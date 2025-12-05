¡Ú¸÷¤ÎÄí±à¥Ç¥£¥Êー¡ÛÆüËÜÄí±à¤¬¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅßµ¨¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡£¡Ø¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Þ¥Î¥ïー¥ëµÈÄí¡Ù¡ÊÀéÍÕ¡¦º´¸¶¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¶Ë¾å¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò
Äí±à¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¡¦º´¸¶¡£¹¾¸Í¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ë¿å¶¿¤Î³¹¤ËÐÊ¤àÁÏºîÏÂ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Þ¥Î¥ïー¥ëµÈÄí¡ÊKittei¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÄí±à¤ò¾È¤é¤¹Åßµ¨¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äí±àÆâ-µÈÄí¶¶
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÄí±à¤òÅô¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£»¶ºö¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Åô¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÄí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁÏºîÏÂ¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥Êー¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Äí±à-Æþ¸ý
¾¾¤ÎÀãÄß¤ê¤È¹ÈÍÕ
µÈÄí ¶Ë-KIWAMI-¥³ー¥¹
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÍ÷¤Ï¥Ç¥£¥ÊーÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯12·î3Æü～2026Ç¯2·îËöº¢¤Þ¤Ç
ÅÀÅô»þ´Ö¡§
¡¡Ìë17:00～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§
¡¡¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Þ¥Î¥ïー¥ëµÈÄí
½»½ê¡§
¡¡ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ôº´¸¶¥¤789-2
ÄêµÙÆü¡§
¡¡·î¡¦²Ð¡Ê½ËÆü»þ¤Ï±Ä¶È¡£Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¿¶ÂØµÙÆü¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»¡§0478-55-0350
¢¨¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tablecheck.com/ja/sawara-kittei)¤«¤é
µÈÄí¸ø¼°HP¡§https://kittei.jp
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@kittei_sawara(https://www.instagram.com/kittei_sawara/)
Åß¤ÎÌë¤Ë¹¤¬¤ë¸÷¤ÎÄí±à¤È¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°¤ÄÀ±¤ÇËá¤«¤ì¤¿µ»¨¡¨¡¡ÈÁÏºîÏÂ¥Õ¥ì¥ó¥Á¡É¤òÃ´¤¦¹¾ÉûÂçÆóÏº¥·¥§¥Õ
ÁíÎÁÍýÄ¹ ¹¾ÉûÂçÆóÏº
µÈÄí¤ÎÎÁÍý¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±Å¹¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹¾ÉûÂçÆóÏº¥·¥§¥Õ¡£2025Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¿·ÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢º´¸¶¤Î¿©ºà¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò´ð¼´¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê°ì»®¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÄí±à¤òË¾¤àÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ÇµÈÄí¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÌ£¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³ー¥¹ÎÁÍý¡Ö²Ú -HANA-¡×
µÈÄí¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö²Ú -HANA- ¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÁ°ºÚ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëÁ´5ÉÊ¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿Á°ºÚ¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤ÏµûÎÁÍý¤ÈÆùÎÁÍý¤É¤Á¤é¤«¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÄí±à¤òË¾¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ú -HANA-¥³ー¥¹¡§4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[Äó¶¡ÆâÍÆ¡§ÏÂÁ°ºÚ»°À£À¹ / ÍÎÁ°ºÚ / ¥¹ー¥×ÎÁÍý / ¥á¥¤¥óÎÁÍý(µûÎÁÍýorÆùÎÁÍý ¤ò¤´ÁªÂò) / ¥Ç¥¶ー¥È / ¿©¸å¤Î¤ª°û¤ßÊª ¢¨ÎÁÍý¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ñ¥ó¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹]
¿©¤òÌ£¤ï¤¤¡¢»þ¤ò·Æ¤¦¾ì½ê¡£¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Þ¥Î¥ïー¥ëµÈÄí¤È¤Ï
»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êº´¸¶¤ÎÃÏ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ÁÏºîÏÂ¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÄí±à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£Îò»Ë¤¢¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÐÊ¤ß¡¢¿©¤ÈÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯½Õ¡¢ÃÛ150Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÅÌ±²È¤ÈÆüËÜÄí±à¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ñ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¶Á¤¹ç¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÄí ÆüËÜÄí±à
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ¨ÀáÂØ¤ï¤ê¤ÎÁÏºîÏÂ¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤´Äó¶¡¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÄí±à¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´°Á´¸Ä¼¼¤äÂßÀÚ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¿©¡¦ÀÜÂÔ¤«¤éµÇ°Æü¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÈÄí¥³ー¥¹ÎÁÍý¡Ößê-KIRAMEKI-¡×
Äí±à¤òË¾¤á¤ëÀÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
ÃÄÂÎÍÍ¤ÎÂßÀÚÂÐ±þ²Ä
ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²Ä