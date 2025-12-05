³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¡¢¡Ú¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¿´¹½¤¨¤È´ðÁÃÃÎ¼±～¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î´ðÁÃ¤¬¤ï¤«¤ëÆþÌç¡ÛÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþ¡¦ËÅç¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£¹°²í¡Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤¹¤ë¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤È12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¿´¹½¤¨¤È´ðÁÃÃÎ¼±～¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î´ðÁÃ¤¬¤ï¤«¤ëÆþÌç¡×ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://kame.satori.site/shougakkoujyukenkiso-html
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ
³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤´²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³ØÇ¯¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤ËÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¸³½àÈ÷¤ä³Ø¹»Áª¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö³Ø¹»¤´¤È¤Î°ã¤¤¤äÁª¤Ö´ð½à¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¯¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡×
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ä½àÈ÷¤ÎÎ®¤ì¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼õ¸³¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¡¢Èæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ·ÏÎ©¤Æ¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤ä¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¼õ¸³¤È¤Î°ã¤¤¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤´²ÈÄí¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö´ðÁÃÃÎ¼±¡×¤âÂÎ·ÏÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¾ðÊóÀ°Íý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒËÜ¥»¥ß¥Êー¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÆü»þ¡Ï
£±.2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë11:00-12:00
£².2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00-15:00
¢¨2²ó¤È¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤²ó¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÆâÍÆ¡Ï
¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¤·¤¯¤ß
¡¦Ãæ³Ø¹»¼õ¸³¡¿¹â¹»¼õ¸³¡¿Âç³Ø¼õ¸³¤È¤Î°ã¤¤
¡¦¾®³Ø¼õ¸³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ
¡¦ÍÄ»ù¶µ¼¼¤Î¼ïÎà¤ÈÆÃ¿§
¡Î³«ºÅ¾ì½ê¡Ï
Zoom
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢Zoom¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î»²²ÃÈñÍÑ¡¦Æþ¾ìÎÁ¡Ï
ÌµÎÁ
[Äê°÷]
Äê°÷¡§50Ì¾
¢¨Ê£¿ôÌ¾¤ÇÆ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç¤Ï1Ì¾¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Ãí°Õ»ö¹à]
¢¨Ê£¿ôÌ¾»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀÊ¤Î´Ø·¸¾å¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´Æþ¼¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»öÁ°¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß³ÎÇ§¸å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ü¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ê°ì¤Ä¤Ç¤â³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡üÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Èþ³¨ ÀèÀ¸
¾®³Ø¹»¼õ¸³ ÀìÌç¹Ö»Õ¡¢³Ø½¬»ØÆ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
ÍÄ»ù¶µ°é¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³»ØÆ³¤ËÌó20Ç¯·È¤ï¤ë¡£¼«¿È¤È»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¸³À¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»ØÆ³¼Ô¤Î»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤éÂç¼êÍÄ»ù¶µ¼¼¤Ç»ØÆ³¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Â´¶È¸å¤ÏÄÌ¿®¶µ°é¶È³¦¤Ç¶µºàºîÀ®¤äÅººï»ØÆ³¤Ê¤É¶µ°é¼ÂÌ³¤â·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¤Ë¤Æ0ºÐ～Ç¯Ä¹»ù¤Î¥¯¥é¥¹»ØÆ³¡¢´ê½ñÅººï¡¢ÌÌÀÜ»ØÆ³¡¢¹Ö½¬´ë²è¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Ã´Åö¤·¡¢¼«ºî²ÝÂê¡Ê¥Úー¥Ñー¡¦¸ýÆ¬»îÌä¡¦¿ÈÂÎÉ½¸½¡¦±¿Æ°¤Ê¤É¡Ë¤Î»ØÆ³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ ¾®³Ø¹»¼õ¸³ÉôÌç¤Î»ØÆ³¹Ö»Õ·ó³Ø½¬»ØÆ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤Î¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¡¢¹Ö»Õ¥Õ¥©¥íー¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¡¢À¸ÅÌ´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¹Ö»ÕÌ¾¤ÏÈó¸ø³«¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
