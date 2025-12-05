2Æü´Ö¤ÇÌó400Ì¾¤¬Íè¾ì¡ªÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÁ¥¾ì¤ÎÅÄÂ¼¶ð¤È¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤¬¸ø³«¡¢¡ÖÄÌÅ·³Õ2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥Ó¥ê¥±¥óÁü¤äÎò»ËÅª»ñÎÁ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤¹
ÅÄÂ¼¶ð³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙ À¶¿Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë·úÃÛ¤ò°ìÀÆ¤ËÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î·úÃÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¸¤¤¿·úÃÛ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÂçºå¡Ê¥¤¥±¥Õ¥§¥¹Âçºå¡Ë2025¡×¤Ë½é»²²Ã¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÁ¥¾ì¤ÎÅÄÂ¼¶ð¤È¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó400Ì¾¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤«¤é¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¿§¹ç¤¤¤ä¡¢Çò¤¤ÊÉ¡¦³¬ÃÊ¤Î¥¢ー¥Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªË«¤á¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÄÌÅ·³Õ¤Î2ÂåÌÜ¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ê¥±¥óÁü¤ä¡¢ËÉÙ¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿µ®½Å¤ÊÎò»ËÅª»ñÎÁ¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¥Öー¥¹¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëþ°÷¸æÎé¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
ÆÞ¤ê»þ¡¹±«¤È¤¤¤¦À¸Áþ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼¡¡¹¤È¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó400Ì¾¤â¤ÎÊý¤¬¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¡¢Îò»Ë°¦¹¥²ñ¤Î¤´Í§¿ÍÆ±»Î¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¤´»²²Ã¼Ô¤Ê¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÁ¥¾ì¤ÎÅÄÂ¼¶ð¤È¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
ËÜÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï¡¢¡ÖÅÄÂ¼¶ð¤Î·úÊª¤ÎÊÑÁ«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Îò»Ë¥Öー¥¹¡×¤È¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¥Öー¥¹¡×¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ÅÄÂ¼¶ð130Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁËþºÜ¡ª·úÊª¤ÎÊÑÁ«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Îò»Ë¥Öー¥¹
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÃÈÎü¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤¬¤±¤º¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤ê¡¢¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥±ー¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢·úÊª¤ÎÊÑÁ«¡¢¼ÒÌ¾¡¢°Õ¾¢¡¢ÅÄÂ¼¶ð¤ÈÌîµå¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢Îò»Ë¾Ò²ð¥Öー¥¹¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1949Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ë¤ËÀ½ºî¤·¡¢ÄÌÅ·³Õ2ÂåÌÜ¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÄÌ¾ï°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿äÆ¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¡¢´ÇÈÄ¤ä¡¢¡Ö°Õ¾¢¤ÎÅÄÂ¼¶ð¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î°Õ¾¢¿Þ°Æ¡¢ÅÄÂ¼¶ðÀ½¥¦ー¥ë¥â¥¹¥ê¥ó¤ÎÃåÊª¡¢ÆüËÜÊÁ¶â¶Ò¹¹¼Ó¡Ö»±µÆ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥ó¥×Åù¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1960Ç¯Âåº¢¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥»ー¥ë¥¹ºý»Ò¡Ö¥¿¥à¥é¥³¥Þ¡×¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÕ¤Ë¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤¿¤ê¡¢Ìó30Ê¬´ÖÇ®¿´¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤«¤Ä¤ÆÅö¼Ò¤â¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤¿¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡Ö¾¾ÃÝ¥í¥Ó¥ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌîµå¥Öー¥¹¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¥Öー¥¹¤âÂç¿Íµ¤¡ªÂçºå¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶
¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤äÍ³Íè¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÇ®¿´¤Ë·¹Ä°¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤ò¥¢ー¥È¤Ë¡¢¥ªー¥µ¥«¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBILLIKEN CREATORS OSAKA¡×¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§¡Ö¥³¥Þ¥Ó¥ê¥±¥ó¡×¡¡Ãæ±û¡ÖÅÄÂ¼¶ð¥Ó¥ê¥±¥óÁü¡×¡¡±¦¡ÖÁ¥¾ì¤Î¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×
¥Ó¥ê¥±¥óÁü¤ÏÁ´Éô¤Ç£³ÂÎ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î®À¯Ç·»áºî¤Î¡Ö¥³¥Þ¥Ó¥ê¥±¥ó¡×¡¢1949Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ24Ç¯¡ËÀ½ºî¤ÎÄÌÅ·³Õ2ÂåÌÜ¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅÄÂ¼¶ð¥Ó¥ê¥±¥óÁü¡×¡¢ÁÏ¶È130Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ëÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ¥¾ì¤Î¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¡ú¡×¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ê¤¤»ö¤òµÆþ¤·¡¢¤«¤Ä¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¸ø¼° Instagram ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¥Ó¥ê¥±¥ó¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
´ê¤¤»ö¤òµÆþ¤¹¤ëÉÕäµ¤Ë²¡¤¹¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËµÇ°¤Ë²¡¤·¤Æ³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¡¦ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹Âçºå2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§À¸¤¤¿·úÃÛ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÂçºå¡Ê¥¤¥±¥Õ¥§¥¹Âçºå¡Ë2025
¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¾Î¡§ OPEN HOUSE OSAKA 2025¡Ë
¢£³«ºÅÆü¡§¥á¥¤¥ó´ü´Ö 2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
*¤½¤ÎÂ¾¡¢Á°¸å¤Î´ü´Ö¤Ë¥×¥ì¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü
¢£»²²Ã·úÊªÅù¡§199 ¡Ê2025Ç¯8·î20Æü»þÅÀ¡Ë
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://ikenchiku.jp/
¢£X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@ikitakenchiku
ÅÄÂ¼¶ðÆÃÊÌÅ¸¼¨³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§Á¥¾ì¤ÎÅÄÂ¼¶ð¤È¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó
¢£Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～17¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì16:30
¢£²ñ¾ì¡§ÅÄÂ¼¶ð³ô¼°²ñ¼ÒÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Êhttps://maps.app.goo.gl/3rtSbKw8Juxr2D5s9¡Ë
¢£»²²Ã¼õÉÕÊýË¡¡§¿½¹þÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ
¢£Äê°÷¡§¤Ê¤·
²ñ¼Ò¾ðÊó
¼ÒÌ¾¡§ÅÄÂ¼¶ð³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©541-0052¡Ê¢©541¡¾8580¡Ë Âçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®3-3-9/¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-3-10
Ï¢ÍíÀè¡§¡ÚÂçºå¡Û06-6268-7000 /¡ÚÅìµþ¡Û03-5771-1700
»ñËÜ¶â¡§12²¯4,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¡¦À¸ÃÏ¡¦»¨²ß¡¦¿²Áõ¿²¶ñ¤ª¤è¤Ó·úÃÛ¡¦»º¶È»ñºàÅù¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç¾¦¼Ò
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tamurakoma.co.jp/
