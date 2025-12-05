²¿ÅÙ¤âÍ·¤Ù¤ë¡õ¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¶²Îµ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡ª¡¡Âç¿Íµ¤¤ÎÄ¶¥ê¥¢¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶²Îµ¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¡¶²Îµ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¡¶²Îµ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶²Îµ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¶²Îµ¤ÈÍ·¤Ù¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£34ÂÎ¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶²Îµ¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡ª
¶²Îµ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç34ÂÎÊ¬¡ª¡¡Âç¿Íµ¤¤ÎT-¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¶²Îµ¤¿¤Á¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤È¼ïÎà¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢Í·¤ÓÊý¤â¤°¤ó¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÐ¾ì¤¹¤ë¶²Îµ¤¿¤Á34ÂÎ¡ä
¥¢¥È¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥´ー¥¹¥È¡Ë¡¢¥¢¥È¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¡Ë¡¢¥¢¥È¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥Ñ¥ó¥Æー¥é¡Ë¡¢¥¢¥È¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥¢¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥¢¥ó¥¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¥ß¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¥é¥×¥È¥ë¡¢¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë¡¢¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥Ùー¥¿¡Ë¡¢¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥Ç¥ë¥¿¡Ë¡¢¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥¨¥³ー¡Ë¡¢¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¡Ê¥Á¥ãー¥êー¡Ë¡¢¥¬¥ê¥ß¥à¥¹¡¢¥«¥ë¥Î¥¿¥¦¥ë¥¹¡¢¥®¥¬¥Î¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥±¥Ä¥¡¥ë¥³¥¢¥È¥ë¥¹¡¢¥·¥Î¥±¥é¥È¥×¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£¥®¥â¥í¥¯¡Ê¥¹¥Æ¥£¥®ー¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥´¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢T-¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¥£¥á¥È¥í¥É¥ó¡¢¥Ç¥£¥â¥ë¥Õ¥©¥É¥ó¡¢¥Ç¥£¥í¥Õ¥©¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡¢¥Ñ¥é¥µ¥¦¥í¥í¥Õ¥¹¡¢¥Ð¥ê¥ª¥Ë¥¯¥¹¡¢¥×¥Æ¥é¥Î¥É¥ó¡¢¥Ö¥é¥¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥Ô¥í¥é¥×¥È¥ë¡¢¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹
¢£2¼ïÎà¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¥Üー¥É¤Ç¥Ð¥È¥ë¡õ¶²Îµ¿Þ´Õ¤Ç¿Þ´ÕÍ·¤Ó¤â¡ª
¥¸¥ª¥é¥Þ¥Üー¥É¤Ï¡¢¹¤²¤ë¤ÈÌó29¡ßÌó39cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ë¡£É½¤ÈÎ¢¤Î£²ÌÌ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¶²Îµ¿Þ´Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢34ÂÎ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¹¤Ù¤Æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¿Þ´ÕÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤äµ¢¾ÊÀè¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Universal Studios Licensing LLC¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥° LLC¡Ë¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¡¶²Îµ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
´Æ½¤¡§NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
²Á³Ê¡§1,925±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ·¿È½¡¿5¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-750968-6
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1575096800(https://hon.gakken.jp/book/1575096800)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/0Iwp4eB(https://amzn.asia/d/0Iwp4eB)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18364235/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364235/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750968-6(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750968-6)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«