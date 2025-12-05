»°½Å¸©¡ÖVISON¡×¤ªÀµ·î¤Ï¿·½Õ¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥·¥çー¡õÌÚ¹©ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤ªÀµ·î¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È 1/1～1/4³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥¾¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëkiond(½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¡¿ËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ªÎÓ Í³¹¬)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤òÄ¦¤ê¾å¤²¤ë¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¤Î¼Â±é¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥Þ¤Î³¨ÉÕ¤±¤äÊ¡ÂÞÄà¤ê¡¢¹á¤ê¹â¤¤ÈøÏÉ¥Ò¥Î¥¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ªÀµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤é¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬¤ÎVISON¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤È¼êºî¤ê¤Î´î¤Ó¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
¢¡ ËèÇ¯¹±Îã¡ª¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¡Ö¿·½Õ¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥·¥çー¡×
2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ò¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¥Á¥§¥ó¥½ー°ìËÜ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ¦¹ï¡£ÌÚ¤¯¤º¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢´ÝÂÀ¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡Ö¸á¡×¤Î»Ñ¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¤ªÀµ·î¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¼Â±é¤ò¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¼ê¤Ö¤é¤ÇOK¡ª¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÌÚ¹©ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤òËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤È°ì½ï¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ °ËÀª¿ÀµÜ¤«¤éÌó30Ê¬¡¢½é·Øµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¹¥Î©ÃÏ
VISON¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤é¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬¡£¤ªÀµ·î¤Î»²ÇÒ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÀµ·î¸ÂÄê ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡ä
¢£ ÌÚ¹©ÀûÈ×¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥³¥Þ¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
ÌÚ¹©ÀûÈ×¤È¤¤¤¦ÌÚºà¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ëµ¡³£¤Ç¥³¥Þ³¨ÉÕ¤±
À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥³¥Þºî¤ê
ÌÚºà¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ëµ¡³£¡ÖÌÚ¹©ÀûÈ×¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÌÚÀ½¥´¥Þ¤Ë¥Ú¥ó¤òÅö¤Æ¤Æ³¨ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤ÌÚ¹©ÀûÈ×¤ò¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª³¨ÉÕ¤±¸å¤Ë¤Ï¤¹¤°¥³¥Þ²ó¤·¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Þ²ó¤·¤Ï¡¢¥³¥Þ¤Î²ó¤ë²»¤¬°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÀµ·îÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～1·î3Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:30～16:00¡¡¢¨12:00～13:00 µÙ·Æ
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiond·úÊªÆâ¡ÖLibrary Cafe¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡1,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¿ºîÉÊ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û5ºÐ～(12ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡ÛÅöÆü¡¢kiondÅ¹Æâ¤Ë¤ÆÀèÃå¼õÉÕ
¡ÚÂÎ¸³¾ÜºÙURL¡Ûhttps://kiond.com/reserve/program/wooden-pieces(https://kiond.com/reserve/program/wooden-pieces/?it_serial=236)
¢£ °ìÇ¯¤ÎÊ¡¤òÄà¤ê¤¢¤²¤è¤¦¡ª¿·½ÕÊ¡ÂÞÄà¤ê
kiond¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿§±ôÉ®¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤Ê¡ÂÞGET¡ª
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
Äà¤ê´È¤ò¼ê¤Ë¡¢±¿»î¤·¤ÎÊ¡ÂÞÄà¤ê¡£²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢kiond¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¿§±ôÉ®¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤ÎÂÎ¸³¡£2026Ç¯¤Î¹¬±¿¤ò°ì½ï¤ËÄà¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～1·î4Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～18:00¡¡¢¨12:00～13:00 µÙ·Æ
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiond·úÊªÆâ¡ÖLibrary Cafe¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿²ó¡¡
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡ÛÇ¯ÎðÌä¤ï¤º»²²Ã²ÄÇ½
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡ÛÅöÆü¡¢kiondÅ¹Æâ¤Ë¤ÆÀèÃå¼õÉÕ¡ÊÊ¡ÂÞ:³ÆÆü60¸Ä¸ÂÄê¡Ë
¡ÚÂÎ¸³¾ÜºÙURL¡Ûhttps://kiond.com/reserve/program/fukubukuro(https://kiond.com/reserve/program/fukubukuro/?schedule_date=2026-01-01)
¢£ Áª¤Ù¤ë±ïµ¯Êª¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
¡Ú±ïµ¯Êª¥ー¥Û¥ë¥Àーºî¤ê¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡Ú¤Ï¤ÊÌß¤«¤¶¤êºî¤ê¡Û
