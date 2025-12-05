¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥È¥Ã¥×20¸ø³«¡ªÏ¢ºÜ1°Ì¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù¡¢Ã±¹ÔËÜ1°Ì¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù
LINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¾Êö) ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦Ã±¹ÔËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×20¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡§
https://manga.line.me/lp/event/ranking2025(https://manga.line.me/lp/event/ranking2025)
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡¦Ã±¹ÔËÜºîÉÊ¤ÎÆÉ¼Ô¿ô¤äÇä¾å¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²ÃÌ£¤·¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤ËºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoonºîÉÊ¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù¡ÊGae¡Ë¤Ç¤¹¡£º£Ç¯3·î¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2025¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜºî¤¬¡¢Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¹ÔËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2024 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÏ¢ºÜ¡Ë
1¡¥¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡ÊGae¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/nbXP2D9/pnjo
2¡¥¤è¤¯¤¢¤ëÎá¾îÅ¾À¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¸¶ºî¡§lemonfrog µÓ¿§¡§DOYOSAY ³¨¡§A-Jin (C)MSTORYHUB¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/7LXTHOh/pnjo
3¡¥Æþ³ØÍÃÊ¼¡Ê¸¶ºî¡§YC ºî²è¡§rakhyun¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/OVIM9xR/pnjo
4¡¥²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡ÊÌ¡²è¡§DUBU(REDICE STUDIO) ¸¶ºî¡§Chugong µÓ¿§¡§h-goon (C)DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018¡¿D&C MEDIA¡Ë¡¡https://lin.ee/lanvowT/pnjo
5¡¥¥Ê¥ÎËâ¿À¡Ê²è¡§GGBG µÓ¿§¡§Great H ¸¶ºî¡§HANJUNG WOLYA (C)RIVERSE¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/rSEsEnt/pnjo
6¡¥¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç～0.00000001%¤ò°ú¤Åö¤ÆºÇ¶¯¤Ø～¡Ê¸¶ºî¡§¹¾Æ£½Ó»Ê Àþ²è¡§¼ÀÏµ ÇØ·Ê¡§3rd Ie Ãå¿§¡¦À©ºî¡§Studio No.9¡¿Studio No.9¡Ë¡¡https://lin.ee/TBCgpbf/pnjo
7¡¥¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÅ·ºÍ·õ»Î¡ÊÊ¸¡¦³¨¡§C.H ¸¶ºî¡§SeoGwando (C)BLUEPIC¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/8wW4dNL/pnjo
8¡¥²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ê¥Ó¥®¥Êー¡ÊµÓ¿§¡§WAN.Z(redice studio) ¸¶ºî¡§Maslow ºî²è¡§swingbat (C)RIVERSE¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/0TVY7Qs/pnjo
9¡¥ÌäÂê¤Ê²¦»ÒÍÍ¡Ê¸¶ºî¡§Solche Ì¡²è¡§CACTUS (C)SEOUL MEDIA COMICS¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/PSfIu92/pnjo
10¡¥ºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡ÊAlphatart, SUMPUL, HereLee (C)MSTORYHUB¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/V65gQqQ/pnjo
11¡¥¥³ー¥É¥Íー¥à¡§¥Ð¥Ã¥É¥íー¡Ê¥¹¥Èー¥êー¡§¶âÀµ¸ ºî²è¡§Lim lina¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/nApHNAm/pnjo
12¡¥Å¾À¸¤·¤¿¤é¥Ðー¥Ð¥ê¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Êºî²è¡§MIDNIGHT STUDIO µÓ¿§¡§Team the JICK ¸¶ºî¡§Jung Yoon-kang (C)C&C Revolution Inc.¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/8bDLEeE/pnjo
13¡¥Í¾Ì¿¶Ï¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÊÌ¡²è¡§¥¨¥·ー µÓ¿§¡§hyeyong ¸¶ºî¡§Ari Choi¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/6woFlwg/pnjo
14¡¥µã¤¤¤Æ¤ß¤í¡¢¸ð¤¦¤Æ¤â¤¤¤¤¡ÊÌ¡²è¡§VAN JI ¸¶ºî¡§Solche¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/jPPSq9O/pnjo
15¡¥À±·õ¤Î¥½ー¥É¥Þ¥¹¥¿ー¡Êºî²è¡§juno µÓ¿§¡§Hong Dae Ui ¸¶ºî¡§Q10¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/rfZD2nA/pnjo
16. ÉôÄ¹K¡ÊµÓ¿§¡§Man's story ºî²è¡§jongteak Jung À©ºî¡§PTJ COMICS¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ëhttps://lin.ee/rrn3h8d/pnjo
17¡¥»ä¤Î°¦¤¹¤ë°µÀ©¼Ô¡ÊµÓ¿§¡¦ºî²è¡§LICO ¸¶ºî¡§Cersei (C)STUDIO LICO¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ëhttps://lin.ee/Nr1K1s7d/pnjo
18¡¥Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¡Ê¸¶ºî¡§FLADA µÓ¿§¡§VODAUVEU ºî²è¡§¥¯¥©¥ó¥¯¥©¥ó¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/8AXcIgE/pnjo
19¡¥ÐþËý¤Î»þÂå¡ÊµÓ¿§¡§SOY MEDIA ºî²è¡§Hansol ¸¶ºî¡§Lemonfrog (C)SOY MEDIA¡¿LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ë¡¡https://lin.ee/hyPrJJr/pnjo
20¡¥²¶¤À¤±ºÇ¶¯Ä¶±Û¼Ô～Á´À¤³¦¤Î¥Áー¥È»Õ¾¢¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿～¡Ê¸¶ºî¡§¹¾Æ£½Ó»Ê ¥Íー¥à¡§¥Õ¥¦¥ï¥¤ Àþ²è¡§ÅÚÅÄ·òÂÀ ÇØ·Ê¡§3rd Ie Ãå¿§¡§maruco À©ºî¡§Studio No.9¡¿Studio No.9¡Ë¡¡https://lin.ee/McMQeKt/pnjo
¢£LINE¥Þ¥ó¥¬ 2025 Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÃ±¹ÔËÜ¡Ë
