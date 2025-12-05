¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Î¥È¥ê¥»¥Ä2026¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Alpha Marketing Corporation ÂåÉ½ ¿·°æ °ìÁï»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ!!
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹âÆ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤È¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¾®¤òÌä¤ï¤º´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤âÂ¿¡¹Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤òÀïÎ¬Åª¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤â¿ô¥Ñー¥»¥ó¥È¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï0.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë·È¤ï¤ë¿Íºà¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡¢¤½¤â¤½¤â·Ð¸³¼Ô¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤Î½ÅÍ×À¤ò¾§¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ù¤´´Éô¼Ò°÷¤âÌ¤·Ð¸³¡£´ûÂ¸»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯Åª³°¤ì¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¤ÆÜºÃ¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ºÇÔÍ×°ø¤ÎËØ¤É¤Ï¡¢¥Æー¥ÞÁªÄê¤Ë»Ï¤Þ¤ë½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ä½ñÀÒ¤Ë¤â¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÈÆÍÑÀ¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¸½¾ì¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶ÈÀ®¸ù¤ÎÍ×Äü¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¡£É¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢Àµ¤·¤¤¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¡¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£ÈæÎ¨¤Ç¤¤¤¨¤ÐÌó80%¡£¤³¤ì¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¤ê20¡ó¤ËÅö¤¿¤ë´ë¶È¤ä»ö¶ÈÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼õ¹ÖÆÃÅµ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£10Ç¯´ÖÂ³¤¯¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÂè°ìÀþ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡á¼õ¹ÖÆÃÅµ¡á
¼õ¹ÖÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢´õË¾¼ÔÁ´°÷¤Ë¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê20Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò
ÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç²òÀâ¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ä»×¹ÍË¡¤ò¡¢¼«¼Ò¤Ç¤¤¤«¤Ë³è¤«¤¹¤«¤¬
ÌÀ³Î²½¤¹¤ë¡¢À®¸ù»öÎãÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¿¥Í¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢ºÎ¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬ÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹
¢£»ö¶È·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£´û¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®²½¤·¤Þ¤¹
¢£ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëºÆÉ¾²Á´ð½à¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹
£±¡¥À®¸ù¤ËÆ³¤¯Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È»×¹ÍË¡
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÁ°¤Ë·è¤Þ¤ë¡©¡ª
¡¡¡¦À®¸ù³ÎÎ¨80%¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤Ï¡©
¡¡¡¦À®ÈÝÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë10¤ÎÍ×ÁÇ
¡¡¡¦À®¸ù¤ËÆ³¤¯3¤Ä¤ÎÀïÎ¬
¡¡¡¦Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È
£²¡¥¼ÂÁ©·¿ÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÈ¿¥
¡¡¡¦2¿Í¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ò°é¤à´ë¶ÈÉ÷ÅÚ
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ÎÁÈ¿¥¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¦´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤3¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê
£³¡¥»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÈ¯ÁÛË¡
¡¡¡¦À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î½ÐÈ¯ÅÀ
¡¡¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËá¤¯¥·¥ó¥×¥ë³î¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¼ê½ç
¡¡¡¦¤¤¤«¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤«
¡¡¡¦²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë4¤Ä¤ÎÈ¯ÁÛË¡
¡¡¡¦¤µ¤é¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ò¤È¹©É×
¡¡¡¦Ã¯¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«
£´¡¥»ö¶È¤ÎÄêµÁ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
¡¡¡¦»ö¶È¤ÎÄêµÁ
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¦¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤È±Æ¶ÁÍ×°ø
¡¡¡¦¥â¥Î¤È¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì
£µ¡¥¥ê¥¹¥¯´ÉÍý·¿»ö¶È·×²è¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¡¡¡¦¥êー¥ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý
¡¡¡¦²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤7¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¡¡¡¦»ö¶È·×²è¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëÀïÎ¬Åª¥Çー¥¿³èÍÑË¡
£¶¡¥À®¸ù¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬
¡¡¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¤Îº¬´´¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡¦ÀïÎ¬¤ÎÍ×¤Ï°ì´ÓÀ
¡¡¡¦»ö¶È·×²è¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡¦Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¡¡¡¦»ö¶È·×²è¤«¤é¼Â¹Ô·×²è¤Ø
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Ï·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î
¡¡¡¦Â£¤ë¸ÀÍÕ
£·¡¥Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¡¡¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Þ¤È¤á¤ÈÊäÂ
£¸¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
