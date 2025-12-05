repipi armario¡ß¥Æ¥£ー¥ó»ïNo.1¡Ønicola¡Ù¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸½ÌòÃæ¹âÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÍß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ë²è!
¡Êº¸¤«¤é¡¢¥Ë¥³¥â¤Î¾¾ÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó(¹â1)¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¤µ¤ó(Ãæ3)¡¢À±Çµ¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó(¹â1)¡¢½½Ê¸»úÍÛºÚ¤µ¤ó(Ãæ3)
¡ÈPlay fashion!¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢40°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜÉô:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧:ËÌÂ¼ ²Åµ±¡Ë¤Î¡Örepipi armario¡Ê¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ä¬¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡Ønicola¡Ê¥Ë¥³¥é¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ªÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and st¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÌòÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Ë¥³¥éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ë¥³¥â¡ö¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢ËèÆü¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë2 ·¿¡¢»¨²ß2 ·¿¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö:´Ý°Ï¤ß¤Ë¤·¤¿㋲É½µ¡£
¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¤Ï¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£ー¥ó¥º¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2010Ç¯¤Î¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÎòÂå¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Æ¥£ー¥ó¥º¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønicola¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ë¥³¥â¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß13ÂåÌÜ¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ë¥³¥â¤ÎÀ±Çµ¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó(¹â1)¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ(Ãæ3)¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¤È¡Ønicola¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥ó¥º¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ønicola¡Ù¤È3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤ÎËèÆü¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ËºÌ¤ë¤¿¤á¤Î¡È¾¦ÉÊ´ë²è²ñµÄ¡É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÁíÀª11Ì¾¤Î¥Ë¥³¥â¤¬¡Ö¥¬ー¥êー¡×¡¦¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡Ö¾æ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë?¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤É¤¦¼è¤êÆþ¤ì¤ë?¡×¡Ö¿§¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤â!¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¾¦ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª£ø¥Ë¥³¥é¥³¥é¥Ü¡×³µÍ×
È¯ÇäÆü:2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë10:00~½ç¼¡
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:https://dot-st.to/m/repipi_nicola_collaboration25
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ:
¡Ö¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¡×Á´Å¹ÊÞ
¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤!¡×
¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë»Ü¤·¤¿¥¢¥·¥Ã¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î²Ã¹©´¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¸ÅÃå¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¡£
Âµ¤Î¥·¥ë¥Ðー¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¥í¥´¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤³¤À¤ï¤ê¡£
¥Á¥§ー¥ó¤Ä¤¥ß¥Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¡£
¿É¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥×¥ìー¥È¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥´¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:Acidwash¥Õー¥Ç¥£
²Á³Ê:5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º:S,M,L
¾¦ÉÊÌ¾:2WAY¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
²Á³Ê:3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥·¥ë¥Ðー/¥ì¥Ã¥É
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥¬ー¥êーÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂµ¤È¿þ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£
¾æ´¶¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¤³¤À¤ï¤ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹É÷¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Åß¥àー¥É¤Î¹â¤Þ¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥¤ー¥ÉÁÇºà¤Ç¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á»å¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥·¥ç¥ë¥ÀーÉ³¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê2WAY»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¥ìー¥¹¥ëー¥º¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
²Á³Ê:5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º:S,M,L
¾¦ÉÊÌ¾:2WAY¥Ä¥¤ー¥É¥ß¥ËBAG
²Á³Ê:4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«:¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢£¥Ë¥³¥â¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!¾¦ÉÊ´ë²è²ñµÄ
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯8·î¤ËÁíÀª11Ì¾¤Î¥Ë¥³¥â¤Ë¤è¤ë¡¢¾¦ÉÊ´ë²è²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï2¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¾¦ÉÊ´ë²è²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¡£¾¦ÉÊ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÃå¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦?¡×¡Ö¥¬ー¥êー¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ãå¤ä¤¹¤½¤¦!¡×¡ÖÆ±·Ï¿§¤Î¥í¥´¤¬¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¯¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë!¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²Ã¹©¤¬Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤½¤¦!¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¡¢¾æ´¶¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë»Ñ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£
¢£»¨»ï¡Ønicola(Æó¥³¥é)¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
nicola¡Ê¥Ë¥³¥é¡Ë¤Ï½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°·¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡£Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÍ£°ì¤Î·î´©»ï¤Ç¡¢ÁÏ´©28Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ë¥³¥â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ£±～¹â£±¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë28Ì¾¤òÊú¤¨¡¢²áµî¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¹Ô¸µ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ä¬¼Ò¡£1997Ç¯ÁÏ´©¡£Ëè·î£±ÆüÈ¯Çä¡£
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://nicola.jp/
¡ãInstagram¡ähttps://www.instagram.com/nicola_magazine/
¢£¥ì¥Ô¥Ô¥¢¥ë¥Þ¥ê¥ª¤Ä¤¤¤Æ
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£ー¥ó¥º¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¡£
¡ã¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä https://www.dot-st.com/repipiarmario/
¡ãInstagram¡ähttps://www.instagram.com/repipi_armario/
¡ãX¡Êµì Twitter¡Ë¡ähttps://twitter.com/_repipi_armario
¡ãYouTube¡ähttps://www.youtube.com/channel/UCee21j5qoJWKAcH8I3mXs8Q
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢40 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÌó1,500Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÈPlay fashion!¡É¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ëー¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥âー¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official