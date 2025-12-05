¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¹²¬»ö¶È½ê¡¢À¹²¬±Ø¥Ó¥ë¥Õ¥§¥¶¥ó¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖChristmas Workshop¡×¤Ë½ÐÅ¸
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊµòÅÀ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÏîµ¹¬µÁ¡¢°Ê²¼¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡ËÀ¹²¬»ö¶È½ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡¢21Æü¤Î2Æü´Ö¤ËÀ¹²¬±Ø¥Ó¥ë¥Õ¥§¥¶¥óËÜ´Û1F¥Õ¥§¥¶¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖChristmas Workshop¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÅÀ»ú¿·Ê¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö»æ¥Ð¥Ã¥°ºî¤êÂÎ¸³¡×¥Öー¥¹¤òÀß¤±¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï110±ß¡¢À©ºî»þ´Ö¤Ï1²ó¤¢¤¿¤êÌó10Ê¬¤È¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤äÂÎÄ´¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤Î½¢Ï«¤¬Æñ¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¡¢½¢Ï«µ¡²ñ¤äÀ¸»º³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯´î¤Ó¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ÂÄê¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤Ê½¢Ï«¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÅÀ»ú¿·Ê¹¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀ©ºîÊýË¡¤ò¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤Îµ¡²ñ³ÈÂç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÀ»ú¿·Ê¹¥Ð¥Ã¥°¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/673_1_2cc5cfc5fbe81eb9fe90327b32cff5f9.jpg?v=202512050857 ]
¢¡´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¹²¬»ö¶È½ê¤Ç¤Î±Ñ»ú¿·Ê¹ÂÞ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ä¼êÆüÊó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2024/20241008-03.html)
IBC¡Ê´ä¼êÊüÁ÷¡Ë¥é¥¸¥ª¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬À©ºî¤¹¤ëÉÛÁðÍú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20251010-01.html)
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤Î½è¶ø²þÁ±¤ÈÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤ò²ÃÂ®(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20251014-01.html)
¢¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¾ÍèÅª¤Ë´ë¶È¤Ø½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ä½¢Ï«µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ò±¿±Ä¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç°÷¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç½¢Ï«¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥ÈHP¡§https://www.isfnetbenefit.com/
¡Ê´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¡Ë¾ã¤¬¤¤¼ÔË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨Ã£À®¥µ¥Ýー¥È¡§https://www.isfnet-services.com/fdm
