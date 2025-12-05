¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¤Ë¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë~12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹
Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Ë¤¢¤ëSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¾Æ¤Î©¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡Ê¥¯¥é¥Þ¥¨¥«¥Ì¥ì¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§CLASSIC INC.¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò : ³þ¾ì½Ó¹î¡¢ËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¤Ë¤ÆPOP UP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç3,000¸ÄÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥é¥Þ¥¨¥«¥Ì¥ì¡×¡£º£²ó¤ÎºÅ»ö¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¤Î¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¥«¥Ì¥ì¡×¤âÈÎÇä¡£¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤Ê¤É¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KURAMAE CANNELE¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE¸ø¼°X:https://x.com/kuramae_cannele
¢£¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ì¡Ö¥¯¥é¥Þ¥¨¡¦¥«¥Ì¥ì¡×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
¡ÖKURAMAE CANNELE¡×¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÅìµþ¡¦Â¢Á°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ì¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Ê»Àß¹©Ë¼¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ì¥ì¡Ö¥¯¥é¥Þ¥¨¡¦¥«¥Ì¥ì¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î¤Ë¤âºÅ»ö¤ò¹Ô¤¤¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¯¥é¥Þ¥¨¡¦¥«¥Ì¥ì¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤ä¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÅ»ö¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¯¥é¥Þ¥¨¡¦¥«¥Ì¥ì¡Ø¥È¥Ê¥«¥¤¥«¥Ì¥ì¡Ù¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦¥¯¥é¥Þ¥¨¥«¥Ì¥ì¡¡324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥È¥Ê¥«¥¤¥«¥Ì¥ì¡¡378±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¹ÈÃã´Ì¡Ö¥«¥Ì¥ì¡¦¥É¡¦¥Æ¥£ー¡×¡¡982±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£½ÐÅ¹¾ðÊó
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û ¤Ï¤Ê¤Ó¤Î¹¾ì
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
KURAMAE CANNELE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～18:00
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÄêµÙ
KURAMAE CANNELE CAFE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö:11:00～18:00 (L.O. 17:00)
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÄêµÙ
¥«¥Õ¥§ÀÊ¿ô¡§30ÀÊ
KURAMAE CANNELE ¥¨¥¥åー¥È¾åÌîÅ¹
½êºßÃÏ : ¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7ÃúÌÜ1-1 JR¾åÌî±Ø²þ»¥Æâ3³¬ ¥¨¥¥åー¥È¾åÌî¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥Ñー¥¯¡×
±Ä¶È»þ´Ö : ·î～ÌÚ 10:00～20:00 / ¶â 10:00～21:00 / ÅÚÆü½Ë 9:00～20:00
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒCLASSIC
½êºßÃÏ :¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-17-17 1F
»ö¶ÈÆâÍÆ : °û¿©Å¹±¿±Ä
https://classic-inc.jp
MAIL¡§kuramae_cannele@classic-inc.jp
¡ÚºÅ»ö½ÐÅ¹¤Î¤´°ÍÍê¤ä¤´ÁêÃÌ¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
kuramae_cannele@classic-inc.jp