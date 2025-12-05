¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìµÜ¸ÅÅç¥ê¥¾ー¥È 2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö ½Ü¹á¤ë¡¢¥á¥í¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー ¡×¤ò³«ºÅ
¡Ú2025Ç¯12·î5Æü¡Û¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìµÜ¸ÅÅç¥ê¥¾ー¥È¡Ê²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô¡¢Åý³çÁí»ÙÇÛ¿Í ÃªÄ® À¿Æó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖÃãÎÀ¡Ê¤µ¤ê¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢µÜ¸ÅÅç¥á¥í¥ó¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö½Ü¹á¤ë¡¢¥á¥í¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æî¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿µÜ¸ÅÅç¥á¥í¥ó¡£¤½¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä9¼ï¤È¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー3¼ï¤¬¡¢Åß¤Î¸á¸å¤Ë´Å¤¯Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢µÜ¸ÅÅç¥á¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤È²Æì¸©»ºÀ¸Æý¤Î¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ë¡Ö¥á¥í¥ó¤È¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆµÜ¸ÅÅç¤ÎÀã±ö¤¬¥á¥í¥ó¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ÖÀã±ö¤È¥á¥í¥ó¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÆù¥á¥í¥ó¤È¥È¥Þ¥È¡¢¥»¥í¥ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥á¥í¥ó¤Î¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡×¡¢µÜ¸ÅÅç»º¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ë¤·¡¢µÜ¸ÅÌ£Á¹¤È¼«²ÈÀ½Æù¤ß¤½¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖµÜ¸ÅÌîºÚ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Åç¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥³ー¥ó¤Ï¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÀã±ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Æ¥£ー¤ä¥³ー¥Òー¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎµÜ¸ÅÅç¤À¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢½Ü¤Î¥á¥í¥ó¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£ Æî¹ñ¤Î·Ã¤ß¤¬ºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÍÆ:
¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê9¼ïÎà¡Ë
¡¦¥á¥í¥ó¥¿¥ë¥È
¡¦¥á¥í¥ó¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¡¦¥á¥í¥ó¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦Æó¿§¤Î¥á¥í¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥±ー¥
¡¦¥á¥í¥ó¤È¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹
¡¦¥á¥í¥ó¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¥á¥í¥ó¥×¥ê¥ó
¡¦Àã±ö¤È¥á¥í¥ó¤Î¥Áー¥º¥±ー¥
¡¦¥á¥í¥ó¥Ñ¥¤
¥»¥¤¥Ü¥êー¡Ê3¼ïÎà¡Ë
¡¦µÜ¸ÅÅç»ºÀÖÆù¥á¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç
¡¦³û¶»Æù¤Î¥íー¥¹¥È¡¡µÜ¸ÅÅç»º¥á¥í¥ó¤Î¥µ¥ë¥µ
¡¦µÜ¸ÅÅç»ºÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡µÜ¸ÅÌ£Á¹¥Ç¥£¥Ã¥×¥½ー¥¹
¥¹¥³ー¥ó¡Ê1¼ïÎà¡Ë
¥×¥ìー¥ó¥¹¥³ー¥ó
¡¡Àã±ö¥Ð¥¿ー¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ
¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê13¼ïÎà¡Ë
¡¦¿¹¤¤¤Á¤´¤Î¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー
¡¦¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー
¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä²ÖÍü¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ôー¥Á¥Æ¥£ー
¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ñ¥ß¥¹¥Æ¥£ー
¡¦¥Àー¥¸¥ê¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥Æ¥£ー
¡¦¥¢¥Ã¥µ¥à¥Æ¥£ー
¡¦ÀùÃã
¡¦¥³ー¥Òー
¡¦¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
¡¦¥«¥×¥Áー¥Î
¡Ö½Ü¹á¤ë¡¢¥á¥í¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×³µÍ×
´ü´Ö:¡¡2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö:¡¡12:00～17:00
ÎÁ¶â:¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡4,500±ß
¢¨¤ª»ÒÍÍÎÁ¶â¤ÎÀßÄê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ì½ê:¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖÃãÎÀ¡×¡Ê2³¬¡Ë
ÆÃÀß¥Úー¥¸URL¡§https://miyakojima.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/saryo-afternoontea-winter
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://miyakojima.hiltonjapan.co.jp/)¤Þ¤¿¤Ï 0980-75-5500¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í×Í½Ìó¡£¤´´õË¾Æü¤ÎÁ°Æü18:00¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆî¹ñ¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²ÌÆù¤Ë¹á¤ê¹â¤¤¥¯¥êー¥à¤ä¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¤¿¥á¥í¥ó¿Ô¤¯¤·¤ÎìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£¥á¥í¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆî¹ñ¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×³µÍ×
´ü´Ö:¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö:¡¡11:00～17:00
ÎÁ¶â:¡¡3,500±ß
¾ì½ê:¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖÃãÎÀ¡×¡Ê£²³¬¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://miyakojima.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/winter#sec_1)¤Þ¤¿¤Ï 0980-75-5500¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìµÜ¸ÅÅç¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯6·î18Æü³«¶È¡£²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô¥È¥¥¥ê¥ÐーÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µÜ¸Å¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15 Ê¬¡¢²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¤«¤é¤ÏÌó25Ê¬¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ä¥Óー¥Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¥ê¥¾ー ¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëµÜ¸Å¥Ö¥ëー¤Î³¤¤ä¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¢°ËÎÉÉôÂç¶¶¤òË¾¤ß¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à ¤òÃæ¿´¤Ë329¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿µÒ¼¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¥¥Ã¥º¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿²°³°¥×ー¥ë3 ¤Ä¡¢²°Æâ¥×ー¥ë2¤Ä¡¢³«Êü´¶°î¤ì¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ðー¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É ¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾å¼Á¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://miyakojima.hiltonjapan.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(https://www.instagram.com/hiltonmiyakoisland/)¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯(https://www.facebook.com/hiltonmiyakoisland)¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î´ð½à¤òÃÛ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¢Ê¸²½¡¢ÃÏ°è¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥í¥Óー¤ä¥Ðー¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦6ÂçÎ¦¤Ç600¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÀìÌçÃÎ¼±¤È¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/hilton%22%20/t%20%22_blank)¡¢X(https://x.com/HiltonHotels/%22%20/t%20%22_blank) ¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/%22%20/t%20%22_blank)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£