¡Ú¹âÃÎ¸©ÅìÍÎÄ®¡Û¡ÖÆ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¡×¤¬1¼þÇ¯¡ª12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¹âÃÎ¸©ÅìÍÎÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒFoundingBase¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ¸»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖFoundingBase¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»ÜÀß¤Ï¡¢2024Ç¯8·î7Æü¤Ë¡Ö³¤¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¡×¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÌ¾¾Î¤ò¡ÖÆ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª¡È¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥çー¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÍÎÄ®¤Î¿©¤ÈÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£ÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿1Ç¯¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤¦1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª¡É¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥çー¡É¡ª
ÅìÍÎÄ®¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¿·Á¯¤Ê¥Þ¥°¥í¡×¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥í¤ò»«¤¯¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»«¤¤¿¤Æ¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ*¤Ø¤ª»É¿È¤È¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Û¤«¡¢ÅöÆü¸ÂÄê¤Îºô¤ÎÂ¨Çä²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¿©Æ²¤Ç¤Î¥Þ¥°¥íÁýÎÌ¥µー¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¡£
²òÂÎ¥·¥çー¤òÆ¨¤·¤¿Êý¤â¡¢ÅìÍÎÄ®¼«Ëý¤Î¿·Á¯¤Ê¥Þ¥°¥í¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
* Ä«10»þ¤è¤ê¥Þ¥°¥í¤Õ¤ë¤Þ¤¤À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡¢14»þ¤è¤ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢14»þ30Ê¬¤è¤êºô¤ÎÈÎÇä²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
* ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¹ï¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¡É¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ÖÅìÍÎÄ®ÅÚÍË»Ô¡×³«ºÅ
ÅìÍÎÄ®Æâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÀ»ºÉÊ¤ä¾Æ¤¤¤¤â¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤¬ÊÂ¤Ö¹±Îã¤Î¡ÖÅÚÍË»Ô¡×¤ò£±¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¹Í½Äê *¡Û==========
¡¦Æ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¡Ê³ï¤Î³Ñ¼Ñ¡¦¤ß¤«¤óµÍ¤áÊüÂê¡Ë
¡¦Æ»¤Î±Ø Æî¹ñÉ÷ÎÉÎ¤¡Ê»ÍÊýÃÝ¤ÎÆù´¬¤¥Õ¥é¥¤¡¦»ÍÊýÃÝ¤Î°ì¸ý¼÷»Ê¡Ë
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤È²Ã¹©¥°¥ëー¥×¤Ê¤ë¤«¤ï¡ÊÅìÍÎÄ®»ºÌîºÚ¡¦ÊÆ ¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥Þ¥ë¥¥ç¥¦¡ÊÅÚº´´³Êª¡Ë¡¡¤Û¤«
====================
* ½ÐÅ¹¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²°Âæ¤Î½ÐÅ¹¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë²»³Ú±éÁÕ¡¢¸ø±Ä½Î¤¦¤ß¤¤¤í¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
* ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://doppuri.kochi-tabi.jp/pokemon/information/dtl.html?id=25)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
Æü»þ : 2025Ç¯12·î£¶Æü(ÅÚ)10:00-15:00
¾ì½ê¡§Æ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®²£¡¡ÇòÉÍ³¤¿åÍá¾ì»þ·×Âæ¹¾ì
¢©781-7413 ¹âÃÎ¸©°Â·Ý·´ÅìÍÎÄ®Âç»úÇòÉÍ88-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¡¡ÚÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡ÅÚº´¤¯¤í¤·¤ªÅ´Æ»¤´¤á¤ó¡¦¤Ê¤Ï¤êÀþ¡ÖÆàÈ¾Íø±Ø¡×¤«¤é¹âÃÎÅìÉô¸òÄÌ¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö50Ê¬
¡¡¡Ö³¤¤Î±ØÅìÍÎÄ®¡×¤Ç²¼¼Ö
¡¡¡Ú¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»Æî¹ñIC¤«¤éÌó2»þ´Ö30Ê¬
¶¨»¿¡§Æî»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É³èÀ²½¶¨µÄ²ñ
¶¨ÎÏ¡§ÅìÍÎÄ®¡¢ÅìÍÎÄ®´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ
Æ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹âÃÎ¸©¤ÎºÇÅìÃ¼¤Ë¤¢¤ëÅìÍÎÄ®¤Ï¡¢µþºå¿À¤È¹âÃÎ¤ò·ë¤ÖÅÚº´¤ÎÅì¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñ¶þ»Ø¤Î±óÀõ¤ÎÈþ¤·¤¤º½ÉÍ³¤´ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇòÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®¤Ç¤Ï¡¢ËèÄ«¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ð¤ä½Ü¤Î¤ªÌîºÚ¤Î¤Û¤«¡¢¸©Æâ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ª¤Î¤¿¤¿¤Äê¿©¤ä¤¦¤Ê½Å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß¾ðÊó
Æ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®
¢©781-7413¡¡¹âÃÎ¸©°Â·Ý·´ÅìÍÎÄ®ÇòÉÍ88-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00-17:00¡ÊÄêµÙÆü¡§¸µÆü¡Ë¡¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-23-9955
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¡¡ÚÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡ÅÚº´¤¯¤í¤·¤ªÅ´Æ»¤´¤á¤ó¡¦¤Ê¤Ï¤êÀþ¡ÖÆàÈ¾Íø±Ø¡×¤«¤é¹âÃÎÅìÉô¸òÄÌ¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö50Ê¬
¡¡¡Ö³¤¤Î±ØÅìÍÎÄ®¡×¤Ç²¼¼Ö
¡¡¡Ú¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»Æî¹ñIC¤«¤éÌó2»þ´Ö30Ê¬
HP ¡¡¡¡¡§https://michinoeki-toyocho.jp
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://michinoeki-toyotown.stores.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Æ»¤Î±Ø ÅìÍÎÄ®
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-23-9955
¥áー¥ë¡¡¡§toyo_town@foundingbase.jp
³ô¼°²ñ¼ÒFoundingBase ²ñ¼Ò³µÍ×
»ä¤¿¤ÁFoundingBase¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬ÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ö¶È·×²è¤ä´ë²è¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©155-0032 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô2ÃúÌÜ25－7 ²¼ËÌÂô¥Ò¥ë¥º1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ËÜ¸»Ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2014Ç¯2·î
HP ¡§https://foundingbase.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§
¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦¥³¥ïー¥¥ó¥°»ÜÀß¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦¹â¹»Ì¥ÎÏ²½¤ä¸øÀß½Î¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦´Ñ¸÷½ÉÇñ»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦Æ»¤Î±Ø¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó°ì¼¡»º¶È»Ù±ç
¡¦¼«¼£ÂÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¿¦°÷ºÎÍÑ»Ù±ç
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢"ÃÏ°è¶¦ÁÏ"¤ËÈ¼¤¦³èÆ°Á´ÈÌ