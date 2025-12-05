Surf Fit²ñ°÷¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÈSurFam¡É¡¢ÃÂÀ¸1¥ö·î¤Ç¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É¤Ë
¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¡¢°¦¤½¤¦¡£¡Ù¤ò´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤Ë180Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°Àî ºÌ¹á¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µー¥Õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSurf Fit Studio¡Ê¥µー¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ç¤Ï²ñ°÷ÍÍ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÈSurFam¡Ê¥µー¥Õ¥¡¥à¡Ë¡É¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯10·î¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢Â³¤¯11·î¤ÎÂè2²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¸ø³«¸å¡ÈÂ¨ÆüËþ°÷¡É ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Surf Fit(¥µー¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
Surf Fit¤Ï¡¢À¾³¤´ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤È¡¢¥Óー¥Á¤Îµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¡ÈÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥µー¥Õ¥È¥ê¥Ã¥×µ¤Ê¬¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë½÷ÀÀìÍÑ¥µー¥Õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ÍÉ¤ì¤ë¥Üー¥É¤Î¾å¤Ç²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¿Íµ¤¤Ç¡¢
2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î·ÑÂ³Î¨97.6%¤È¶È³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ »Ù»ý¤ÎÍýÍ³¡§·ÑÂ³Î¨97.6¡ó¤È¤¤¤¦¡ÈÂ³¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤Î¾Úµò
Surf Fit¤Ï¡¢·ÑÂ³Î¨97.6¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ²òÌóÎ¨Ê¿¶Ñ10～15¡ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡É´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢
- ÍÉ¤ì¤ë¥Üー¥É¤Î¾å¤Ç¹Ô¤¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¡È³Ú¤·¤µ¡É¤¬Â³¤¯ÆÈ¼«¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
- ¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤ë¡È²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬¿´ÍýÅª¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë
- ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÈÉ¾È½¤Î ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂ¸ºß
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡È¿·¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡áË°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Surf Fit¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥Æー¥Þ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯ÅÙÊÌ¡¦ÌÜÅªÊÌ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢´ë²è¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖËè·î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖË°¤¤º¤ËÄÌ¤¨¤ë¡×¡Ö¿·ºî¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬½Ð¤ë¤È¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬²ñ°÷¤«¤éÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡É ¡ß ¡È¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É ¡ß ¡È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡É ¤³¤Î3¤Ä¤¬¡¢Surf Fit¤Î°µÅÝÅª¤Ê·ÑÂ³Î¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Sur Fam ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
Surf Fit¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¼«Á³¤È¡È²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¹¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Æ±¤¸¥Æー¥Þ¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö°Õ¼±¤¬°é¤Ä
¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬
¡Ö¤â¤Ã¤ÈSurf Fit¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÃç´Ö¤È¤è¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤ËSurFam¡Ê¥µー¥Õ¥¡¥à¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SurFam¤Ï Surf Fit ¡ß Family ¤ò¸ì¸»¤È¤·¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¡È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤¬¹¤¬¤ë·î1²ó³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
SurFam¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï ½é²ó¤ò2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢Â³¤¯1¥ö·î¸å¤Î11·î¤ËÂè2²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¸ø³«¸å¤¹¤°¤Ë¡ÈÂ¨ÆüËþ°÷¡É¤òµÏ¿¡£Î©¤Á¾å¤²½é´ü¤«¤é¹â¤¤»²²Ã´õË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÇ®ÎÌ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¾ò·ï¡§Surf Fit ²ñ°÷ÍÍ
¡¦Âè1²ó¡§2025Ç¯10·î25Æü¡Ê¶äºÂËÜÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ß¸òÎ®²ñ
¤´¶¨»¿´ë¶È¡§GREEN BROTHERSÍÍ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒFTG¡Ë¡¦MILKSTARÍÍ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒHiOLI¡Ë
¡¦Âè2²ó¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë/¶äºÂËÜÅ¹¡¦29Æü¡ÊÅÚ¡Ë/ÇßÅÄÅ¹
¥Æー¥Þ¡§Night RUN¡ª
¤´¶¨»¿´ë¶È¡§XEXYMIXÍÍ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒXEXYMIX¡Ë
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÅöÆü¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢SurFam¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬¼«Á³¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Ï°ã¤¦¡È²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¡§Ãç´Ö¤ÈÆ°¤¯¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤µ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¸òÎ®²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½é»²²Ã¤Ç¤â°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È£².¡§¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ò°Ï¤ó¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¤è¤êÌÀ¤ë¤µ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¡È¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È£³.¡§Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
Surf Fit ¤Î³Ú¤·¤µ ¢ª Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ® ¢ª ¶¦Í ¢ª °ÕÍß¤¬Í¯¤¯ ¢ª ¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë
¤È¤¤¤¦Surf Fit¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½Û´Ä¤¬ÂÎ´¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡ÖÂè1²ó¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼¡¤âÀäÂÐ»²²Ã¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¤¦¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡ÖSurFam¤Ï»ä¤Î±¿Æ°½¬´·¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¹¡×
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Surf Fit¤¬¡ÈÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼´¤Ë¡ÈÂ³¤¯±¿Æ°½¬´·¡É¤Ø
Surf Fit¤Ç¤Ï¡¢Sur Fam¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ëº£¸å¤â¥¹¥¿¥¸¥ª³°³èÆ°¤äÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤¯¡É
¡ÈÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡É
¡È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É
Surf Fit¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë±¿Æ°½¬´·¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡É³Ú¤·¤µ¡É¤È¤È¤â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾Ò²ð
¡¦Surf Fit ¶äºÂËÜÅ¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ£²ÃúÌÜ£¶－£µ ¶äºÂ¥È¥ì¥·¥ã¥¹ 8F
¡¦Surf Fit ÇßÅÄÅ¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®£±£µ ¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥é¥¹Ãã²°Ä®C 3F
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü
¸ø¼°HP¡§https://surffit.jp/