏ¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤ÉËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖÎ¹¹Ô¤Ç¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÌ£¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢Êì¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤ÃíÊ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¿ÆÍ§¤Ø¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ï¤ê²áµî1Èà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥à¥é¥¿¤µ¤ó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤Þ¤¿´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡×
ASSEMBLAGES KAKIMOTO¥ëー¥íー¥·¥ç¥³¥é¡¿5,184±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤Û¤É¤±¹ç¤¦¡¢Åß¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¥·¥ç¥³¥é¥íー¥ë¡£
¸ý¤É¤±¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ö¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÑ³¤¤¥Ó¥¿ー¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡¢¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ë¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¡×¤ò¡¢¾®ÇþÊ´ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤ÇÃúÇ«¤Ë´¬¤¾å¤²¤¿¡¢ASSEMBLAGES KAKIMOTO¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥íー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÇ»¸ü¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¸ò¸ß¤Ë´é¤òÇÁ¤«¤»¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¼¤ß¤È¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ìÔÂô¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡É¤òºÌ¤ëÅß¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖµÇ°Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï»Ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄÌÈÎ¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö°ìÅÙÄº¤¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤Ë¤âÂ£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥«¥«¥ª²Û»Ò suminoza¡¡¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡Ê¥Ûー¥ë¡Ë¡¿2,484±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤·¤Ã¤È¤ê¤Û¤É¤±¤ë¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥¦¥à¡£
¹©Ë¼¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ønel CRAFT CHOCOLATE TOKYO¡Ù¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥«¥ª¤Î±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬½À¤é¤«¤¯Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿´¤¬ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¡ÈÆÃÊÌ´¶¡É¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢Åß¤Î¿Íµ¤¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤ªÌ£¤¬¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢Ì¼°ì²È¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¤¹¤°¤ËÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¼ç¿Í¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¤´Ë«Èþ¡£º£²ó¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È½ÐÍè¤½¤¦¤À¤È´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
LES CACAOS¡¡¾Æ²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤» No5¡¿3,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤Û¤É¤±¤ë¥µ¥Ö¥ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤Ò¤ÈÈ¢¡£
ÁÇºà¤ò¸·Áª¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿²Û»Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤ÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¤¤¤Ä¤â¼êÅÚ»º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤êËè²ó¹¥É¾¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤ÏÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¡¢º£²ó¤ÏÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤â²È»ö¤ä°é»ù¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ÍÎ²Û»Ò¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¡°É¤È±ö¡¿2,592±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2007Ç¯¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡ÙÍ¥¾¡»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë·Á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¤Ò¤ÈÎ³¡£
¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë°É»Ò¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Î±ö¤¬´Å¤µ¤ò¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È°É¤Î¹á¤ê¡¢±ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Åß¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¾åÉÊ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹¥¤¤ÊÎø¿Í¤Ø¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ÖËèÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹ØÆþ¡£Í§¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
FUSE¡¡¥Þ¥«¥í¥ó10¸ÄÆþ¤ê¡¿3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³°¤Ï¤µ¤Ã¤¯¤ê¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡£Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ÁÇºà¤Î¹á¤ê¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤À¡¢FUSE¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þ¥«¥í¥ó¥»¥Ã¥È¡£
10¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤âÌÜ¤ò¼æ¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ï¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ÈÎ³¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤â¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡È¤È¤¤á¤¯¥Þ¥«¥í¥óÂÎ¸³¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö°ÊÁ°¡¢¿ÆÍ§¤«¤é¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âÎÉ¤¤¤è¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£²óÂçÀÚ¤ÊÍÄÆëÀ÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
Oranjewel Collection 2025¡¿3,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥¥é¥¥é¤È¤Ä¤ä¤á¤¯¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊõÀÐ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢4¼ï¤Î´»µÌ¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¤Ç¤¹¡£
Ìó1¤«·î¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê»Å¹þ¤ó¤À¥Ôー¥ë¤ä¥³¥ó¥Õ¥£¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´»µÌ¤Î¡Ö´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦¤Û¤í¶ì¤µ¡×¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÃúÇ«¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´»µÌ¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¤È¤Æ¤â¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥¸¥å¥¨¥ë¤¿¤Á¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤Á´»µÌÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤¿´»µÌ¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¥¹¥Æ¥¤Ê¥ª¥é¥ó¥¸¥å¥¨¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉÊ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Tatsunori Sato¡¡ÆüËÜ¼ò¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é4P¡¿2,106±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌýÄ¹¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆàÎÉ¸©»º¡ÖÏªÍÕÉ÷¡×¤È¡¢¼òÊÆ¤Î²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÆüËÜ¼ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÈÏÂ¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¡¢Åß¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤ËÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î°¦¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÉ÷¤Î¿¹ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥¹¥Èー¥êー¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅÏ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¿·½É°ËÀªÃ°¥µ¥í¥ó¥É¥¥¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤È¤Æ¤âÇ®¤¯ÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤ò¤·¤ÆÄº¤¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃíÊ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
Atelier Rouge¡¡¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¿3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥È¥ê¥¨¥ëー¥¸¥å¤ÎÄêÈÖ¾Æ²Û»Ò¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥Ã¥ー´Ì¡£
¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÂ¹ÈÃã¡¦¥ì¥â¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê8¼ï¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È´Ì¤ÇË¤«¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ÷Ì£¤È¡¢¸åÌ£¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¾å¼Á´¶¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖÂà¿¦¤µ¤ì¤ëÆ±Î½¤ä¿¦¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇÛ¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿Êý¤ËÀ¨¤¯´î¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
CACAO BRAVO!¡¡¡Ú¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¸ÂÄê¡Û¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡¿2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«²ÈÀ½¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ë¥Ö¥·¥å¥¬ー¡¢¥«¥«¥ª¥Æ¥£ー¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ç¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
°ì¸ý¤´¤È¤Ë¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥«¥ªÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾¾ºä²°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·´¶Æ°¡£Í§¿Í¤Ë¤âÂ£¤ê¤¿¤¯¤Æ¥ê¥Ôー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÄÌÈÎ¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤¬Â£¤ë¡Ö2025Ç¯ Åß¥®¥Õ¥ÈÂç¾Þ¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯ 12·î 5Æü
URL¡§https://suit-chocolate.com/gift-award/(https://suit-chocolate.com/gift-award/)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹çÆ±²ñ¼Ò¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó
¢©524-0022 ¼¢²ì¸©¼é»³»Ô¼é»³6-1-1 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ó¥ë204
Tel: 050-3635-2589
Mail: chocolatnavi@gmail.com
URL: https://suit-chocolate.com
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤Î¤´ÁêÃÌ¤äÄÉ²Ã»ñÎÁ¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡¢²èÁüÁÇºà¤Ê¤É¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åµ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£