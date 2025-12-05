¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤ò½Ë¤·¤¿¥¬¥é ¥Ç¥£¥Êー¤Ë¾¾Åç²Ö¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯12·î2Æü¡¢Åìµþ - ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×Å¸¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ÄÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ê¥«¥í¥¹¡Ë¡×¡Ö·ÁÂÖ¡Ê¥¨¥¤¥É¥¹¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Èµ®½Å¤Ê¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Ìó350ÅÀ¤â¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î·æºî¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¿§ºÌÀ¤³¦¤ÎÎ¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¥¬¥é ¥Ç¥£¥Êー ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾Åç²Ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¿§ºÌ¤Ï¿´¤Ë¹¬¤»¤ò±¿¤Ó¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¡¢¿§ÀÐ¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¤Îµ±¤¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤ë¶õ´Ö¤ä±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ïµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¡¢°µÅÝ¤µ¤ì²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÃåÍÑ¾¦ÉÊ¡Û
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
WG x ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢ x DIA
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
WG x ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢ x DIA
¥ê¥ó¥°
WG x ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢ x DIA
»þ·×
WG x ¥À¥¤¥ä
¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ç¥£ー¥ô¥¡ ¥É¥êー¥à¡×
¥´ー¥È¥ì¥¶―¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ú¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×Å¸¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É ³µÍ×¡Û
²ñ¾ì¡Ö¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡×¤Ë¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥Éµ¡¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¤¦¤¨¡¢¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç:
²»À¼¥¬¥¤¥É¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥Éµ¡¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1Âæ500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@BVLGARI¤Ë¤Æ¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç:
Å¸Í÷²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@BVLGARI¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£¥Èー¥¯²èÌÌ¥á¥Ë¥åーÆâ¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¥Úー¥¸¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5631/table/1750_1_b813f42eabfd75d9272c5436a2d40d7b.jpg?v=202512050429 ]
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: 050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
Å¸Í÷²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition(https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition)
Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.nact.jp
#¥Ö¥ë¥¬¥ê #Bvlgari #Kaleidos #BvlgariHeritage #BvlgariExhibition