¢¨¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡£²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö
¤É¤Á¤é¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê?Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡¢±ïµ¯Êª¤Å¤¯¤ê
»°½Å¸©»º¤Î¹á¤ê¹â¤¤ÈøÏÉ¥Ò¥Î¥¤Çºî¤ë¡Ö±ïµ¯Êª¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇò¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Þ¤ë¤¤Ìß²Ö¤ò»Þ¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤Æ²Ö¤äÍÕ¤ò¤½¤¨¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¤Ï¤ÊÌß¤«¤¶¤ê¡×¡£2¤Ä¤Î±ïµ¯Êª¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë»þ´Ö¡£¼êºî¤ê¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÊ¡¤ò¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～1·î3Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～17:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiond·úÊªÆâ¡Ö¥ïー¥¯¥ëー¥à¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡±ïµ¯Êª¥ー¥Û¥ë¥Àー¡§1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿ºîÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ï¤ÊÌß¤«¤¶¤ê¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿ºîÉÊ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û7ºÐ～(12ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Ûkiond¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ¡£Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©¤ÇÅöÆü»²²Ã¤â²Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://kiond.com/reserve/program/newyears-craftexperience/(https://kiond.com/reserve/program/newyears-craftexperience/?schedule_date=2026-01-02)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¡ªÌÚÀ½¡Ö¤ªÀµ·î°ìÎØÁÞ¤·¤Å¤¯¤ê¡×
°ìÎØÁÞ¤·¤Ç¡¢¤¹¤³¤·ÆÃÊÌ¤ÊÆü¾ï¤Ë
Èþ¤·¤¤ÌÚÌÜ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÎØÁÞ¤·¤Å¤¯¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄÌÚºà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
¿´¼æ¤«¤ì¤ë°ìËç¤òÁª¤Ó¡¢»æ¤ä¤¹¤ê¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËËá¤¾å¤²¡¢¾Æ¤¥Ú¥óÊ¸»ú¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î2Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11:00～12:00¡¿13:30～14:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiond·úÊªÆâ¡Ö¥ïー¥¯¥ëー¥à¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡2,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¿ºîÉÊ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û7ºÐ～(12ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Ûkiond¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ¡£Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©¤ÇÅöÆü»²²Ã¤â²Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://kiond.com/reserve/program/newyears-singlestemvase/(https://kiond.com/reserve/program/newyears-singlestemvase/?it_serial=344)
¢£¿·Ç¯¤òºÌ¤ë¥Ò¥Î¥ÛÆ¤ÎÂÝËßºî¤ê
ÛÆ¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¼«Á³
¥¥ª¥ó¥É¤ÎÁ°¤Î¿¹¤«¤éºÎ¤Ã¤¿ÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÝËßºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÁÇºà¤òÁª¤Ó¡¢¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Ò¥Î¥ÛÆ¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤Ö¤ó¤À¤±¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÄí±à¡×¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂÝ¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÌþ¤·¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÝËß¤Ä¤¯¤ê¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11:00～12:00¡¿13:30～14:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiond·úÊªÆâ¡Ö¥ïー¥¯¥ëー¥à¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡2,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¿ºîÉÊ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û4ºÐ～(12ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Ûkiond¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ¡£Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©¤ÇÅöÆü»²²Ã¤â²Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://kiond.com/reserve/program/koke-bon/(https://kiond.com/reserve/program/koke-bon/?it_serial=340)
¢£Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥Ö¡õÊ²²Ð¥Þ¥·¥å¥Þ¥í
¡Ö¥¯¥Ã¥Ö¡×¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹
¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï³ÊÊÌ¡£Ê²²Ð¤ò°Ï¤à¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤
kiondÁ°¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤ÎËÀ¤òÅê¤²¤Æ¥Ô¥ó¤òÅÝ¤¹¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥¯¥Ã¥Ö¡×¤ÇÊ¡ÂÞ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ä¡¢Ê²²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ²¹¤Þ¤ë¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿·½ÕÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î4Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11:00～15:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡kiondÁ°¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¡ÊÌÚ°é¹¾ì¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥Ö¡§500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿²ó¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²²Ð¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§300±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í2¸Ä
