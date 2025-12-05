¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Êª¸ì¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥á¥é¥ß¥ó¥¿¥ó¥Ö¥éー
¿äÍý¤È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¸òºø¤¹¤ë¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤«¤é¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È²øÅð¥¥Ã¥É¤Î£²¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥ß¥ó¥¿¥ó¥Ö¥éー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÃµÄå¤È²øÅð--ÂÐÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»þ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¡£
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë¡¢Ì¾¥·ー¥ó¤ÎÍ¾±¤¡Û
¥³¥Ê¥ó¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È¡¢¥¥Ã¥É¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÈù¾Ð¤ß¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÃµÄå¤È²øÅð¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¡É¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
¥³¥Ê¥ó¤È¥¥Ã¥É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡£
£²¿Í¤Î¡È½ÉÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂ¸ºß´¶È´·²¡£
¡Ú·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¡ý¡Û
¥á¥é¥ß¥óÀ½¤À¤«¤é·Ú¤¯¤Æ³ä¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î¥³¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¹¥¯ÍÑ¤Î¥¿¥ó¥Ö¥éー¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤ò¡¢Êª¸ì¤Î°ìÉô¤Ë¡£
·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥á¥é¥ß¥óÀ½¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÃµÄå¤È²øÅð¡¢£²¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ö¿äÍý¥¿¥¤¥à¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥¹¥±ー¥¿ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016379
²øÅð¥¥Ã¥É¡¡ https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016380
¢£¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Ìó Ä¾·Â87¡ß90mm ¢£ÍÆ ÎÌ¡§270ml
¡ÚÉÊ¼ÁÉ½¼¨¡Û¸¶ÎÁ¼ù»é¡§¥á¥é¥ß¥ó¼ù»é(ÂÑÎä²¹ÅÙ-20ÅÙ¡¿ÂÑÇ®²¹ÅÙ120ÅÙ)
(C)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¥¹¥±ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¿´¤Ë°¦¤ò¡¢¤¯¤é¤·¤ËÌ´¤ò¡£¡×Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ä´¶Æ°¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥±ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£»ä¶¦¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥¸¥Ö¥ê¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ーÅù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄíÍÑÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦»¨²ß¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¡¦¿åÅû¡¦¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¡¦¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡¦¥Ú¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡¦¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¦±ÒÀ¸´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.skater.co.jp/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/skater_jpn
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¹¥±ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÆàÎÉËÜ¼Ò¡Ë¢©630-8520¡¡ÆàÎÉ»Ô°ÉÄ®216-1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§0742-63-2001 Fax¡§0742-63-2021