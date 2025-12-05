ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Èー¥¯¥·¥çー2026³«ºÅ·èÄê¡ª¹ë²Ú4Áª¼ê¤¬¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ª
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
¡Ø¿·½Õ¥Èー¥¯¥·¥çー ～ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 2026～¡Ù
https://www.newotani.co.jp/tokyo/newyear/baseball/
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ë¡Ø¿·½Õ¥Èー¥¯¥·¥çー ～ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 2026～¡Ù¤ò2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»³ºê °Ë¿¥Åê¼ê¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÀô¸ý Í§ÂÁÁª¼ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ê¥êー¥Õ¡¦ÅÄÃæ ±ÍÅÍÅê¼ê¡¢¤½¤·¤Æµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î4Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー4Ì¾¤¬°ìµó¤ËÅÐÃÅ¡ª¥¢¥Ä¤¤¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー4Ì¾¤¬°ìµó¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾ÎØ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý ²Â¹ÀÁª¼ê¤È¼ã¼ê¤ÎÀô¸ý Í§ÂÁÁª¼ê¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÀª¤¤¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡¢í÷¤·¤¤¥Áー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÎÏ¡£»³ºê °Ë¿¥Åê¼ê¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÀèÈ¯ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ÅÄÃæ ±ÍÅÍÅê¼ê¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(º¸¾å¡Ë´Ý ²Â¹ÀÁª¼ê¡¢¡Ê±¦¾å¡Ë»³ºê °Ë¿¥Åê¼ê¡¢¡Êº¸²¼¡ËÀô¸ý Í§ÂÁÁª¼ê¡¢¡Ê±¦²¼¡ËÅÄÃæ ±ÍÅÍÅê¼ê
¿·½Õ¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Î2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÃêÁª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡£ÃêÁªÊýË¡¤Ï¤¯¤¸°ú¤¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡ª¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔÎÉÀÊ³ÎÌó¡ÕÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ö¶á¤Ç²ñ¤¨¤ë¡ªÁ°ÊýÀÊ¤ªÌóÂ«¤Î½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤´½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÎÉÀÊ³ÎÌó ½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¥Èー¥¯¥·¥çー²ñ¾ìÁ°Êý¤Î¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ö¶á¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½ÉÇñÆü¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥·¥çーÁ°Æü¤Î1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤Î1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢±óÊý¤«¤é¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¸å¤Ë¤´Í½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×¡Ø¿·¡¦ºÇ¶¯¤ÎÄ«¿©¡Ù
ÍâÄ«¤Î¤´Ä«¿©¤Ç¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄ«¿©¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×¤Î¡Ø¿·¡¦ºÇ¶¯¤ÎÄ«¿©¡Ù¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¿·¡¦ºÇ¶¯¤ÎÄ«¿©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¡È·ò¹¯¡É ¤È ¡ÈÈ¯¹Ú¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿100¼ï°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸¼ÊÆ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿·Ü¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¸¼ÊÆÍñ¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ù¤ä¡¢Ä«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¥âー¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¡Ù¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡ÖFIGARO¡×»ï¤Ç ¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡É ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É ¤ÎÄ«¿©¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
¡Ø¿·½Õ¥Èー¥¯¥·¥çー ～ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 2026～¡Ù
[Æü»þ]
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
[»þ´Ö]
¼õÉÕ¡¡16:00～
³«±é¡¡17:00～
½Ð±éÁª¼ê¡§´Ý ²Â¹ÀÁª¼ê¡¢»³ºê °Ë¿¥Åê¼ê¡¢Àô¸ý Í§ÂÁÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ ±ÍÅÍÅê¼ê¡¡
¢¨ ½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÎÁ¶â]
Âç¿Í¡¡1Ì¾¤µ¤Þ\13,000¡¿¤ª»Ò¤µ¤Þ\5,000
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡Ê4～12ºÐ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉ¨¾åÆþ¾ìÌµÎÁ¡¢Ã¢¤·¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
[¾ì½ê]
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë Äá¤Î´Ö¡Ê¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ±ã²ñ¾ì³¬¡Ë
[¤´Í½Ìó]
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡12:00～
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡¡¡¡¡¡15:00～
¢¨¤¤¤º¤ì¤âWEBÍ½Ìó¸ÂÄê¡£
¡Ø¿·½Õ¥Èー¥¯¥·¥çー ～ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä2026～ ÎÉÀÊ³ÎÌó ½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù
[ÎÁ¶â]
¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à¡Ê36Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
1¼¼1Ì¾¤µ¤Þ \80,800～
1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ \104,400～
¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à¡Ê27.3Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
1¼¼1Ì¾¤µ¤Þ \66,000～
1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ \89,400～
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï1Çñ¼¼ÎÁ¡¢Ä«¿©¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¥Á¥±¥Ã¥È¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3～4Ì¾¤µ¤Þ¤ÎÎÁ¶â¤ä¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Î¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÉÇñÆü¤Ï1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë～¤´°ìÇñ¡¢¤Þ¤¿¤Ï1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～¤Î¤´°ìÇñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÆü»ØÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢Åº¿²¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ê4-12ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÎÁ¶â¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó»þ¡¢É¬Í×¹àÌÜ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¡ÊÎÉÀÊ³ÎÌó¥×¥é¥ó¡Ë1Ì¾¤µ¤Þ \6,000
[¤ªÌä¹ç¤»]
¡Ø½ÉÇñÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tel: 03-3234-5678¡ÊµÒ¼¼Í½ÌóÄ¾ÄÌ 9:00～18:00¡Ë
¡Ø¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tel: 03-3234-7777¡Ê±ã²ñÍ½ÌóÄ¾ÄÌ Ê¿Æü10:00～18:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü9:00～18:00 ¢¨²ÐÍËÄêµÙ¡Ë
¢¨ÃêÁª²ñÅöÁª¾¦ÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¤ä¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½ÐÉÊ¡¦Å¾Çä¤ò¸Ç¤¯¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÀÊ¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://www.newotani.co.jp/tokyo/newyear/baseball/