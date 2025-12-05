¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMeLupe¡Ê¥ß¥ëー¥Ú¡Ë¡×¦ÂÈÇ¤ËAIÈ©²òÀÏµ»½Ñ¤òÄó¶¡
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ëー¥Ú¤¬³«È¯¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMeLupe¡Ê¥ß¥ëー¥Ú¡Ë¡×¦ÂÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AIÈ©²òÀÏµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊÈ©¿ÇÃÇÂÎ¸³¤Î¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MeLupe¡Ê¥ß¥ëー¥Ú¡Ë¤È¤Ï
MeLupe ¤Ï¡¢Ìó 140 À½ÉÊ°Ê¾å¡Ê2026 Ç¯ 1 ·îËö¤Ç 400 À½ÉÊÍ½Äê¡Ë ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´ÁØ·¿¿Í¹©ÈéÉæ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ò·×Â¬¤·¡¢14¤ÎÈþÈ©»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ÉÊµ¡Ç½¤òÄêÎÌÉ¾²Á¡£À½ÉÊ¤Î°ã¤¤¤ò°ìÍ÷²½¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿È©²èÁü¤òAI ²òÀÏ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ©¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡ÖºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ·²¡×¤òÃæÎ©Åª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
MeLupe ¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAIÈ©²òÀÏµ»½Ñ¤ò°Ê²¼2¤Ä¤Î·Á¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.È©¿ÇÃÇ¡§
¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤Ç´é¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢15¹àÌÜ¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò²òÀÏ¤·¡¢¿ôÃÍ¤ä¥°¥é¥Õ¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼ê·Ú¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².À½ÉÊ¥ì¥³¥á¥ó¥É¡§
²òÀÏ¤·¤¿15¹àÌÜ¤ÎÈ©Çº¤ß¤òMeLupeÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç14¹àÌÜ¤ÎÈþÈ©»ØÉ¸¤ËÊÑ´¹¤·¡¢³Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½À¥Çー¥¿¤È¾È¹ç¡£¥æー¥¶ー¤ÎÈ©¾ðÊó¤È¥Ëー¥º¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÁêÀÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÀ½ÉÊ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤ÎAIÈ©²òÀÏµ»½Ñ
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤Ï¡¢¡ÖMeLupe¡×¤ÎÈ©¿ÇÃÇµ¡Ç½¤ËAI²èÁü²òÀÏµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥á¥é¤ÇÈ©¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÈ©²òÀÏ¤ò¼Â»Ü
- ¥Ë¥¥Ó¡¦ÌÓ·ê¡¦¤·¤ï¤Ê¤É15¼ïÎà¤ÎÈ©Çº¤ß¤äÈ©¥¿¥¤¥×¡¢È©Ç¯Îð¤ò¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤ÇÂ¬Äê
- È©¥¿¥¤¥×¡¦Ç¯Îð¡¦¿Í¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÈ©¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±
°ëºê½ç¿®¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò ÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖMeLupe¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëÈ©¿ÇÃÇ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈ©¤ÎÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ´¶¤Î¹â¤¤¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢¥µ¥í¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±¤Ë¡¢AIÈ©²òÀÏ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBeautiful AI¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò60¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç·Ò¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç700°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢80ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃåÂÎ¸³¤òÇ¯´Ö100²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÍøÍÑ¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦³Æ¼Ò¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌºï¸º¡¢CO2ºï¸º¤Ê¤É¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£