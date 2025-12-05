¥°¥í¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ²¼´Ø»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒUltimate Life¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅìÀ®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ Íªµ®¡Ë¤Ï¡¢»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢GronG¡Ê¥°¥í¥ó¥°¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó2¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó100 ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤Ï¡¢GronG¤Î¿ô¤¢¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´ÞÍÎ¨¤¬75%°Ê¾å¤Î¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÇÛ¹ç¤Ç¡¢11¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ²¼´Ø»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤ÏÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000040123.html
Äó¶¡¾¦ÉÊ
- ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó100 ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 1kg ¥³¥³¥¢É÷Ì£
- ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó100 ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 1kg ¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒUltimate Life¡¿ËÜ¼Ò¡§¢©537-0022 Âçºå»ÔÅìÀ®¶èÃæËÜ2ÃúÌÜ1-13 Âçºå¥¹¥Ý¥ó¥¸¥ãー¥Ó¥ë6³¬¡¿TEL¡§06-6224-7084¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ Íªµ®¡¿»ö¶È¡§¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¡¿URL¡§https://ultimatelife.co.jp/