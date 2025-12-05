AlphaDrive¡¢´Ú¹ñSynapse International¤Ø»ñËÜ»²²è
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ËãÀ¸Í×°ì¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCross-border Development Company¤Ç¤¢¤ëSynapse International Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§ºÑ½£ÅçÀ¾µ¢±º»Ô ¡¢ÂåÉ½¡§Minchan Lee¡Ë¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢»ñËÜ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Synapse International¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤ÄÍ£°ì¤Î³°Éô³ô¼ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢Æü´Ú¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î4Æü¤ËÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÈ¯É½¡Ê¢¨¡Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ê£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü´Ú¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅ¸³«¤Î¸¡Æ¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñËÜ»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢Synapse International¤¬»ý¤Ä´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥ëー¥×¥¢¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Äó·È´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖÆü´Ú»ö¶ÈÂÎ¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯7·î4ÆüÈ¯É½¡§AlphaDrive¡¢Synapse International¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¿Ê½Ð¤ò³«»Ï
https://corp.alphadrive.co.jp/news/20250704/
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó
º£²ó¤Î»ñËÜ»²²è¤ª¤è¤Ó³¤³°Å¸³«¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢AlphaDrive¤Î±Ñ¸ìÈÇ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï±Ñ¸ì¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¡¢³¤³°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AlphaDrive¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¡§https://intl.alphadrive.co.jp
Âè°ìÃÆ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥°¥êー¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëTaiga Global Inc.¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à2025¤ËºÎÂò
º£²Æ7·î¤è¤ê¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙ¡ÖÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñÂ¥¿Ê»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤«¤é¤Î¸å±ç¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Ä¶õ´ÖÎÐ²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊB2BÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤òÂè°ìÃÆ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¡¦¸÷¡¦ÅÚ¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÀ¸Â©¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÂÝ¡×¤Ç¤¢¤ëmosslab¤ò¡¢11·î¤Ë¤ÏJapan Home Show 2025¤Ë½ÐÅ¸¡£¸½ºß¡¢Â¿¿ô¤Î·úÃÛ¡¦¹©Ì³Å¹¡¦»Ü¹©²ñ¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤ÈReGACY Innovation Group³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPanasonic Accelerator by Electric Works Company¡×¤ËTaiga Global Inc.¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶¦ÁÏ´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¡§
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à2025¡¢ºÎÂò´ë¶È5¼Ò¤ò·èÄê
https://news.panasonic.com/jp/topics/206506
Synapse International Co.,Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Synapse International Co., Ltd.¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎºÑ½£Åç¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Cross-border Development Company¤Ç¤¹¡£AI¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÂç³ØÆþ³Ø»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿17ºÐ¤Î¼ã¤¤CEO¤¬Î¨¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥íー¥«¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÑ½£ÅçÀ¾µ¢±º»Ô¤ÎÊ£¹çÊ¸²½¶õ´Ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥°¥íー¥«¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤òÂ¤À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¦²Æì¡¦ÂæÏÑ¡¦¥»¥Ö¤Ê¤É¤ÎÅç¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖIsland Links Project¡×¤ò²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñÆâ¤Î¹ÈÏ¤Ê´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÌò°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Ú¹ñÆâ³°¤ò¤Ä¤Ê¤°µðÂç¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/248_1_3f3e3cc2344c52c4a3e0376ee02710b2.jpg?v=202512050258 ]
¢§³¤³°»Ô¾ì¥ê¥µー¥Á¡¦²¾Àâ¸¡¾Ú»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://corp.alphadrive.co.jp/news/20251205-2/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊAlphaDrive Co.,Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ËãÀ¸ Í×°ì
½êºßÃÏ¡§¢©100-0014 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-17-3 ÍèÀ´¥Ó¥ë1F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://alphadrive.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶ÈÆâ¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¤Ê¤É