Áªµó¥«ー¤Ç²¿¤òÈ½ÃÇ¡©2¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î°õ¾Ý¡×¤Î½ÅÍ×À­

Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢Áªµó¥«ー¤ÏÍ¸¢¼Ô¤¬¸õÊä¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
±éÀâ¤ÎÇ®°Õ¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¿ÍÊÁ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¸»¤¬¤¢¤ë¸½Âå¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÁªµó¥«ー¤ÎÈ¯¿®¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢²¿¤òÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó¥ªー¥È¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¤ËÁªµó¥«ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÁªµó¥«ー³èÆ°¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁªµó¥«ー³èÆ°¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î5Æü ～ 11·î26Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¤ËÁªµó¥«ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¡§500¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§Áªµó¥«ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä2¡§Áªµó¥«ー¤Ç¤Î³èÆ°¡ÊÌ¾Á°¤ÎÏ¢¸Æ¡¦À¯ºö¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¡Ë¤òÅêÉ¼Àè¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä3¡§¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä4¡§Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä5¡§Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä6¡§°õ¾Ý¤Î¤¤¤¤Áªµó¥«ー¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªµó¥«ー¤Ç¤¹¤«¡©
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£33¡ó¤¬¡¢Áªµó¥«ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤Ï¡Ö³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Áªµó¥àー¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Þ¤º¡¢Áªµó¥«ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
33%¤ÎÊý¤¬¡Ö³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Áªµó¥àー¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢µ¨Àá´¶¤ò´µ¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤â35%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢È¾¤ÐÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼Ô¤¬¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤Î¤Ï17%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Áû²»¤ä·Á¼°Åª¤Ê³èÆ°¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£10.4¡ó¤¬¡¢Áªµó¥«ー¤Ç¤Î³èÆ°¤òÅêÉ¼Àè¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×
¼¡¤Ë¡¢Áªµó¥«ー¤Ç¤Î³èÆ°¡ÊÌ¾Á°¤ÎÏ¢¸Æ¡¦À¯ºö¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¡Ë¤òÅêÉ¼Àè¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤òÅêÉ¼Àè¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬¤ï¤º¤«10.4%¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿Êý10.4%¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÏÃ¤·Êý¡¦°õ¾Ý¤¬53.8%¤ÈÀ¯ºö¤ä¸øÌó¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤¬48.1%¤Î2ÅÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤ò¸À¤¦¤«À¯ºö¤È¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«°õ¾Ý¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç®°Õ¤ä¥Þ¥Êー¤â½Å»ë¤µ¤ì¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ê¤ê¤òÂ¬¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£15.4¡ó¤¬¡¢Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×
¼¡¤Ë¡¢Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï15.4%¤Ç¤·¤¿¡£
Ìó6¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ëºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÁªµó¥«ー¤ò¤È¤á¤Æ±éÀâ¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¸õÊä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¶¿´¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Àè¤Ï¤½¤Î¿Í¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«¤éÆ°¤¤¤ÆÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ªÊ¹¤¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÌÀ¤ë¤¯°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ËÜ¿Í¤¬³¹¤ÎÃæ¤ò¶î¤±¤º¤ê²ó¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥°õ¾Ý»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¿¤ÀÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¼«Àâ¤ò½Ò¤Ù¤ë¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤¿¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Áªµó¥«ー¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸¢¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ±éÀâ¤·¤¿¡×¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¼«¿È¤Î¡ÖÀÑ¶ËÀ¡×¤È¡ÖÃúÇ«¤µ¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡×¡Ö¼«¤é¶î¤±¤º¤ê²ó¤ë¡×»ÑÀª¤«¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡×¤ä¡Ö¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Áªµó¥«ー³èÆ°¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÊÁ¤äÃÏ°è¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢°õ¾Ý¤ÎÎÉ¤¤Áªµó¥«ー¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾Ý¤ÎÎÉ¤¤Áªµó¥«ー¤È¤Ï¡©
¡¦ÀÅ¤«¤ËÁû¤¬¤º¼ê¿¶¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ï©ÃÏÎ¢¤Î¶¹¤¤½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¶ù¡¹²ó¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦½ª»Ï±³¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¸õÊä¤¹¤ëµÄ°÷¤Ç¤¹¡£ÁÇ¤Î¿Í´ÖÀ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÄÌ¤ëÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤·Êý¤äÀ¼¤Î²»ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤Æµ¤¸¯¤¨¤ë¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁªµó¥«ー¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÃúÅÙÎÉ¤¤²»ÎÌ¤Ç½êÂ°¤ÈÌ¾Á°¤òÃæ¿´¤ËÀëÅÁ¤¹¤ë¡¢Ä¹Ê¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤·Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤ÆÄ¹»þ´ÖÂÚºß¤·¤Ê¤¤Áªµó¥«ー¡£²È¤Î¶á¤¯¤ÇÂç²»ÎÌ¤Ç±éÀâ¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤¦¤ë¤µ¤¯¤»¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Í¸¢¼Ô¤¬É¾²Á¤¹¤ë¡ÖÎÉ¤¤Áªµó¥«ー¡×¤ÎÂè°ì¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¤«¤µ¡×¤È¡Ö¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤»¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¡×¡Ö²»ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤Æµ¤¸¯¤¦¡×¤Ê¤É¡¢TPO¤ò¼é¤Ã¤¿³èÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤Þ¤Ç²ó¤ë¡×ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ä¡¢¸õÊä¼Ô¼«¿È¤Î¡Ö±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÁÇ¤Î¿Í´ÖÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¿¼Â¤µ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃúÅÙÎÉ¤¤²»ÎÌ¤ÇÌ¾Á°¤È½êÂ°¤òÃæ¿´¤Ë´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÂº½Å¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Êー¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÂ¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢Áªµó¥«ー³èÆ°¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Áªµó¥«ー¤òÅêÉ¼Àè¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌó6¿Í¤Ë1¿Í¤Ï°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°¤Î¡Ö¼Á¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Í¸¢¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤ÎÏÃ¤·Êý¡¦°õ¾Ý¡×¤È¡ÖÀ¯ºö¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢²¿¤ò¸À¤¦¤«¤È¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸õÊä¼Ô¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡ÊÀÅ¤«¤µ¡Ë¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤Þ¤Ç²ó¤ëÀÑ¶ËÀ¡×¤ä¡Ö±³¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¡¢¡Ö²»ÎÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÂº½Å¤·¤¿¥Þ¥Êー¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÊÁ¤òÂ¬¤ë½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Áªµó¥«ー¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤È¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Áªµó¤Ç»ÔÌ±¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ëÁªµó¥«ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Áªµó¥«ー¤ÎÀ©ºî¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤¦¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
