CHUGAI INNOVATION DAY 2025 ³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡ÊDAY2¡Ë
¡¡Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§±üÅÄ ½¤¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖCHUGAI INNOVATION DAY 2025¡×¤ò11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö´Ý¥Ó¥ë¥Ûー¥ë¡õ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äDX¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¢³ØÀ¸¤ò»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¡¢²ñ¾ìµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢£²Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù3,674Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§CHUGAI INNOVATION DAY 2025
¢£¡¡Æü»þ¡§Day 1¡¿2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:30～18:45
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Day 2¡¿2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë10:30～18:45
¢£¡¡³«ºÅ·Á¼°¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È³«ºÅ¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¢£¡¡²ñ¾ì¡§´Ý¥Ó¥ë¥Ûー¥ë¡õ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢
¢£¡¡¼çºÅ¡§Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡11·î28Æü¤ÎDAY2¡Ú¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£ø¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ÄÇ½À¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Áºî¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Î»Ñ¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÃµµá¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¼Ò²ñ¤ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Î¼ÂÁ©Îã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤ë°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢DAY2¤Î³ÆSession¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤Î²òÀâ¡¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ãæ³°À½Ìô¤ª¤è¤Ó¹Ö±é¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î·×²è¡¢ÀïÎ¬¡¢¶ÈÀÓ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄê¤Ê»öÊÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¸«ÄÌ¤·¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¡Ê³«È¯ÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÀëÅÁ¡¦¹¹ð¤ä°å³ØÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
11 ·î 28 Æü DAY2 ¡Ú¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ÄÇ½À¡Û¡ÚSession 1¡Û¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÁÏ¤ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤¿´¶³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤¬Ç¾¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ
¡¦ÅìµþÂç³Ø Âç³Ø±¡ Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÀ¸Êª²Ê³ØÀì¹¶ ¶µ¼ø ÃÝÆâ ½Õ¼ù»á
¡¡ÓÌ³Ð¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡¢¼ç´ÑÅª¤ÇÆ°ÊªÅª¤Ê´¶³Ð¤È¤·¤Æ·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÁ´°äÅÁ»ÒÌó2Ëü¤Î¤¦¤ÁÌó2¡ó¤¬Æ÷¤¤¤ò¼õÍÆ¤¹¤ëÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ°äÅÁ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÓÌ³Ð¤ÎÀ¸Â¸¾å¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°Õ¼±¤Î³°¤Ë¤¢¤ë´¶³Ð¡×¤¬Ç¾¤ä¿´¿È¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄê¤Î¹á¤ê¤¬¿À·ÐÊÑÀ¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§À¤³¦ºÇÂ®µÁÂ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
¡¦¥½¥Ëー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê ¥·¥Ë¥¢¥ê¥µー¥Á¥ãー ³ô¼°²ñ¼ÒXiborg ÂåÉ½¼èÄùÌò ±óÆ£ ¸¬»á
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇµÁÂ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢·ò¾ï¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÇ÷¤ëµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µÁÂ¤¬¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢µ»½Ñ¼Ô¤äÎý½¬´Ä¶¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥Ïー¥É¥ë¤Ï°ÍÁ³¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±¤Î¡ÖBlade for the One¡×¤È¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑµÁÂ¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖBlade for All¡×¤ÎÆóËÜÃì¤«¤é¤Ê¤ëBlade for¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿Êñ³çÅª¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI
¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Íý¹©³ØÉô ¶µ¼ø ·ÄØæAI¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ¿ù±º ¹¦ÌÀ»á
¡¡Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Ï¡¢¹¹ð¡¦¶âÍ»¡¦À½Â¤¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î²èÁü¡¦²»À¼¡¦Æ°²è¤ò°·¤¦¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ç¤¢¤ëPhysical AI¤ä¡¢²Ê³Ø¡¦°å³Ø¤Î¤¿¤á¤ÎAI¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤Î´ðÁÃ¡¢Physical AI¤Ø¤Î±þÍÑ¡¢²Ê³Ø¡¦°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÍø³èÍÑ»öÎã¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÄØæAI¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦ÅìµþÂç³Ø Âç³Ø±¡ Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÀ¸Êª²Ê³ØÀì¹¶
¡¡¶µ¼ø¡¡ÃÝÆâ ½Õ¼ù»á
¡¦¥½¥Ëー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê
¡¡¥·¥Ë¥¢¥ê¥µー¥Á¥ãー
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒXiborg¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ±óÆ£ ¸¬»á
¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Íý¹©³ØÉô ¶µ¼ø ·ÄØæAI¥»¥ó¥¿ー
¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡¿ù±º ¹¦ÌÀ»á
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§
Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò »²Í¿ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹ ÎëÌÚ µ®Íº
¡ÚSession 2¡Û¡¡°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤¬Âó¤¯ DX¤ÎºÇÁ°Àþ
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§SHIONOGI¤ÎDX¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¡¦±öÌîµÁÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ DX¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹ »°½Õ ÍÎ²ð»á
¡¡SHIONOGI¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£À½Ìô¤È¥Æ¥Ã¥¯¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤äÊ¸²½¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê°ã¤¤¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥ªー¥×¥ó¤«¤Ä¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¾®ÌîÌôÉÊ¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤ÎÃæ¤«¤é
