ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦µÈ»³Í¦¼ù¤¬Âç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢ We Rave You¡ÖAsia/Japan Regional Ambassador ·ó Official Partner¡×¤Ë½¢Ç¤
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢CE LA VI TOKYO¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤ÆÂç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖWe Rave You¡×¡¢¥É¥¤¥ÄTOP¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖBootshaus¡×¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMC¡×¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPULZE TOKYO¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:µÈ»³Í¦¼ù¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÉô¤Ç¤ÏWe Rave You CEO¡¦Yotam Dov»á¡¢Bootshaus CCO Niclas Aigner»á¤é¤ò·Þ¤¨¡¢
ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦µÈ»³ Í¦¼ù¤¬¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿º£¸å¤Î¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«ÃÏ¤«¤éµÄÏÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤äÅÐÃÅ¼Ô¤é¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥íー¥ó¥Á¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦µÈ»³Í¦¼ù¤¬
¥°¥íー¥Ð¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖWe Rave You¡×¤Î Asia/Japan Regional Ambassador
·ó Official Partner ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Î¸½ºß¤òÈ¯¿®¤·¡¢
¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆóÉô¤Ç¤ÏAdam Sellouk¡ÊAfterlife¡Ë¡¢SIAK¡¢Nicole da Silva¡¢SeanXXX¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥²¥¹¥È4ÁÈ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤«¤é¤âYUUKI YOSHIYAMA¡¢MARVY¡¢A:KIRA¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ëÄø¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£²óÅìµþ¤Ç´úÍÈ¤²¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥¤¥Ó¥µ¤Ê¤ÉÊ£¿ôµòÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈIP¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡Âè°ìÉô¡¡19:00～21:30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¦³«²ñ°§»¢¡ÊWe Rave You CEO¡¦Yotam Dov»á¡¢Bootshaus CCO Niclas Aigner»á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦´¥ÇÕ°§»¢¡ÊPatience Capital Group CEO Ken Chan»á ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊWe Rave You CEO¡¦Yotam Dov»á¡¢Bootshaus CCO Niclas Aigner»á¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦µÈ»³ Í¦¼ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¦¡ÖWe Rave You¡×Asia/Japan Regional Ambassador ·ó Official Partner
¡¡¡¡¡¡¡¡ ½¢Ç¤¥»¥ì¥â¥Ëー
¡¡¡¡¡¡¡¦DMC¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤´¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡ÂèÆóÉô¡¡22:00～LATE
¡¡¡¡¡¡½Ð±é¡§Adam Sellouk¡ÊAfterlife¡Ë/SIAK/Nicole da Silva/SeanXXX/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YUUKI YOSHIYAMA/MARVY/A:KIRA
¾ì½ê¡§CE LA VI TOKYO
¼çºÅ¡§We Rave You/Bootshaus/DMC
¶¨ÎÏ¡§DiscoverFeed/Patience Capital Group
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§µÈ»³ Í¦¼ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÈ»³¡¡Í¦¼ù
½ê ºß ÃÏ¡§¢©108-6028 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-15-1¡¡ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£AÅï28F
Àß¡¡ Î©¡§2009Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è³«È¯»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢£¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¡¢£·Ð±Ä¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL:https://hybrid-c.jp/