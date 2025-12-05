¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡ßGiGO¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment

³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡ßGiGO¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³«ºÅ³µÍ×

¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)


¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×


¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§


¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«


¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó


GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê



¢¥¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô 4¥«¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï)¡¡

¢¥¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(Á´2¼ï)


¢¥¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô ¥Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥Õ¥éー(Á´2¼ï)

¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢GiGO ONLINE CRANE


¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§


ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ­½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¡Ö4¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×(Á´6¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢GiGOÁíËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥Ô¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó¡×¤È¾Î¤·¤¿¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤ÏÅÐ¾ìÅ¹ÊÞ¤ÎX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)


¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§GiGOÁíËÜÅ¹


ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-13-6¡¡¥í¥¯¥Þ¥ë¥²ー¥ÈIKEBUKURO B1～3F


¢£Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_Sohonten¡¡



¡Ø¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡Ù¤È¤Ï


¥Û¥¤¥Ã¥Ô¤È¥é¥Ã¥Ô¤ÏºÇ¹â¤ÎÍ§Ã£¡ª



¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥Ô¤È¡¢LOVE¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥é¥Ã¥Ô¡£


³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°¦¤æ¤¨¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



POP¤Ç¶¸µ¤¤Ê2¿Í¤ÎÆü¾ï¤ÏX¤Ê¤ÉSNS¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£





¢£¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¸ø¼°X¡§https://x.com/whippi_wrappi


¢£¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥ÔNEWS¡§https://x.com/w_and_w_news



Ãøºî¸¢É½µ­

¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ­¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


(C)︎CHOCOLATE


(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸

https://campaign.gendagigo.jp/2512/whippi_wrappi/