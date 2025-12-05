¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¡Û¡Ö½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ÈÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×1·î1Æü¥¹¥¿ー¥È
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í µ×ÊÝ °êÌé¡Ë¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óAVANTI¡Ê¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¤È¤â¤Ëµ¨Àá¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥ô¥£¥Í¥¬ー¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¡Ö¥Ýー¥¯¥Ñ¥Æ¡×¤ä¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖºÚ¤Î²Ö¤È¤´¤Ü¤¦¤Î¥Ú¥Ú¥í¥Êー¥¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡ÖÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢ÃÆÎÏ¤¢¤ë¿©´¶¤ÈÎ©¤Á¾å¤ëË§½æ¤Ê¥½ー¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Äø¤è¤¤±öµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¼êºî¤ê¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡£¹á¤êÎ©¤Ä¥½ー¥¹¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¿·ºî¡ÖºÚ±àÉ÷¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ä¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡¢¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢1·î5Æü¤«¤é¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´2¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù´ë²è¤â¥¹¥¿ー¥È¡£»ºÃÏ¤äÉÊ¼ï¤Ë¤è¤ëÌ£¤Î°ã¤¤¤ò¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍÈ¤²¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¶¿ÅÚ²Û»Ò¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥íー¥Ë¡×¡¢¡ÉÇ®¡¹¡É¤È¡É¤Ò¤ó¤ä¤ê¡É¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¡×¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë¤â2·î¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ä¡¢¿Æ¤·¤¤¤´Í§¿Í¤È¤Î¸ì¤é¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀ§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ú¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¸ÂÄê¡Û
¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¢¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¡¢¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ê¤É
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã
¥íー¥ê¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
ºÚ±àÉ÷¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
1·î5Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´2¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù
https://prtimes.jp/a/?f=d16207-1913-9a864b528547c88291aedc8bc8c8f84f.pdf
¢£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡AVANTI ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¥í¥Óー¥Õ¥í¥¢¡Ë
³«ºÅ / ÎÁ¶â¡§ ÍÄ»ù¤Ï4ºÐ～Ì¤½¢³Ø»ù¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¢¢ÎÁÍý¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¡Û¡¡¢¨¥á¥Ë¥åー¤Ë¤è¤êÄó¶¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹
¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´Å¤¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¡£
¡ÖÇ®¡¹¡×¤È¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¡×¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎìÔÂô¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡Ô2·î¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Õ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹
¡Ô3·î¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹
¡Ú¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥³ー¥Êー¡Û
¡ÔÎä¤¿¤¤ÎÁÍý¡Õ
¥Ýー¥¯¥Ñ¥Æ ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥ô¥£¥Í¥¬ー¥½ー¥¹¡¢¤·¤é¤¹¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¢ºÚ¤Î²Ö¤È¤´¤Ü¤¦¤Î¥Ú¥Ú¥í¥Êー¥¿¡¢¥«¥Ý¥Êー¥¿¡¢¥Ý¥Æ¥È¤È¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¥Ï¥à¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥°¥ê¥Ã¥·ー¥Ë¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¥ª¥êー¥Ö¡¢ÌîºÚ¤Î¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À6¼ï ¡¡
¡Ô²¹¤«¤¤ÎÁÍý¡Õ
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡À¸¥Ñ¥¹¥¿¡Ú¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¸ÂÄê¡Û¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¢¥Á¥¥ó¤Î¥íー¥¹¥È ¥íー¥º¥Þ¥êー¤Î¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡¢Çò¿Èµû¤Î¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤ ¾Ç¤¬¤·¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥½ー¥¹¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥¹¥¿ ÂçÆ¦¥ßー¥È¤Î¥Ú¥ó¥Í¥¢¥é¥Ó¥¢ー¥¿¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹ ¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡¢¤¤Î¤³¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢ºÚ±àÉ÷¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢¥ê¥è¥Íー¥º¥Ý¥Æ¥È¡¢¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¥¹ー¥×¡¢¿À¸Í¥Ï¥¤¥«¥ìー¡Ê¸ÂÄê50¿©¡Ë
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥Êー¡Û
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡Ê1/5¤è¤ê³«»Ï¡Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¢¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥¤¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥àー¥¹¡¢¤¤¤Á¤´¥¼¥êー¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥íー¥Ë¡Ú¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¸ÂÄê¡Û¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ëー¥Ä2¼ï¡¢Çò¶Ì¤¢¤ó¤ß¤Ä¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
¡Ú¥Ñ¥ó¥±ー¥¥³ー¥Êー¡Û¥Ñ¥ó¥±ー¥¡Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¥áー¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢ËªÌª¥·¥í¥Ã¥×¡¡¤Ê¤É¡Ë
¡Ú¥µ¥é¥À¥³ー¥Êー¡ÛÌîºÚ8¼ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È6¼ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°4¼ï
¡Ú¥Ñ¥ó¥³ー¥Êー¡Û ¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡¡Â¾4¼ï
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://gardennarita.com/menu/3397/
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó TEL: 0476-23-5545¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¢¨É½µÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¿©ºà¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥åー¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÇÌó20Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤âÊØÍø¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â³¤³°¤Ø¤Î¤´½ÐÈ¯Á°¸å¤Î¤´½ÉÇñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¿ï°ì¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÁ´¼¼28Ê¿ÊÆ¡¢463¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¡£µÒ¼¼¤Ç¤â¡¢²ñµÄ¼¼¡¢±ã²ñ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊWi-FiÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë8¤Ä¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¤ÏÊ¬²Ê²ñ¡¢¸¦½¤²ñ¡¢139Ê¿ÊÆ¤Î±ã²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì¡¢º©¿Æ²ñ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¡¢¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÀ®ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ïhttps://gardennarita.com/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÈÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡É¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¹ñÆâ16¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô4,169¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÎÆÈ¼«¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ24¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô7,671¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ëÁí½¾¶È°÷¿ô¤Ï3,405Ì¾¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥Æ¥ë·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë
