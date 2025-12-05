¡ÚLaka¡Û¿·Å¹ÊÞ¡ÖA:PERS¡Ê¥¨¥¤¥Ñー¥¹¡Ë¡×¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJT¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLaka¡Ê¥é¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖA:PERS¡Ê¥¨¥¤¥Ñー¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ÆPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛA:PERS¡Ê¥¨¥¤¥Ñー¥¹¡Ë1³¬
¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝÉ´¿ÍÄ®2-1-1 K-PLAZA 1¹æ´Û¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～21:00
¢¨POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Æü¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆOPEN¤¹¤ë
A:PERS¡Ê¥¨¥¤¥Ñー¥¹¡Ë¤Ë¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤£±²óÌÜ¤ÎPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
Laka¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Ø
Laka¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡ÖEvery Shade, Every Story¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢´ûÀ®³µÇ°¤«¤é¤Î²òÊü¤ò¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POP UP¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ëLaka¤ÎÈþ³Ø¤È2025Ç¯10·î¤è¤êÅ¸³«¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDevil Lip¡×¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¤¥áー¥¸¡£¼«Í³¤Ë¼«¸Ê¤òÉ½¸½¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«
½©¤ËÈ¯Çä¤·¤¿º£ÃíÌÜ¤Î¥ê¥Ã¥×¤ä¡¢¤³¤ÎÅß¸ÂÄê¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ÇPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë
Devil Lip¡Ê¥Ç¥Ó¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ë¡¡Á´10¿§¡¡³Æ¿§ 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿°¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¥°¥í¥¦¥ê¥Ã¥×¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä¤¬1ÆüÃæÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Fruity Glam Tint¡Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥°¥é¥à¥Æ¥£¥ó¥È¡Ë¡¡Á´25¿§¡¡³Æ¿§ 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹âÊÝ¼¾¡¦¹â¿åÊ¬¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤Ç¡¢¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬Ä¹»þ´Ö¥ー¥×¤¹¤ë¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë
£Íaxi Glayer Tint minis¡Ê¥Þ¥¥·¥°¥ì¥¤¥äー¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¥º¡Ë¡¡2¿§¥»¥Ã¥È¡ß3¼ï¡¡¡¡³Æ¼ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤ÎÅß¸ÂÄê¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¥Ä¥ä¤¬Èþ¤·¤¤¥Þ¥¥·¥°¥ì¥¤¥äー¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥Èー¥óÊÌ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Fruity Glam Tint Mini¡Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥°¥é¥à¥Æ¥£¥ó¥È ¥ß¥Ë¡Ë¡¡Á´30¿§¡¡³Æ¿§ 990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯·Ú¤¤ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÈ¯¿§¡¦¹â¸÷Âô¤Î¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë
Fruity Lip Grotioner¡Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥ê¥Ã¥×¥°¥íー¥·¥ç¥Êー¡Ë¡¡Á´10¿§¡¡¡¡³Æ¿§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¤È¥±¥¢¤ò°ìÅÙ¤Ë¤³¤Ê¤¹¥°¥í¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡£¿°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯
Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
£Íaxi Glayer Tint¡Ê¥Þ¥¥·¥°¥ì¥¤¥äー¥Æ¥£¥ó¥È¡Ë¡¡Á´20¿§¡¡¡¡³Æ¿§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¾Æ©ÌÀ¤Ê¥«¥éー¤ò½Å¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥¥é¥ê¤È±ð¤á¤¯¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¡£
¢£POPUP¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ£±.
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢A:PERSÅ¹¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ー
²Ä°¦¤¤¥Ïー¥È¤Î¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Laka¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËLaka¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ïー¥È¥ー¥ê¥ó¥°¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£POPUP¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ£².
¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥È¤¬¤â¤¦1ËÜ¡ªLaka¤«¤é¤Î¡¢¿´Ìö¤ë¥Û¥ê¥ÇーÆÃÅµ
¥Û¥ê¥Çー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ø¤ÎGIFTÆÃÅµ
¥Û¥ê¥Çー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó(¥Þ¥¥·¥°¥ì¥¤¥äー¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¥º)¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥°¥é¥à¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¤Î#113Ëô¤Ï#114¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ô113¡¡¥×¥ì¥¸¥ãー
¡ô114¡¡¥Ïー¥â¥Ëー
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡Û
2018Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢½é¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÁÏºî³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ìー¥à¤ä¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Î´·À¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë³×¿·À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¿È¶á¤ËºÌ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Laka¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤¿¥ëー¥ë¤Î³°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
◼︎Laka Qoo10¸ø¼°¥¹¥È¥¢
¡¡https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial
◼︎Laka¸ø¼°Instagram¡¡¡¡¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿·¤·¤¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://www.instagram.com/laka.beauty.japan
◼︎Laka¸ø¼°X
¡¡https://twitter.com/LakaBeauty_JP
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒJT
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§²Ï ÂÙÜÆ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æVORTËãÉÛmaxim6³¬B
»ö¶È³µÍ×¡§²½¾ÑÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¡¦»¨²ß¤Î²·¤·µÚ¤Ó¾®Çä¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´ë²è¡¡Åù
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡§jt_marketing@jt-company.co.jp¡¡¢¨ÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ø¤Î±Ä¶È¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
URL¡¡¡¡¡§https://jt-company.co.jp/