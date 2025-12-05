The Hey Song¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÇ¯»Ï¹±Îã¥Õ¥í¥¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ÉµÞî±³«ºÅ¡í¡ÖTicketMe¡×¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ërock bar Neverland¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëThe Hey Song¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢NFTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯NAGOYA JAMMIN'¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿The Hey Song¤ÎÇ¯»Ï¹±Îã¥Õ¥í¥¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£
2026Ç¯¤Ï³«ºÅÍ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î³«ºÅ´õË¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÞî±³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¼ñ¤òÊÑ¤¨¡¢°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦rock bar Neverland¡Ê¿·°Â¾ë±ØÅÌÊâ2Ê¬¡Ë¤ÇÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
The Hey Song¤Ï¡¢¥Ùー¥·¥¹¥È/¥³¥ó¥Ýー¥¶ーÍî¹ç"¥¥Ã¥È"·ÄÂÀ¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¸ÅÃÓÍ§Ìé¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡£
¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ä´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥É¥é¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ë·Þ¤¨Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡È³Ú¤·¤¯¤â±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Music¤äSpotify¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÆâBGM¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢µ¯ÍÑ¤âÂ¿¿ô¡£¥ê¥êー¥¹ºîÉÊ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë/¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤â¤ËJAZZ¥Á¥ãー¥È¾å°Ì¤Ø¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢TOWER RECORDS¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£ Æü»þ
2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30 / ½ª±é 19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ²ñ¾ì
rock bar Neverland
¢©446-0071 °¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ôº£ÃÓÄ®1ÃúÌÜ13－1 RADIOCLUB¥Ó¥ë 2³¬¡Ê¿·°Â¾ë±ØÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¢£ ½Ð±é
The Hey Song
¢£ ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Á°Çä¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
U20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÉ¬Í×
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ü°ìÉô¼«Í³ÀÊ
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸
https://ticketme.io/event/group/47dcf23e-6c1b-4eaf-a69a-e4b854f6fb7e/09221837-7790-496b-b686-406448fde5aa
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£NFT¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤Î»²²Ã¾ÚÌÀ¤Ë¤â
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âNFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact