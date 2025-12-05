¡Ú¼«±ÒÂâÀéÍÕÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¡Û»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ーËëÄ¥¡×¤Ë¡¢¡Ö¼«±ÒÂâ¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥¥Ã¥º¥É¥êー¥à¹çÆ±²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èËº½1-5¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¥¨¥¥Þ¥¨3³¬¡¢ÂåÉ½¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¼ÒÄ¹ Ëö¾¾±û¹Ô¡¢°Ê²¼AMKD)¤Ï¡¢¼«±ÒÂâÀéÍÕÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AMKD¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²°Æâ·¿»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ーËëÄ¥¡×¤Ë¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Ö¼«±ÒÂâ¡×¤Î»Å»öÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¼«±ÒÂâ¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¡Ú¼«±ÒÂâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£³µÍ×¡Û
¡¦ÂÎ¸³»þ´Ö¡§30Ê¬
¡¦ÂÎ¸³¿Í¿ô¡§5Ì¾/²ó
¡¦ÆâÍÆ:Ä®¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê·±Îý¤ò¤·¤Þ¤¹
¢¨ÂÎ¸³»þ´Ö¡¢ÂÎ¸³¿Í¿ô¤ÏÍ½Äê
¡Ú¼«±ÒÂâÀéÍÕÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼«±ÒÂâÀéÍÕÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±ÒÂâ³èÆ°¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂâÆâÂÎ¸³¤äÃÏ°èËÉºÒ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëËèÆü¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://www.mod.go.jp/pco/chiba/
¡Ú¥«¥ó¥É¥¥ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥«¥ó¥É¥¥ー¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡É¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë³¹¡É～¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯～¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ー¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖWe Can Do(»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë)¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÈÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥«¥ó¥É¥¥ー¤Ç·Ù»¡´±¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢ 30¼ïÎà°Ê¾å¤Î»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¡¦³Ø¤Ó¡¦À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¥«¥ó¥É¥¥ーÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµ¿»÷ÄÌ²ß¡Ö¥«¥Ã¥Á ¥ó¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÕÇ¤´¶¡¦¼«Î©¿´¡¦¶¨Ä´À¡¦¼«¿®¤Ê¤É¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ¥¥Ã¥º¥É¥êー¥à¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
～º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð°©¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©～Åö¼Ò¤Ï´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¡§¡Ö¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë½Ö´Ö¡Ê»×¤¤½Ð¡Ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢3ºÐ～1 5ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ーËëÄ¥¡×¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ー¿·Íø
ÉÜ¡×¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ーÂçÆü¡Ê2025Ç¯12·î20Æü³«¶ÈÍ½Äê¡Ë¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥«¥ó¥É¥¥ーËëÄ¥¡Ê2013Ç¯12·î³«¶È¡Ë
https://www.kandu.co.jp/
¢£ ¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¡Ê2024Ç¯7·î³«¶È¡Ë
https://www.kandu.co.jp/shinrifu/
¢£¥«¥ó¥É¥¥ーÂçÆü¡Ê2025Ç¯12·î20Æü³«¶ÈÍ½Äê¡Ë
https://www.kandu.co.jp/dainichi/
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥¥Ã¥º¥É¥êー¥à¤Ï¡¢DreamsComeTruers.Inc.(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¥Õ¥í¥ê¥À)¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢3ºÐ～15ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£