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡ÛÇ¯ÎðÌä¤ï¤º»²²Ã²ÄÇ½
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡ÛÅöÆü¡¢kiondÅ¹Æâ¤Ë¤ÆÀèÃå¼õÉÕ
¡ÚÂÎ¸³¾ÜºÙURL¡Û
Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥Ö ¡§https://kiond.com/reserve/program/kubb_challenge/(https://kiond.com/reserve/program/kubb_challenge/?it_serial=305)
Ê²²Ð¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§https://kiond.com/reserve/program/takibi-marshmallow/(https://kiond.com/reserve/program/takibi-marshmallow/?it_serial=248)
¢£ 2026Ç¯´³»ÙÄ¦¹ï¡Ö¸á¡×¿·½Õ¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥·¥çー
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Á¥§ー¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥·¥çー
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢ー¥È¥·¥çー¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·½Õ¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥·¥çー¡£ÎÓ¶È²È¤Ç¤¢¤ê¡¢kiond¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë³áÃ«Å¯Ìé»á¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£1.2£í¤Î¿ù¤òÊ£¿ôÂæ¤Î¥Á¥§¥ó¥½ー¤ÇÄ¦¹ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ó¥½ー¤Î¹ë²÷¤Ê²»¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¿ÏÀè¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÄ¦¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢kiond¤ÎÀµÌÌÆþ¸ý¤Ë¤Æ1Ç¯´ÖÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12:00～13:30¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡»°½Å¸©Â¿µ¤·´Â¿µ¤Ä®¥ô¥£¥½¥ó672-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VISONÆâ ÏÂ¥ô¥£¥½¥ó¥¨¥ê¥¢¡Ö¿©º×¹¾ì¡×
¡Ú´ÑÍ÷ÎÁ¡Û¡¡ÌµÎÁ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡¡³áÃ«Å¯Ìé»á¡£ÆàÎÉ¸©µÈÌîÃÏ°è¤ÇÎÓ¶È¤Ë½¾»ö¡£¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¤Î³ÆÂç²ñ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢Ãç´ÖÃ£¤ÈµÈÌî¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«¹»¡£kiond¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Á¥§¥ó¥½ー¥¢ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
～³«ºÅ³µÍ×～
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)～ 1·î4Æü(Æü)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛVISONÆâ¡Ökiond¡Ê¥¥ª¥ó¥É¡Ë¡×
¡Ú½»½ê¡Û¡¡¡¡¢©519-2170 »°½Å¸©Â¿µ¤·´Â¿µ¤Ä®¥ô¥£¥½¥ó672ÈÖ1 ÌÚ°é¥¨¥ê¥¢
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤é¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ËÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÀªÏÂÂ¿µ¤IC¡×¤«¤éÌó5Ê¬
～kiond(¥¥ª¥ó¥É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¡ÖVISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡Ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤È¿¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶·¿»ÜÀß¡Ökiond¡Ê¥¥ª¥ó¥É¡Ë¡×¡£
ÌÚ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¿¹¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢ÌÚ¤Ç¤Ç¤¤¿¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÌÚ¤ä¿¹¤ÎÀìÌç½ñ¡¦³¨ËÜÅù¤¬¼«Í³¤ËÆÉ¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌÚ»¨²ß¤òÁ´¹ñ¤«¤é¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ì½Ö¤ÇÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ïÆü¤Ê¤É¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤äÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
kiond ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¤ËË¤«¤Ê¿´¤ä´¶À¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kiond.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥¾¥Ã¥¯
1971Ç¯4·î¡¢²°¾åÍ·±àÃÏ¤ÎÊÝ¼é¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖNICOPA¡×¡Önico ground¡×¤òÅìÌ¾ºå¥¨¥ê¥¢¤Ë45Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¡£2021Ç¯6·î¤Ë¿·¶ÈÂÖ¤ÎÂÎ¸³»ÜÀß¡Ökiond¡×¤ò»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¹Åç¸©¹Åç»Ô¤Ë2¹æÅ¹¤ò³«Àß¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯4·î¤ËICT³Ø½¬½Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¹çÊ»¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë³Ø½¬½Î¡Ö¥¸¥¹¥¿¡×¤Ê¤É4¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©510-0235¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»ÔÆî¹¾ÅçÄ®17ÈÖ32¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1971Ç¯4·î22Æü
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·ªÎÓ Í³¹¬
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Ê£¹ç·¿¥¤¥ó¥É¥¢¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ÂÎ¸³»²²Ã·¿»ÜÀß»ö¶È¡¢ICT¶µ°é»ö¶È
URL¡¡ ¡§ https://www.karzoc.co.jp/