¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÛÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë
- ³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÊ¿ÄÍ²ñ¾ì
¡¡¡¡Æü¡¡ »þ¡§202£¶Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡£±£³¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°¡¡¡ã¼õÉÕ¡§£±£´¡§£°£°¡ä
¡¡¡¡Êç½¸¿ô¡§ÀèÃå70Ì¾
¾ì ½ê¡§Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡ËÜÅ¹±Ä¶ÈÉô7³¬¡¡¡ãÊ¿ÄÍ»Ô¹ÈÃ«Ä®£±£±-£±£¹¡ä
¡Ê£²¡Ë¸üÌÚ²ñ¾ì
¡¡¡¡Æü¡¡ »þ¡§202£¶Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡£±£³¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°¡¡¡ã¼õÉÕ¡§£±£´¡§£°£°¡ä
¡¡¡¡Êç½¸¿ô¡§ÀèÃå50Ì¾
¡¡¡¡¾ì ½ê¡§¥¢¥ß¥åー¤¢¤Ä¤®¡¡»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶£¶³¬¡¡¡ã¸üÌÚ»ÔÃæÄ®2-£±£²-£µ¡ä
- »²²ÃÈñÍÑ
ÌµÎÁ
- ¼çºÅ¤Ê¤É
¼çºÅ¡§Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¥Õ¥³¥¯¤·¤ó¤é¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢KUMON³Ø½¬ÎÅË¡¥»¥ó¥¿ー
¸å±ç¡§Ê¿ÄÍ»Ô¡¢¸üÌÚ»Ô
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÀçÂæÊüÁ÷
- ¥»¥ß¥Êー¥«¥ê¥¥å¥é¥à
12:00¡¡³«¾ì¡¡
13:00¡¡¥»¥ß¥Êー¹Ö±é¡¡KUMON³Ø½¬ÎÅË¡¥»¥ó¥¿ー
¡»Ç¾µ¡Ç½¤Î³èÀ²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹ÔÍÞ»ß¡¦²þÁ±¤ª¤è¤ÓÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëKUMON¤Î¡Ö³Ø½¬ÎÅË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡»±Ç²è¾å±Ç¡ÖËÍ¤¬¥¸¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡×
15:55¡¡½ª¹Ö°§»¢
16:00¡¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»
¡ÚËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¤·¤¢¤ï¤»¥×¥é¥¶(Ã´Åö¡§·ªÅÄ¡¦¾®À¾)¡¡TEL0463-24-3080
¢©254-0043 Ê¿ÄÍ»Ô¹ÈÃ«Ä®11-19¡¡E-mail¡§sb1286182-3@hiratsuka-shinkin.jp
Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊÍý»öÄ¹¡§Èø¾å¡¡Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¥»¥ß¥Êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー～¡ùÇ¾¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢¥¤¥¥¤¥À¸³è¤¹¤ëÈë·í¡ù¡×¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê2¤«½ê¤Ç³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨Ç§ÃÎ¾É¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÇ¾µ¡Ç½¤Î³èÀ²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹ÔÍÞ»ß¡¦²þÁ±¤ª¤è¤ÓÍ½ËÉ¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ¡ÊKUMON¡Ë¤È¥Õ¥³¥¯¤·¤ó¤é¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー¡×¤òÊ¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÍ½ËÉ¡¦²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢À§Èó¤´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡£
- ³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÊ¿ÄÍ²ñ¾ì
¡¡¡¡Æü¡¡ »þ¡§202£¶Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡£±£³¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°¡¡¡ã¼õÉÕ¡§£±£´¡§£°£°¡ä
¡¡¡¡Êç½¸¿ô¡§ÀèÃå70Ì¾
¾ì ½ê¡§Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡ËÜÅ¹±Ä¶ÈÉô7³¬¡¡¡ãÊ¿ÄÍ»Ô¹ÈÃ«Ä®£±£±-£±£¹¡ä
¡Ê£²¡Ë¸üÌÚ²ñ¾ì
¡¡¡¡Æü¡¡ »þ¡§202£¶Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡£±£³¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°¡¡¡ã¼õÉÕ¡§£±£´¡§£°£°¡ä
¡¡¡¡Êç½¸¿ô¡§ÀèÃå50Ì¾
¡¡¡¡¾ì ½ê¡§¥¢¥ß¥åー¤¢¤Ä¤®¡¡»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶£¶³¬¡¡¡ã¸üÌÚ»ÔÃæÄ®2-£±£²-£µ¡ä
- »²²ÃÈñÍÑ
ÌµÎÁ
- ¼çºÅ¤Ê¤É
¼çºÅ¡§Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¥Õ¥³¥¯¤·¤ó¤é¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢KUMON³Ø½¬ÎÅË¡¥»¥ó¥¿ー
¸å±ç¡§Ê¿ÄÍ»Ô¡¢¸üÌÚ»Ô
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÀçÂæÊüÁ÷
- ¥»¥ß¥Êー¥«¥ê¥¥å¥é¥à
12:00¡¡³«¾ì¡¡
13:00¡¡¥»¥ß¥Êー¹Ö±é¡¡KUMON³Ø½¬ÎÅË¡¥»¥ó¥¿ー
¡»Ç¾µ¡Ç½¤Î³èÀ²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹ÔÍÞ»ß¡¦²þÁ±¤ª¤è¤ÓÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëKUMON¤Î¡Ö³Ø½¬ÎÅË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡»±Ç²è¾å±Ç¡ÖËÍ¤¬¥¸¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡×
15:55¡¡½ª¹Ö°§»¢
16:00¡¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»
¡ÚËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ê¿ÄÍ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¤·¤¢¤ï¤»¥×¥é¥¶(Ã´Åö¡§·ªÅÄ¡¦¾®À¾)¡¡TEL0463-24-3080
¢©254-0043 Ê¿ÄÍ»Ô¹ÈÃ«Ä®11-19¡¡E-mail¡§sb1286182-3@hiratsuka-shinkin.jp