1¡¥¥¥ó¥°¥À¥à¡Ê¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/EWonh7w/pnjo
2¡¥¥¢¥ª¥¢¥·¡Ê¾®ÎÓÍ¸ã¡¿¾®³Ø´Û¡Ë¡¡https://lin.ee/XR4sWpa/pnjo
3¡¥·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ê»°¹á¸«¥µ¥«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/1GOps2V/pnjo
4¡¥Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÊÉúÀ¥¡¦Àî¾åÂÙ¼ù¡¦¤ß¤Ã¤Ä¤Ðー¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/Tp1LCoS/pnjo
5¡¥¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ê¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/zGEi64H/pnjo
6¡¥¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ê¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/AzyiAKN/pnjo
7¡¥¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê¹ÅÍüºÚ¡¦ÉÔÆóÎÃ²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/85Oqa0K/pnjo
8¡¥¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë£¹£¹£¹£¹¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñー¥Æ¥£ー¥á¥ó¥Ðー¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÂçÁ°µ®»Ë¡¦ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤¡¦tef¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ëhttps://lin.ee/uBWm7BD/pnjo
9¡¥µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ê¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/ResBzCC/pnjo
10¡¥Ìô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ê¸¶ºî¡§Æü¸þ²Æ ºî²è¡§¤Í¤³¥¯¥é¥² ¹½À®¡§¼·½ï°ìåº ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡https://lin.ee/Fv7Gn0r/pnjo
11¡¥¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÊÊ¡ÅÄ¿¸°ì¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡https://lin.ee/n7L8Z5C/pnjo
12¡¥SAKAMOTO DAYS¡ÊÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/6bzWaAQ/pnjo
13¡¥²ø½Ã£¸¹æ¡Ê¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/ZYLcCfz/pnjo
14¡¥ONE PIECE ¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¡ÊÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/wXhDqUA/pnjo
15¡¥ÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡ÊÀ¾¹á¤Ï¤Á¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/QyusqOB/pnjo
16¡¥ËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡ÊÀ¾½¤¡¿½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¡https://lin.ee/A49I6P8/pnjo
17¡¥SLAM DUNK¡Ê°æ¾åÍºÉ§¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/tngBIsL/pnjo
18¡¥¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÊÎ¶¹¬¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/HzPDnEF/pnjo
19¡¥¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡ÊÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/eZL7jFn/pnjo
20¡¥»¨ÍÑÉÕÍ¿½Ñ»Õ¤¬¼«Ê¬¤ÎºÇ¶¯¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡Ê¥¢¥é¥«¥ï¥·¥ó¡¦¸ÍÁÒÑ³¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¡https://lin.ee/zmo760S/pnjo
¢£ºîÉÊ¾ðÊó¡ÊÏ¢ºÜ¡Ë
¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù
ºî¼Ô¡§Gae
URL¡§https://lin.ee/nbXP2D9/pnjo
É×¤¬ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¡£É×¤Î¤»¤¤¤ÇÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÉé¤ï¤µ¤ì»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¼ã¤¤½÷¤È¤Î¾ð»ö¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£½ý¤À¤é¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þµõ¤·¤¯¸Ï¤ì¤Æ»¶¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ ¤½¤ó¤Ê¤È¤¡Ä¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¼ùÎ¤¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿²ø¤·¤¤Ç¯²¼¤ÎÃË¡£´í¤¦¤¯¤Æ½¾½ç¤ÊÈà¤¬¼ùÎ¤¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡Ø¤è¤¯¤¢¤ëÎá¾îÅ¾À¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù
¸¶ºî¡§lemonfrog µÓ¿§¡§DOYOSAY ³¨¡§A-Jin
URL¡§https://lin.ee/7LXTHOh/pnjo
¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£»ä¤Ê¤ó¤«¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ É×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿¤Î°½÷Ìò¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ë¡ª ÌµÇ°¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿ÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ ¸¶ºî¥¹¥Èー¥êー¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¸ç¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä ¤É¤¦¤¼¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ë»à¤Ì¤Î¤Ê¤é¡¢Ä¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÉ×¤Ë¥¥¹¤Ç¤â¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª ¡Ö¥ê¥²¥ë¥Û¥Õ¤Î½÷¸Ñ¤é¤·¤¯»ä¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÂÎ¤Î¾ð¤Ç¤â°Ü¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡× ¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«¸¶ºî¤È°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿!?
¡ØÆþ³ØÍÃÊ¼¡Ù
¸¶ºî¡§YC ºî²è¡§rakhyun
URL¡§https://lin.ee/OVIM9xR/pnjo
£¸ºÐ¤Îº¢¤ËÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Í£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÂÓÅá ÁÔÇÏ (¤¿¤Æ¤ï¤ ¤½¤¦¤Þ)¤Ï¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤áÍÃÊ¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬ー¡£ ²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢£±£°Ç¯´Ö¤ÎÍÃÊ¼À¸³è¤ò½ª¤¨¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¡¢£²ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¤È¹â¹»£³Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¹â¹»Æþ³Ø¤¹¤ë¡£ ¡Ö²¶¤Î²ÈÂ²¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥ä¥Ä¤Ï¥¿¥À¤¸¤ã¤ª¤«¤Ê¤¤¡× ¸µ¡¦ºÇ¶¯ÍÃÊ¼¤ÎÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢£ºîÉÊ¾ðÊó¡ÊÃ±¹ÔËÜ¡Ë
(C)︎¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù
ºî¼Ô¡§¸¶ÂÙµ×
URL¡§https://lin.ee/EWonh7w/pnjo
»þ¤Ïµª¸µÁ°――¡£¤¤¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ï¡¢500Ç¯¤ÎÂçÀïÁè»þÂå¡£²×Îõ¤ÊÀïÍð¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯Ç¯¡¦¿®¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÏÓ¤ÇÅ·²¼¤ËÌ¾¤òÀ®¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹!!¡¡2013Ç¯¡¢Âè17²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¼õ¾Þ¡ª
(C)︎¾®ÎÓÍ¸ã / ¾®³Ø´Û
¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù
ºî¼Ô¡§¾®ÎÓÍ¸ã
URL¡§https://lin.ee/XR4sWpa/pnjo
°¦É²¤ËÊë¤é¤¹Ãæ³Ø»°Ç¯À¸¡¦ÀÄ°æ°±¿Í¡Ê¤¢¤ª¤¤¥¢¥·¥È¡Ë¡£ÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯Îõ¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¤ÎºÍÇ½¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥·¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë―――¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥·¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¶¯¹ë£Ê¥¯¥é¥Ö¡ÖÅìµþ¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥æー¥¹¥Áー¥à´ÆÆÄ¡¦Ê¡ÅÄÃ£Ìé¡Ê¤Õ¤¯¤À¤¿¤Ä¤ä¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥¢¥·¥È¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«È´¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¥Áー¥à¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤Æ!?¡¡¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éµÞÂ®¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤ë!!
(C)»°¹á¸«¥µ¥«/¹ÖÃÌ¼Ò
¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù
ºî¼Ô¡§»°¹á¸«¥µ¥«
URL¡§https://lin.ee/1GOps2V/pnjo
¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹â¹»¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥«¤¬½¸¤Þ¤ëÄìÊÕÃË»Ò¹»¡¦ÀéÄ»¹â¹»¤È¡¢Í³½ïÀµ¤·¤¤ª¾îÍÍ¹»¡¦µË¹¼½÷»Ò¡£¶¯ÌÌ¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊÀéÄ»¹â¹»£²Ç¯¡¦ÄÝ¡¡ÑÛÂÀÏº¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¥±ー¥²°¤Î¼êÅÁ¤¤Ãæ¤Ë¤ªµÒ¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦ÏÂ·ª·°»Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£·°»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ëÑÛÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÀéÄ»¤ò·ù¤¦µË¹¼½÷»Ò¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¡Ä¡Ä!?
LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´ÂÎ¤Ç·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¤ª¤è¤½1²¯5,000Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅªÀ¤³¦£±°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢¹çÂÎ "WEBTOON Worldwide Service"¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2013Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤äÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®ºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î±ÜÍ÷¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¾å¤«¤é²¼¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·Á¼°¤Ç¥«¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯"webtoon¡Ê¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¡Ë"¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñÆâ¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÊApp IQ¡§Books & Comics¡ËÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô (2014Ç¯1·î～2025Ç¯8·î) / iOS & Google Play¹ç·× / ½ÐÅµ¡§Sensor Tower