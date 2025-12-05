2Piano¡ßDrumsÊÔÀ®¤Ç¥Ø¥ô¥£¥°¥ëー¥ô¤òÀ¸¤à¥¤¥ó¥¹¥È£²¥Þ¥ó¡ªmouse on the keys¤ÈEYRIE½Ð±é¡ÖEPIC¡×¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËNAGOYA JAMMIN'¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë"¿À·ü¤«¤Ã¤¿ÂÐ¥Ð¥ó"´ë²è¡ÖEPIC¡×¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢NFTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¡Ömouse on the keys¡×¤È¡¢¥¨¥â¡¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖEYRIE¡×¤¬¡¢NAGOYA JAMMIN' ¤Ë¤ÆÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥Á¥±¥ßー¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¹¥¤¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë°ìÌë¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19:00 ³«¾ì 19:30 ³«±é
²ñ¾ì¡§NAGOYA JAMMIN'
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§
°ìÈÌÁ°Çä¡§4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
U20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë³ä°ú¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§
https://ticketme.io/event/group/47dcf23e-6c1b-4eaf-a69a-e4b854f6fb7e/de45345f-59e7-4ee5-b420-cebe995de0fa
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£NFT¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤Î»²²Ã¾ÚÌÀ¤Ë¤â
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âNFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact