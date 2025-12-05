¡Ú°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¡ª¡ÛÇ¯´Ö20ËüÂæÈÎÇä¤ÎLANCER TACTICAL¤¬Êü¤Ä ¡È·ÚÎÌ¡¦¹âÂÑµ×¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡É ¤ÊÅÅÆ°¥¬¥ó¡ØGen3 AirTac Customs¡Ù¤¬2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÀºÌ©¤Ëºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ñー¥Ä¸ò´¹¤äÀßÄêÉÔÍ×¤Ç¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡ª
¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥à¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î1Ãú¡ª
½÷À¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤â·Ú¤¤¤«¤é¼è¤ê²ó¤·¤¬³Ú¡¹¡ª Ã¯¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë´°À®ÅÙ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëLANCER TACTICAL¡Ê¥é¥ó¥µー¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡Ë¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤ÎÅÅÆ°¥¬¥ó¡£
Ç¯´Ö20ËüÂæÈÎÇä¤È ¡É¶Ã°Û¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¡É Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî´¶¤Ç½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤»¤ë°ìÉÊ¡ª
LANCER TACTICAL¡ØGen3 AirTac Customs¡Ù
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°£µ¼ï¡£
▶È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î²¼½Ü
▶¾¦ÉÊÌ¾¡§¡¡LANCER TACTICAL Gen3 AirTac Customs
▶²Á³Ê¡§30,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ËÜÂÎ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ðÊó
Gen3 AirTac Customs
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ:
¡¦Á´Ä¹¡§610～700 mm
¡¦½ÅÎÌ¡§1.54 kg
¡¦¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ì¥ëÄ¹¡§155 mm
¡¦¥Þ¥¬¥¸¥óÁõÅ¶¿ô¡§130È¯
¡¦ÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§EVO¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 7.4V/1200mAh ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥×¥¤¥ó
¡¦¥³¥Í¥¯¥¿ー¡§T¥³¥Í¥¯¥¿ー
¡¦¥á¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§Ver.2
ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー[NEBULA] ÅëºÜ!
¢£ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ーÀßÄêÊýË¡
¥È¥ê¥¬ーÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤ÏAUTO¤Î¤ß¡£
¥»¥ì¥¯¥¿ー¤òSEMI¤«¤éAUTO¤Ë2²ó²ó¤¹¡£
2²ó¥Óー¥×²»¤òÌÄ¤ê¥×¥í¥°¥é¥à¥âー¥É¤Ø°Ü¹Ô¡£
¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯(2ÉÃ°ÊÆâ)Ëè¤ËÀßÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
1¡ß¡¡¡¡¥»¥ß¥ªー¥È
2¡ß¡¡¡¡2ÅÀ¥Ðー¥¹¥È
3¡ß¡¡¡¡3ÅÀ¥Ðー¥¹¥È
4¡ß¡¡¡¡4ÅÀ¥Ðー¥¹¥È
5¡ß¡¡¡¡5ÅÀ¥Ðー¥¹¥È
6¡ß¡¡¡¡¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥È¥ê¥¬ー
7¡ß¡¡¡¡¥Õ¥ë¥ªー¥È
¥È¥ê¥¬ー¤ò 2 ÉÃ°Ê¾å²¡¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¥Óー¥×²»¤¬ 1²óÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÄêÆâÍÆ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥âー¥É¤ò½ªÎ»¤·¡£
¥Ï¥¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¼Í·â¡§¥È¥ê¥¬ーÁàºî¤ËÂ¨±þ¤·¡¢ÁÇÁá¤¤Ï¢¼Í¤¬²ÄÇ½¡£
Â¿ºÌ¤Ê¼Í·â¥âー¥É¡§°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥âー¥É¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¡Û
¡¦¼Í·âÆ°ºî¤ò¥»¥ó¥µー¤Ç´ÉÍý
¡¦¥È¥ê¥¬ーÁàºî¤òÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤Ë½èÍý
¡¦¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡ª
3ÃÊ³¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥¯
¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËËËÉÕ¤±¤¬º¤Æñ¤Ë¡Ä
¤·¤«¤·Gen3 AirTac¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤â²ò·è¡ª
ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç ¡É²÷Å¬¤Ê¼Í·â¡É ¤ò¼Â¸½¡£
·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¡ÈÍ·¤Ù¤ëËÜ³Ê¥â¥Ç¥ë¡É
¢£ËÜÂÎ¤Ï¶Ã°Û¤Î1.54Kg¡ª¡ª
°ìÈÌÅª¤Ê¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Ï3KgÁ°¸å¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È1.54kg¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¡ª
°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¤¤¥·¥åー¥¿ー¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¤Þ¤¿Ã»¤¯¼è¤ê²ó¤·¤â¤è¤¤¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä½÷À¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¶Ã°Û¤Î½¸ÃÆÀ¡ª¡Ê30£í¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¼Í·â¢¢¢¡Ë
¶¯²½¥Ý¥ê¥ÞーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤··Ú¤µ¤È¶¯¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¼Í·â¥âー¥É¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¡ÊZion ArmsÀ½MOSFET¡Ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿Èô¤Ó¤ÈÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥Û¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¹½Â¤¡£
¥µ¥Ð¥²ー½é¿´¼Ô¤«¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Ãæµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
LANCER TACTICAL¤Ï ¡Éµ¤·Ú¤Ë»ý¤Æ¤ë¡¢¤Ç¤âËÜ³ÊÇÉ¡É ¤À¤«¤é¡¢Ä¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
LANCER TACTICAL¥·¥êー¥º¤Ï¡¢
¡ÖºÇ½é¤Î1Ãú¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·â¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£»È¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü
2025Ç¯12·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
·Ú¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤--Á´Éô¤½¤í¤Ã¤¿¤³¤Î1Ãú¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://laylax.com/products/0193939142962¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