¡¦¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーËÜÉôÄ¹ »°¸Í ¿Î»á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®ÌîÌôÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ò¥È·¿¹³¥Ò¥ÈPD-1¥â¥Î¥¯¥íー¥Ê¥ë¹³ÂÎ¤È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¿·Ìô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÁÏÌô³èÆ°¡¢ËÜÆü¾Ò²ð¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î³èÆ°¤â°ú¤Â³¤½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤Î½Ð¸þ¡¢Äó°Æ¡¢Åê»ñ¡¢¶¦ÁÏ³èÆ°Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー½Ð¸þ¤Ç¤Ï¡¢µ¢Ç¤¸å¤Ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î°ã¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¡¢Èà¤é¤ÎÈ¯¸À¤È¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°Äó¤ÏWin-Win¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áê¼êÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¡¢ËÜÆü¹Ö±é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Â¾¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»öÎã¤´¾Ò²ð～Maas～
¡¦¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡õITËÜÉô Director Âç²Ï¸¶ Èþº´µª»á
¡¡ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤¬¼è¤êÁÈ¤à°Û¶È¼ï¡Ê¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿ËÂ¿¥³ô¼°²ñ¼Ò¤È¿Ê¤á¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ß¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤Î¸¡Æ¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ³°¤Î¥»¥ó¥µー¤äµ¤¾Ý¥Çー¥¿¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¡ÖMOOX¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ²ðÆþ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¡¢°Û¶È¼ï¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÄÌ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÎ×¾²³«È¯¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò Î×¾²³«È¯ËÜÉôÄ¹ ¿å°æ ·¼¹
¡¡°åÌôÉÊ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÌô¤«¤é¾µÇ§¼èÆÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤ÎÄã¤µ¡¢Â¿Âç¤ÊÅê»ñ¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë³«È¯´ü´Ö¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢°ÛÊ¬ÌîÏ¢·È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ×¾²³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤òÊÑ³×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³°À½Ìô¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥ÁAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯»öÎã¤òÀâÌÀ¤·¡¢°ÛÊ¬Ìî¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê°åÌôÉÊ³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦±öÌîµÁÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ DX¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹
¡¡»°½Õ ÍÎ²ð»á
¡¦¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーËÜÉôÄ¹ »°¸Í ¿Î»á
¡¦¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡õITËÜÉô
¡¡Director Âç²Ï¸¶ Èþº´µª»á
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò Î×¾²³«È¯ËÜÉôÄ¹ ¿å°æ ·¼¹
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§
Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉôÄ¹ ¾®¸¶·½²ð
¡ÚSession 3¡Û¡¡¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëDX
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ãæ³°À½Ìô¤¬¼è¤êÁÈ¤àPHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥êー¥Àー Å£ËÜ µ®Àë
¡¡Ãæ³°À½Ìô¤Ï¡¢´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡ÊPHC: Personalized Healthcare¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ÉÂÂÖ¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÀºåÌ¤Ë¿ÇÃÇ¡¦Â¬Äê¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î´µ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°åÎÅDX¤Î¿ÊÅ¸¡¢±ó³Ö°åÎÅ¤ÎÉáµÚ¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ³°À½Ìô¤ÏÁÏÌôÎÏ¤È°åÎÅÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤ä¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ËÜË®¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂÍý¿ÇÃÇ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI³èÍÑ¤ÎÉÂÍý¿ÇÃÇ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Í½Â¬¡¦Í½ËÉ¡¦¸ÄÊÌ²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ðÈ×µ»½Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～°Û¶È¼ï¶¦ÁÏ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ëÆÃ²½·¿AI¡ßÈÆÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー～
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒExaMD ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±©´Ö ¹¯»ê»á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍ½Â¬¡¦Í½ËÉ¡¦¸ÄÊÌ²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ðÈ×µ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤òÍÑ¤¤¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ³ÈÂç¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉé²ÙÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍ½ËÉ¡×¤È¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆÃ²½·¿AI¤ÈÈÆÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ーµ»½Ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë°åÎÅÍÑAIÊâ¹ÔÊ¬ÀÏ¥¢¥×¥ê¤ä¡¢Í¥Àè¿³ººÉÊÌÜ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ç§ÃÎ¾É¿ÇÃÇ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²»À¼AI¡Ë¤Ê¤É¤ÎSaMD³«È¯¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î°åÎÅ»Ô¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¡¢°Û¶È¼ï¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ½ËÉ¤«¤é¼£ÎÅ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ëÉ¾²Á¡§ºÇ¿·¤Î¸¦µæÃÎ¸«¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡¸¦µæ½ê Ï·Ç¯³Ø¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¥Õ¥ì¥¤¥ë¸¦µæÉô
¡¡ÉûÉôÄ¹ Âç¿Ü²ì ÍÎÍ´»á
¡¡¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è²¼¤ÎÀ¸ÂÎ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼À´µ¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢±ó³Ö°åÎÅ¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Neuroscience Research Australia¡Ê¹ë¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¼ê¼óÁõÃå·¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²ÃÂ®ÅÙ¿®¹æ¤«¤é¡¢Êâ¹ÔÂ®ÅÙ¡¦ÎÌ¡¦¼Á¤äÊâ¹ÔÃæ¤ÎÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊâ¹Ô¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÃê½Ð¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊâ¹Ô¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÈ½Äê¡¢·ò¹¯Í½¸å¤ÎÍ½Â¬¡¢²ðÆþ¤Ø¤ÎÈ¿±þÀ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥êー¥Àー Å£ËÜ µ®Àë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒExaMD ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±©´Ö ¹¯»ê»á
¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡¸¦µæ½ê
¡¡Ï·Ç¯³Ø¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¥Õ¥ì¥¤¥ë¸¦µæÉô
¡¡ÉûÉôÄ¹ Âç¿Ü²ì ÍÎÍ´»á
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§
Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¡ÈÓÅç ¹¯Êå
