¡Ú5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Áª¤ÖÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÛÌó30Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ÖÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç£¸ÈÖ¤éー¤á¤óÁ´Å¹¤Ë¤Æ12/8(·î)ÈÎÇä³«»Ï
1967Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¡ÖÌîºÚ¤éー¤á¤ó¡×¤¬ÄêÈÖ¤Î¡Ö£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Á¥Ð¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹´Ý ¾»¸ù¡Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ÖÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Öµí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡Ê¤«¤é¤á¤ó¡Ë¡×¤ò12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó´Æ½¤¡¡µí¤â¤Ä¼Ñ¤Þ¤ó¡×¤¬¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÃæÉôÃÏ¶è¤Î¥íー¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥íー¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂè£±ÃÆ¡Ó´ü´Ö¸ÂÄê¡¡Åß¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ØÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó¡Ù
Á´¹ñ¤Î£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤Ë¤Æ¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó¡×¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£ÆÃÀ½Ì£Á¹¥À¥ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Àµí¤â¤Ä¼Ñ¤Î»Ý¤ß¤¬¡¢£¸ÈÖ¤éー¤á¤óÄêÈÖ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥ÌîºÚ¤ÈÂÀÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¡¢Ì£Á¹¤éー¤á¤ó¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó
¡ÒÂè£²ÃÆ¡ÓºòÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Øµí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡Ùº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
Á´¹ñ¤Î£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤Ë¤Æ¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡Öµí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡Ê¤«¤é¤á¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¿·È¯Çä¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤áº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡££¸ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー½Á¤Ê¤·¤Þ¤¼¤½¤Ð¡ÖÅâÌÍ¡Ê¤«¤é¤á¤ó¡Ë¡×¤Î¥¿¥ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆÃÀ½Ì£Á¹¥À¥ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Öµí¤â¤Ä¼Ñ¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¿Ý¤â¤ä¤·¤Î»ÀÌ£¤È¿©´¶¡¢¤¬¡Öµí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ
¡ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡µí¤â¤Ä¼Ñ
µí¤â¤Ä¼Ñ¤ËÄ¹¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤éー¤á¤ó¤Î¡Öµí¤â¤ÄÁý¤·¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¹¤Ë¤Î¤»¤Æµí¤â¤ÄÐ§¤È¤·¤ÆÅù¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Í³¤Ë¿©¤ÙÊý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º
»ÝÌ£¤Î¤¢¤ë¥´ー¥À¥Áー¥º¤ÈÄø¤è¤¤»å°ú¤¤Ç¥ß¥ë¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó¡×¤Î¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢µí¤â¤Ä¼Ñ¤äÂÀÌÍ¤ÈÍí¤á¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡üÅ¹Æâ¥á¥Ë¥åー
ÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó 920±ß¡ÊÀÇ¹þ1,012±ß¡Ë
¾®¤µ¤ÊÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó 870±ß¡ÊÀÇ¹þ957±ß¡Ë
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±¶Ì 920±ß¡ÊÀÇ¹þ1,012±ß¡Ë
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¶Ì 1,120±ß¡ÊÀÇ¹þ1,232±ß¡Ë
¡ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
µí¤â¤Ä¼Ñ 390±ß¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º 130±ß¡ÊÀÇ¹þ143±ß¡Ë
¡ü¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È
8ÈÖñ»Ò¥»¥Ã¥È +240±ß¡ÊÀÇ¹þ264±ß¡Ë
¥Ë¥é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ñ»Ò¥»¥Ã¥È +270±ß¡ÊÀÇ¹þ297±ß¡Ë
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
ÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó 980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,058±ß¡Ë
¾®¤µ¤ÊÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó 930±ß¡ÊÀÇ¹þ1,004±ß¡Ë
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ £±¶Ì 980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,058±ß¡Ë
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ 2¶Ì 1,180±ß¡ÊÀÇ¹þ1,274±ß¡Ë
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡µí¤â¤Ä¼Ñ 430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º 130±ß¡ÊÀÇ¹þ140±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÌîºÚµí¤â¤Ä¼Ñ¤éー¤á¤ó 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～1·îËö¡ÊÍ½Äê¡Ë
µí¤â¤Ä¼ÑÅâÌÍ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë～1·îËö¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹¡§Á´¹ñ¤Î£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¡Ê¶âß·¾ßÌýÆÚ¹ü£¸ÈÖ¤éー¤á¤óÅ¹ÊÞ¤Î¤¾¤¯¡Ë
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Á¥Ð¥ó
URL¡§https://www.hachiban.jp/menu/motsuni/
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¤Î¥íー¥½¥óÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡Û£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó´Æ½¤¡Öµí¤â¤Ä¼Ñ¤Þ¤ó¡×
¡Ö£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥½¥óÍÍ¤¬ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÈÈÎÇä¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
Âè£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Öµí¤â¤Ä¼Ñ¤Þ¤ó¡×¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤ÎÌ¾Êª¡Öµí¤â¤Ä¼Ñ¡×¤Î¥×¥ê¥×¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢²Ã²ìÌ£Á¹¤Î¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥íー¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦É¸½à²Á³Ê ¡¡220±ß(ÀÇ¹þ238±ß)
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～¡¡Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÃæÉôÃÏ¶è¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥íー¥½¥óÅ¹ÊÞ¡ÊÌó1,600Å¹¡§2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë
¢¨1¡§ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
8ÈÖ¤éー¤á¤ó´Æ½¤ µí¤â¤Ä¼Ñ¤Þ¤ó
£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤ÎÁÏ¶È¤Ï1967Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ë¡£²Ã²ì»Ô¹ñÆ»8¹æÀþ±è¤¤¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢·¡¤Ã·ú¤Æ¾®²°Æ±Á³¤ÎÅ¹¹½¤¨¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤¬³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¹ñÆ»8¹æÀþ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ßÖ¤á¤¿ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¡ÖÌîºÚ¤éー¤á¤ó¡×¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢³«Å¹Åö½é¤«¤éÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢25ÀÊ¤ÎÅ¹¤Ç¡¢1Æü1,300ÇÕ¤Î¥éー¥á¥ó¤òÇä¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÈËÀ¹¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤·¤¿Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¬»³¡¢Ä¹Ìî¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸ÈÖ¤éー¤á¤ó¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤È¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊºÂÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È»þ¤«¤éÂ³¤¯¼çÎÏ¥á¥Ë¥åー¡ÖÌîºÚ¤éー¤á¤ó¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä´Íý¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤Î¡ÖÇ®¤¤¿´¡×¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Á¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
これからも、私たちハチバングループは、「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」という経営の目指す姿のもと、地域社会やお客様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまの「幸福な生活」を実現できるよう誠心誠意努め、「食はハチバン」と、日本はもとより、海外においても愛され続ける企業を目指して、努力を続けてまいります。
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¥Ï¥Á¥Ð¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿©¡Ù¤È¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡Ù¤Ç¿Í¤ä¤Þ¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¡¢¡Ö¿©¤Ï¥Ï¥Á¥Ð¥ó¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
