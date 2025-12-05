ÅìµþÀÄ»³¤Ë¿·µ¬½ÐÅ¹¡ª2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡Ö¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥· ÀÄ»³Å¹¡×-¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢³«ºÅ-
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ®Ìó¿ô¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ½é*¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーÀìÌçÅ¹¡Ö¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¡×¡Ê±¿±Ä:³ô¼°²ñ¼ÒNEW ART¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½ ßÀÌî¤¨¤ê¡Ë¤Ï¡¢68Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¡Ö¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥· ÀÄ»³Å¹¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¤´À®ÌóÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖGrand Opening Fair¡×¤ò2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥· ÀÄ»³Å¹ Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://www.diamond-shiraishi.jp/shops/aoyama/(https://www.diamond-shiraishi.jp/shops/aoyama/)
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®ÃÏÀÄ»³¤Ë½é½ÐÅ¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤Ï12/20～1/4¤Þ¤Ç
É½»²Æ»±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀÄ»³Å¹¡£ÀÄ»³Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖGrand Opening Fair¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12/20¡ÊÅÚ¡Ë～2026/1/4¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢º§Ìó»ØÎØ¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§»ØÎØ¤ò¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÖÀÄ»³Å¹¡×¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄ»³Å¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/437_1_d1f14e692488c32bc94b6ccea54231dd.jpg?v=202512050429 ]
¡ÚÍèÅ¹Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡ÛWEBÍ½Ìó¸ÂÄêÆÃÅµ
¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë3,000±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃí°Õ»ö¹à¤¢¤ê¡Ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾å¡¢ÀÄ»³Å¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§WEBÍèÅ¹Í½Ìó ¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.diamond-shiraishi.jp/form/reserve/input.html
¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤Îº§Ìó»ØÎØ¡¦·ëº§»ØÎØ
ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥ê¥ó¥°¡Ú10/25È¯Çä¡ÛInfinity Plants¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¥×¥é¥ó¥Ä¡Ë
º§Ìó»ØÎØ¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¡Ë
¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤¬±Ê±ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÙ¤¯¤Ê¤ë¥¢ー¥à¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´Ë¤ä¤«¤Ê¥¦¥§ー¥Ö¤òÉÁ¤¯Íµ¡Åª¤Ê¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¾åÉÊ¤«¤Ä¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
·ëº§»ØÎØ¡Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¡Ë
¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÃæ±û¤Î¤¯¤Ó¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¤±¢±Æ¤È¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îßê¤á¤¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ê±ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É(±¦)¤È¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¥«ー¥Ö¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã¹©¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¸ú¤¤¤¿¥ê¥ó¥°(º¸)¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥Ú¥¢´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¤È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ÆÃå¤±¤ë¤È2ËÜ¤Î¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¢Êª¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯½Å¤Ê¤ê¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤º¤ËÂ³¤¯µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¥ê¥ó¥°¡ÖInfinity Plants¡× ▶
https://www.diamond-shiraishi.jp/news/newarrival202510_infinity_plants.html(https://www.diamond-shiraishi.jp/news/newarrival202510_infinity_plants.html)
¿Íµ¤¤Îº§Ìó»ØÎØ¡¦·ëº§»ØÎØ
º§Ìó»ØÎØ
Pure Brightness¡Ê¥Ô¥å¥¢ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Í¥¹¡Ë
º§Ìó»ØÎØ
White Lily¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡Ë
·ëº§»ØÎØ
Starry¡Ê¥¹¥¿ー¥êー¡Ë
·ëº§»ØÎØ
Pure Brightness¡Ê¥Ô¥å¥¢ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Í¥¹¡Ë
º§Ìó»ØÎØ°ìÍ÷ ▶ https://www.diamond-shiraishi.jp/engagering/(https://www.diamond-shiraishi.jp/engagering/)
·ëº§»ØÎØ°ìÍ÷ ▶ https://www.diamond-shiraishi.jp/marriagering/(https://www.diamond-shiraishi.jp/marriagering/)
¢¨¥ê¥ó¥°¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¡È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É ¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤¬¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ
ºÇ¹âÉ¾²ÁUltimate¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ëÉÊ¼Á
¢¨0.25ctÌ¤Ëþ¤ª¤è¤ÓH¥«¥éー°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¤¬SI1°Ê²¼¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤Ï¥µ¥ê¥Í¡¦¥é¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¾Íè¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÉÊ¼ÁÉ¾²Á´ð½à¡Ö4C¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤òÉ¾²Á¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥µ¥ê¥Í¡¦¥é¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍ¿ô¤Ê¸¦Ëá¶È¼Ò¤«¤éÁªÄê¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ëー¥¹¤Ç¤µ¤¨¡¢ºÇ¹âÉ¾²ÁUltimate¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤¬»ÅÆþ¤ì¤ë¸¦ËáºÑ¤ß¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î99¡ó°Ê¾å¤ÏºÇ¹âÉ¾²ÁUltimate¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¹âÉÊ¼Á¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ë
¥·¥é¥¤¥·¤Ç¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥«¥Ã¥È¡¦¥ê¥æー¥¹¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´À¤³¦¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤éÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÈþ¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢´ÕÄê½ñ¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤Îº¹¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤Ï¡¢À¸ÃÂ31Ç¯¡£ÆüËÜ½é*¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¶äºÂÃæ±ûÄÌ¤ê¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ68Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Ö²Ç¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö4C¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Öµ±¤¡×¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤À¤«¤é¤³¤½¡£
¡¡¾ï»þ18,000¥Ôー¥¹°Ê¾å¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È700¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ê¥ó¥°¤¬Íß¤·¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÂ¿¤¯¤Î²Ö²Ç¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¤ª¤³¤¿¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º§Ìó»ØÎØ¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¡Ë¤È·ëº§»ØÎØ¡Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ä¤±¤ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡×¤â¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÃåÍÑ´¶¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ß¤¿Èþ¤·¤µ¤âºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê»Å»ö¤¬¤Ê¤¹¤µ¤é¤Ê¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Êµ×Åª¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢°ìÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹¬¤»¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×»ä¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê¡¢´ê¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¡£
¡¡¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.diamond-shiraishi.jp/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/ginza_diamond_shiraishi/
³ô¼°²ñ¼ÒNEW ART
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ßÀÌî ¤¨¤ê
ÁÏ¶È ¡§ Ê¿À®29Ç¯5·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーÀìÌçÅ¹¡Ö¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¡×¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¥³ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーÅù¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-15-2¡¡¶äºÂ¥¹¥¤¥à¥Ó¥ë
Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNEW ART HOLDINGS¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7638¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¡£NEW ART¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡Êº§Ìó»ØÎØ¤ª¤è¤Ó·ëº§»ØÎØ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥é¥¤¥·¡×https://www.diamond-shiraishi.jp/¡Ê¹ñÆâ68Å¹ÊÞ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¥³ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×https://www.exelco.com/¡Ê¹ñÆâ60Å¹ÊÞ¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*³ô¼°²ñ¼Ò ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÖÊõÀÐ¡¦µ®¶âÂ°»Ô¾ìÇ¯´Õ¡ã»Ô¾ìÊ¬ÀÏÊÔ¡ä¡×Ä´¤Ù