½µÂØ¤ï¤ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃ£À®¤Ç¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤ä¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ªÅß¤ÎÂç·¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×³«ºÅ¡ª

LINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¾Êö) ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×¾ÜºÙ¡§
https://manga.line.me/lp/event/utage-winter-2025(https://manga.line.me/lp/event/utage-winter-2025)
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö\0¥Ñ¥¹¤ÇÆÉ¤â¤¦¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»È¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥¢¥×¥ê¤Î¿Íµ¤µ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò1½µ´Ö¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÁ´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È50¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¤Æ¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×150¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒËè½µ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¡¢Ëè½µ150ºîÉÊ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¤ä¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤ä»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö±ã¥¬¥Á¥ã¡×¡¢ÏÃÂêºî¤ä¿Íµ¤ºî¤ÎÆüÂØ¤ï¤êÁ´ÏÃÌµÎÁ¸ø³«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ±ã¡ÊUTAGE¡Ë2025 WINTER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤äÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥¢¥×¥ê¤â¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://manga.line.me/lp/event/utage-winter-2025¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
£±¡¥±ã ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥¨¥¹¥È
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤ä¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
WEEK£±¥¯¥¨¥¹¥È¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
WEEK£²¥¯¥¨¥¹¥È¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
WEEK£³¥¯¥¨¥¹¥È¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
2. ÂçÎÌÌµÎÁ¤Î±ã
Ëè½µ150ºîÉÊ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
Âè2ÃÆ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
Âè3ÃÆ¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
3¡¥±ã¥¬¥Á¥ã
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò2ºîÉÊÆÉ¤à¤³¤È¤Ç1²ó¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ë²Ì²èÌÌ¤«¤éX¤Ç¥·¥§¥¢¤ò¤¹¤ë¤È¤â¤¦1ÅÙÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
1Åù¡§100¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó
2Åù¡§»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à200¸Ä
3Åù¡§»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à100¸Ä
4Åù¡§»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à50¸Ä
5Åù¡§»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à23¸Ä
¢¨¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¡×¡Ö»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÏÂ¨»þÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¡×¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¥³¥¤¥ó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ÏÉÕÍ¿¸å3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ÆüÂØ¤ï¤êÁ´ÏÃÌµÎÁ
´ü´ÖÃæ¡¢ÏÃÂêºî¤ä¿Íµ¤ºî¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÆüÂØ¤ï¤êÁ´ÏÃÌµÎÁ¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¡Êhttps://manga.line.me/lp/event/zenwamuryo_calendar¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ü´ÖÃæ¿ï»þ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´ÂÎ¤Ç·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¤ª¤è¤½1²¯5,000Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅªÀ¤³¦£±°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢¹çÂÎ "WEBTOON Worldwide Service"¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2013Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤äÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®ºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î±ÜÍ÷¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¾å¤«¤é²¼¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·Á¼°¤Ç¥«¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯"webtoon¡Ê¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¡Ë"¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñÆâ¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÊApp IQ¡§Books & Comics¡ËÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô (2014Ç¯1·î～2025Ç¯8·î) / iOS & Google Play¹ç·× / ½ÐÅµ¡§Sensor Tower