HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤¬D.LEAGUE½êÂ°¥Áー¥à¡ÖValuence INFINITIES¡×¤ÈÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー·ÀÌó¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÖD.LEAGUE½êÂ°¤Î¡ØValuence INFINITIES¡Ù¥á¥ó¥Ðー¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òReCORE¥È¥ìー¥Êー¤¬»Ù±ç¡×
HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô±Ñ°ì¡¢°Ê²¼ HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ50Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëReCORE¡Ê¥ê¥³¥¢¡ËïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈWell-being for Everyone¡É ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢D.LEAGUE¡ÊÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖValuence INFINITIES¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ¸÷½Ó¡Ë¤È¡¢ÀìÂ°¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤¬Valuence INFINITIES¤ÎÁª¼ê¡Ê¥À¥ó¥µー¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¦²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¡¦¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
D.LEAGUE¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥ó¥µー¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âValuence INFINITIES¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Ï¥¦¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥ó¥µー¤Ï¥¢¥¹¥êー¥ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¯¡¢¥±¥¬¤äÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥ìー¥ÊーÇÉ¸¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¥È¥ìー¥Êー¤¬Valuence INFINITIES¥á¥ó¥Ðー¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦»Ü½Ñ¡¦¿©»ö/À¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤ÎValuence INFINITIES¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÎÍ»¹ç¡×
¡Ö¹âÆñÅÙ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥á¥ó¥Ðー¡£¥È¥ìー¥Êー¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤êºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×
¡ÖÂÎ´´¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦½ÀÆðÀ¤òÍ×¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¡×
¢£ReCORE¤Ë¤è¤ë¥È¥ìー¥Êー¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¡ÖReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤ÏÁ´¹ñ50±¡¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ¤Ê»Ü½ÑÀßÈ÷¤È¹ñ²È»ñ³Ê¼Ô¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡×
¡ÖÌÀ¤ë¤¯À¶·é¤Ê±¡Æâ´Ä¶¡£°Â¿´¤·¤Æ»Ü½Ñ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÀ°È÷¡×
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Àô ±Ñ°ì
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏPURPOSE¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈWell-being for Everyone¡É VISION¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÅý¹ç°åÎÅ¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹£µ¡É¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÇReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎValuence INFINITIES¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°åÎÅ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤·Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö½¸Ãæ¤È¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¥Áー¥à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×
¡Ö¸Â³¦¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×
¡Ö¡È¸Â³¦¤ÎÀè¡É¤ÎÉ½¸½¤ØÄ©¤àValuence INFINITIES¡×
¢£Valuence INFINITIES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BREAKIN¡Ç¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Áー¥à¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìD.LEAGUE°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥À¥ó¥¹¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥êー¥È¥·ー¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹SHOWCASE¤ÇÇ¯¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24-25 SEASON¤Ç¤ÏÁí¹ç3°Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25-26 SEASON¤ÏSTEEZ¤¬PRODUCER¤È¤Ê¤ê¡¢DIRECTOR¤ËKATSUYA¤ò·Þ¤¨ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¶¤¨¡¢CHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥Áー¥à¸ø¼°SNS¡§https://linktr.ee/valuence_infinities
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¡ÈWell-being for Everyone¡É ¤Î¼Â¸½¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢
°åÎÅ¡¦ïªµä¡¦ÀÜ¹ü¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Åý¹ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ50±¡¤ÎReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥ÊーÇÉ¸¯¡¢´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¡¢AI¡ß»Ü½Ñ¥Çー¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹5¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hitomio.co.jp
ReCORE¡§https://recore.hitomio.co.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾®Àô ±Ñ°ì
½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ô¹Á¶èÊÛÅ·1ÃúÌÜ2-1 Âçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¥ª¥Õ¥£¥¹19F
ÀßÎ©¡§2004Ç¯11·î19Æü
»ñËÜ¶â¡§115,675,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¼Ò°÷¿ô¡§347Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
