-Çò¶ä¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡¢³«Ëë- ËÌ³¤Æ»¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥¯´ä¸«Âô 12·îÃæ½Ü¤è¤ê¥ªー¥×¥ó

¢¨±Ä¶È³«»ÏÆü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ßÀãÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤è¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥óÆü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õÃÎ¥ê¥¾ー¥È¥·¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò(ËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄ¾°Ê¸)¤¬Å¸³«¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¡¢12·îÃæ½Ü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅßµ¨´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥¯´ä¸«Âô¡×¤Î±Ä¶È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢30Ê¬¤ÇÅþÃå¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈ´·²¡£Í·±àÃÏ¤Î²£¤Ë¹¤¬¤ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¡¢¾åµé¼ÔÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤Æ¡¢Àã·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Í·±àÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÇ¯´ÖÀÑÀãÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡¢´ä¸«Âô¤ÎË¤«¤ÊÀã¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´µ§´êº×¤Î¼Â»Ü
12·î12Æü¤Ë¤Ï¥¹¥ー¾ì±Ä¶È¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´µ§´êº×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¤Ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡£
SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥¯´ä¸«Âô¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤â¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥íー¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/whitepark_iwamizawa/?hl=ja
¥¹¥ー¾ì´ðËÜ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¿Þ
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¾ðÊó¤Î¤´°ÆÆâ
²¼µ·ÇºÜ¾ðÊó¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´Íè±à¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±Ä¶ÈÆü¡¦»þ´Ö¡Û
¢¨1/1¤Î¤ß±Ä¶È»þ´Ö10:00～16¡§00¡£ÀÑÀã¾õ¶·¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û
³Æ¼ïÎÁ¶â¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥Õ¥È·ô
¢¨1.²ó¿ô·ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó±Ä¶ÈÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»þ´Ö·ô¡¦Á´Æü·ô¡¦¥Ê¥¤¥¿ー·ô¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¤ßÍ¸ú¡£
¢¨2.¤ª¤È¤ÊÎÁ¶â¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤«¤éÂÐ¾Ý¡£
¢¨3.¤³¤É¤âÎÁ¶â¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼(Ì¤½¢³Ø»ù´Þ¤à)ÂÐ¾Ý¡£
¢¨4.¥·¥Ë¥¢¶èÊ¬¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤ß¡£ÅöÆü·ôÇäÁë¸ý¤Ë¤ÆÇ¯Îð¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥·ー¥º¥ó·ô
1¥·ー¥º¥ó¤ªÆÀ¤Ë¥¹¥ー¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¡£
¡ü¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â
¼ê¤Ö¤é¤ÇÍè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤³¤É¤âÍÑ¥µ¥¤¥º¤â¿ôÂ¿¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÏÅöÆü¼õÉÕ¤Î¤ß¡£
¢¨¤ª¤È¤Ê¡¢¤³¤É¤âÍÑ¥µ¥¤¥ºÌä¤ï¤ºÆ±¤¸¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡£
¢¨¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âß½ÐÃæ¤Ç¤´´õË¾¤Î¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤È¤Ê¥¹¥ー¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¸«ËÜ
¤ª¤È¤Ê¥¹¥Î¥Ü¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¸«ËÜ
¤³¤É¤â¥¹¥ー¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¸«ËÜ
¤³¤É¤â¥¹¥Î¥Ü¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¸«ËÜ
¤½¤ÎÂ¾½ô¾ðÊó¡ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥»¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹ ÂÀÍÛ¡×¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～15:00(¥Ê¥¤¥¿ー±Ä¶È»þ¡¢19:00¤Þ¤Ç±äÄ¹)
¢¨¥¹¥ー¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー
ÀÎ²û¤«¤·¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
Æé¾Æ¤¤¦¤É¤ó
ËãÇÌÌÍ
ßÕ¤ê¥Á¥¥óÐ§
¡ü¥»¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¸ÇäÅ¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
9:00～16:00(¥Ê¥¤¥¿ー±Ä¶È»þ¡¢21:00¤Þ¤Ç±äÄ¹)
-¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á-
¥»¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¸·ôÇä½êÁë¸ý¤Î²£¤Ç¡¢Æù¤Þ¤ó¤ä¤¢¤ó¤Þ¤ó¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾ÀßÈ÷
²¹¿å¥È¥¤¥ì¡§¤¢¤ê
¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¡§¤¢¤ê
ÌµÎÁ²ÙÊªÃÖ¤¡§¤¢¤ê
µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡§¤¢¤ê
¹¹°á¼¼¡§¤¢¤ê
¢¨¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¤ª¤è¤Ó¹¹°á¼¼¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º®»¨»þ¤Ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÌµÎÁ²ÙÊªÃÖ¤¤Ë¤Ïµ®½ÅÉÊ¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥¯´ä¸«Âô¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡https://h-greenland.com/ski/
³ÆSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
¡¦Instagram¡¡https://www.instagram.com/whitepark_iwamizawa/?hl=ja
¡¦X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://x.com/Hgreenland1015
¡¦TikTok¡¡¡¡¡¡https://www.tiktok.com/@hgreenland1015
¥¹¥ー¾ì±Ä¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÌ³¤Æ»¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥¯´ä¸«Âô(Ä¾ÄÌ)
TEL:0126-22-2121